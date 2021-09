WIL Dieser 22-Jährige ist der Pechvogel schlechthin: Nach drei Hüft-OP nun ein mehrfacher Bruch des Unterarms Dem gerade einmal 22-jährigen FC-Wil-Mittelfeldspieler Argtim Ismaili bleibt in Sachen Verletzungen nichts erspart. Warum er auch nach dem neuesten Tiefschlag nicht ans Aufhören denkt. Simon Dudle Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Stephanshorn-Klinik ist der erste Schock verdaut. Argtim Ismaili blickt frischen Mutes in die Zukunft. Bild: PD

Schon wieder ist es passiert. Knapp eine halbe Stunde war beim Auswärtsspiel des FC Wil am vergangenen Freitag im Krienser Kleinfeldstadion gespielt, als Argtim Ismaili seine Farben beinahe in Führung gebracht hätte, das Tor aber knapp verfehlte. Ein paar Sekunden später ereignete sich dann die verhängnisvolle Szene. Der 22-Jährige rutschte über den Ball und stürzte zu Boden, ohne dass er gefoult worden wäre. Mit dem linken Arm stützte sich Ismaili auf – und spürte sogleich einen «Schockschmerz», wie er es selbst formuliert.

Schnell wurde klar, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die Pfleger wurden unverzüglich aufs Feld gewinkt und Ismaili während mehrerer Minuten verarztet. Als dieser schliesslich auf der Bahre weggetragen wurde, gab es aufmunternden Applaus der Krienser Anhänger, selbst von den eingefleischten. In der Halbzeitpause war Ismaili noch in der Garderobe. Die Teamkollegen versprachen ihm, das Spiel für ihn zu gewinnen – und hielten Wort. 2:0 siegte der FC Wil in Kriens.

Da war die Welt noch in Ordnung: Argtim Ismail (Mitte) beim Spiel in Kriens im Zweikampf mit Helios Sessolo. Bild: Pius Amrein

Wohl am Dienstag aus dem Spital

Was bereits zu befürchten war, wurde nach einem MRI-Untersuch im Luzerner Kantonsspital Tatsache: Mehrere Brüche im linken Unterarm wurden bei Ismaili festgestellt. Elle und Speiche waren gebrochen. Mitten in der Nacht auf Samstag wurde der schweizerisch-nordmazedonische Doppelbürger von der Innerschweiz nach St. Gallen verlegt, um dann am Samstagnachmittag von FC-Wil-Vereinsarzt Pierre Hofer operiert zu werden. Zwei Platten sind nun im linken Arm. Der Eingriff ist gut verlaufen. Voraussichtlich am Dienstag kann der Mittelfeldspieler die Stephanshorn-Klinik wieder verlassen. Trotzdem wird er mehrere Wochen pausieren müssen.

Für den Mittelfeldspieler des FC Wil, der das Fussball-ABC zuerst beim SC Brühl und dann beim FC St. Gallen erlernt hat, ist es beileibe nicht der erste Rückschlag in seiner noch jungen Karriere. Schon drei Hüftoperationen hat er über sich ergehen lassen müssen. 2017 wurde festgestellt, dass der Hüftkopf nicht in die dafür vorgesehene Pfanne passt. Die linke Hüfte wurde operiert. Im Jahr danach musste der gleiche Eingriff für die rechte Hüfte gemacht werden. Doch die Schmerzen blieben. Das hielt Ismaili nicht davon ab, seinen Weg zum Fussballprofi weiterzugehen und regelmässig zu spielen. Als er aber 2020 zu Hause kaum mehr die Treppe hoch kam, war eine dritte Hüftoperation unumgänglich. Einen Grossteil der vergangenen Saison verpasste er verletzt. Als wäre das alles nicht schon genug, gehören auch Bänderrisse in beiden Füssen zur Verletzungshistorie des gerade einmal 22-Jährigen.

Angetrieben vom grün-weissen Traum

Sind das nicht Zeichen des Körpers, die Fussballschuhe an den Nagel zu hängen? Ismaili sagt:

«Für mich ist das Aufgeben nie in Frage gekommen. Ich kenne meine Qualitäten und weiss, dass ich noch stärker zurückkommen werde.»

Unterstützung erfährt er von seiner Familie, aber auch vom FC Wil. Der Verein, für welchen er seit Stufe U20 (ältestes Nachwuchsteam) spielt, hat just im vergangenen Herbst den damals bald auslaufenden Vertrag vorzeitig bis im Sommer 2022 verlängert, als Ismaili die dritte Hüftoperation machen musste.

«Dafür werde ich dem Klub immer dankbar sein.»

Auch der Traum einer grossen Fussballerkarriere lässt Ismaili weitermachen und einmal mehr zurückkämpfen. Nur zwei Minuten neben dem St.Galler Kybunpark wohnhaft, will er einst für Grün-Weiss in der Super League spielen. Und das möglichst bald. Betim Fazliji, der dies bereits geschafft hat, ist einer der besten Freunde Ismailis – und eine menschliche Motivationsspritze.