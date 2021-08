Wil Drei Hundebisse und Touren mit 40'000 Franken im Sack: Urs Sutter erzählt von seiner 49 Jahre langen Karriere als Pöstler Der Wiler Urs Sutter hat im Jahr 1972 seine Lehre bei der Post angefangen. Er blieb dem Unternehmen treu und verteilte fast ein halbes Jahrhundert lang unzählige Briefe in den Quartieren der Stadt. Jetzt wurde er pensioniert. Sara Stojcic 06.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Sutter hat 49 Jahre lang bei der Post gearbeitet. Mit seiner Pensionierung fängt nun ein neuer Lebensabschnitt an. Bild: Michel Canonica

Was an Urs Sutter besonders ist, wird während des Gesprächs schnell klar. Immer wieder wird er gegrüsst, ob auf der Strasse von einem Lieferwagenfahrer oder im Café von der Kellnerin oder einem Kunden. «Ah hoi Urs!», heisst es. Denn Urs Sutter kennen viele. Er war in den letzten 49 Jahren als Pöstler in der Stadt Wil unterwegs.

«Der Kontakt zu den Menschen ist etwas vom Schönsten an dieser Arbeit.»

Der Wiler erzählt: «Ich habe gesehen, wie Kinder das Haus ihrer Eltern übernommen haben. Das ist ein sehr schönes Gefühl.» An der Arbeit als Briefzusteller schätzte Sutter zudem, dass er viel draussen war und bei den Touren sein eigener Chef sein konnte.

Sein typischer Arbeitsalltag begann um 5.15 Uhr. Dann wurden nämlich die Briefe im Logistikzentrum in Gloten vorsortiert. Sind die jeweiligen Briefe, Pakete oder Rechnungen geordnet, geht es ans Verteilen. «Meine Touren führten durchs Westquartier, Hofbergquartier und Nieselbergquartier. Für jede brauchte ich ungefähr vier bis fünf Stunden», sagt der ehemalige Pöstler. Die Auflistung, wer wo wohne, habe er gar nicht mehr gebraucht. «Ich kenne alle Strassen und Häuser meiner Route auswendig», sagt Sutter lachend. Sogar beim Abschied sei ihm gesagt worden, dass sein grosses Wissen über die Strassen und Menschen Wils erstaunlich sei. Nun liegt seine allerletzte Tour eine Woche zurück.

1972 hat alles begonnen

Seine Karriere bei der Post hat Sutter mit nicht einmal 16 Jahren begonnen, mit dem Einführungskurs und anschliessender einjähriger Lehre beim gelben Riesen im Jahr 1972. Fast ein halbes Jahrhundert später kann der begeisterte Töfffan auf eine Berufslaufbahn mit vielen Erlebnissen zurückblicken. Eins davon ist noch gar nicht so lange her: «Am 14. Januar dieses Jahres hatte es Unmengen an nassen Schnee. Das weiss ich noch ganz genau. Die Räder des Fahrzeugs haben gar nicht gegriffen, ich musste einen grossen Teil der Tour zu Fuss bewältigen.» Sutter sagt:

«So etwas habe ich in all den Jahren noch nie erlebt.»

Die Geschichte nahm jedoch ein gutes Ende: Er sei von einer Kundin am Mittag auf eine warme Suppe eingeladen worden. «An diesem Tag war es mir wirklich egal, ob ich zu lange für die Tour brauche.»

Sutter hat eine weitere Geschichte im Repertoire: «In 49 Jahren wurde ich nur dreimal von einem Hund gebissen. Der jeweilige Besitzer stand dabei jedes Mal daneben und als ich die Briefe übergeben wollte – zack – hat der Hund zugeschnappt. Einmal war es ein so starker Biss in den Oberschenkel, dass es blutete und ich eine Starrkrampfimpfung bekommen musste.»

Eine weitere Besonderheit: Der Wiler dürfte wohl einer der wenigen Pöstler sein, der beruflich über die Grenze musste. Denn: Im Jahr 1976 war er für zwei Monate in Balzers tätig. «Früher gehörte das Fürstentum Liechtenstein nämlich zum Postkreis Sankt Gallen und sie brauchten damals einen Ablöser», sagt der erfahrene Postangestellte.

Viele Veränderungen mit der Zeit erlebt

Sutter hat in fast fünf Jahrzehnten auch viele Veränderungen beim gelben Unternehmen mitgemacht und sagt: «Für die Zustellung hatten wir über die Jahre hinweg jenste Fahrzeuge ausprobiert. Einige Zeit lang fuhren wir unsere Touren mit einem VW Caddy, der rechtsgesteuert war.» Dies sei sicherer, damit die Postboten nicht auf der Strassenseite aussteigen müssen. Lange bewährt habe sich dies jedoch nicht.

Vor den jetzigen Dreirädern fuhren die Briefzusteller ein Zweirad, das sei laut Sutter zum Teil sehr gefährlich gewesen. Der Töffliebhaber sagt: «Wenn man da bei Regen etwas zu schnell in die Kurve ging, hat sich der Anhänger schnell einmal überschlagen. Im Trockenen war das Zweirad aber noch glatt.» Sutter betont jedoch, dass das jetzige Elektrodreirad das beste Fahrzeug für ihn sei. «Das war wirklich eine gute Investition, und es geht viel ringer als mit dem Auto.» Da fällt Sutter gleich noch eine Geschichte aus seinem Arbeitsalltag ein:

«Früher war ich zum Teil mit einem Sack voller Geld unterwegs. 40'000 Franken waren da drin.»

Sutter erklärt, dass früher der Pöstler die AHV verteilt habe. «Wenn meine Tour durch eine Alterssiedlung ging, musste ich von Tür zu Tür und jedem das Geld in die Hand drücken. Das ging zwar sehr lange, aber die Leute haben sich auf den Pöstler gefreut und ich habe viel Trinkgeld bekommen», sagt Sutter lachend. «Zum Glück wurden irgendwann die Lohnkontos eingeführt. Das war eine sehr grosse Verantwortung.»

Urs Sutter war sein ganzes Berufsleben lang beim selben Arbeitgeber angestellt – der Post. Bild: Michel Canonica

Letzte Tour geschafft – wie geht es weiter?

Letzten Freitag hat das Post-Urgestein seine letzte Tour absolviert. Noch ein allerletztes Mal die Briefe, Rechnungen und Pakete in die Briefkästen legen. Sutter sagt: «Viele der Kunden wussten gar nicht, dass ich pensioniert werde. Ich wollte es nicht an die grosse Glocke hängen.» Der langjährige Pöstler kennt jedoch einige seiner Kunden seit 50 Jahren, diese hätten es gewusst.

Und wie fühlt es sich an als frisch Pensionierter? Der ehemalige Pöstler antwortet: «Im Moment fühlt es sich noch wie Ferien an. Ich glaube, das werde ich erst später realisieren.» Rückblickend habe er eine sehr gute Zeit bei der Post gehabt. «Was ich jedoch nicht vermissen werde, ist das frühe Aufstehen», sagt er lachend. Trotzdem betont Sutter:

«Ich hatte bis am Schluss Freude an der Arbeit.»

Wie wird sich der ehemalige Pöstler nun die Zeit vertreiben? «Ich möchte viel wandern und reisen, wenn es wieder möglich ist.» Da seine Frau aus Thailand komme, wäre dies das erste Reiseziel. «Und jetzt kann ich ja so lange bleiben, wie ich möchte», so Sutter.