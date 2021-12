Wil Die Wiler Ortsgemeinde und der Kanton stehen kurz vor der Unterschrift: Die Fläche des Waldreservats Thurauen wird mehr als verdoppelt Baustrunke und gestapelte Stämme prägen derzeit das Bild im Wald an der Nordseite der Autobahn. Geholzt wird für den ökologischen Umbau – und für den hungrigen Markt. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 25.12.2021, 07.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wald in der Thurau soll lichter werden. Für das geschlagene Fichtenholz ist die Nachfrage derzeit gross. Bild: Pablo Rohner

Im Thurauwald östlich von Wil, auf der Nordseite der Autobahn, klaffen Lücken. Am Wegrand stapeln sich die Fichtenstämme. Baumstrunke und gefällte Bäume prägen die Szenerie. Es ist unübersehbar: Hier wird intensiv geholzt. Kürzlich sagte der Gähwiler Sägereibesitzer Pirmin Fischbacher gegenüber dieser Zeitung, es sei Zeit, dass die Waldbesitzenden «die Motorsägen wieder anlassen». Dies vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach Holz als nachhaltigem Baustoff und der allmählich zur Neige gehenden Sturm- und Käferholzvorräte.

In den Thurauen, im Wald der Ortsgemeinde Wil, heulten die Motorsägen im Advent. Renaldo Vanzo, Förster der Ortsgemeinde Wil, sagt:

«Die Nachfrage nach Nadelholz ist gross, wir könnten auch ins Ausland liefern. Doch zuerst berücksichtigen wir die einheimischen Verarbeiter.»

Renaldo Vanzo, Förster der Ortsgemeinde Wil. Bild: PD

Regionale Sägewerke, die derzeit mit Holz aus dem Wiler Wald beliefert werden, stehen unter anderem in Zuzwil, Lenggenwil, Tobel, Niederbüren und Ebnat-Kappel. Pro Jahr dürfen Vanzo und seine Forstwarte in den Wäldern der Ortsgemeinde Wil nicht mehr als 4500 Festmeter pro Jahr schlagen. So schreibt es der Betriebsplan vor. An der Autobahn werden rund 200 Festmeter geerntet. Doch der rege Frischholzschlag folgt nicht nur dem Ruf des Markts.

Kanton und Ortsgemeinde kurz vor der Unterschrift

Nördlich der Autobahn, wo sich das Waldstück befindet, wird das Waldreservat Thurauen erweitert. Die Ortsgemeinde Wil und der Kanton stehen kurz vor dem Vertragsabschluss. «Nur die Unterschriften fehlen noch», sagt Renaldo Vanzo. Die Klassifizierung des Gebiets als Sonderwaldreservat soll rückwirkend auf Anfang 2021 erfolgen. Die Erweiterung folgt den Zielen der kantonalen und nationalen Waldpolitik.

Grafik zur Erweiterung des Sonderwaldreservats Thurauen in Wil.

Auf der anderen Seite der Autobahn besteht das bisherige Waldreservat aus einer Sonderwaldreservats- und, am Ufer der Thur, aus einer Naturwaldreservatszone. Der Unterschied: In Naturwaldreservaten wird, abgesehen von Sicherheitsholzerei, auf forstliche Eingriffe verzichtet. In Sonderwaldreservaten hingegen wird gezielt eingegriffen, um gewisse Arten – Pflanzen und Tiere – zu fördern. Für die Erweiterung nördlich der Autobahn heisst das: Es wird Platz geschaffen. «Wir verjüngen den Wald, machen ihn lichter», sagt Renaldo Vanzo. Mit der Erweiterung wird die Reservatsfläche in den Thurauen mehr als verdoppelt, von 17 auf 39 Hektaren.

Fichten und Eschen sollen Platz machen für Ahorne, Eichen und Föhern. Bild: Pablo Rohner

Dafür gibt es vom Kanton Vorschriften für die Bewirtschaftung. Gefällt werden Fichten und Eschen. Erstere sind aufgrund des Klimawandels in tieferen Lagen immer weniger standortgemäss, Letztere sterben wegen der grassierenden Eschenwelke in der ganzen Schweiz grossflächig ab. Gefördert werden Ahorne, Föhren und Eichen. Sie gelten auch als Bäume, die mit dem wärmer und trockener werdenden Klima besser zurechtkommen. Sie seien zumindest die «Zielbaumarten». Renaldo Vanzo sagt:

«Wir sorgen erst mal dafür, dass viel Licht auf den Boden kommt. Dann sehen wir, was sich entwickelt.»

Die Reservate in den Thurauen sind auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen die einzigen weit und breit. Die nächsten liegen bei St.Gallen und unterhalb des Hörnlis. Mit der neuen Vereinbarung zwischen Ortsgemeinde Wil und Kanton wird sich das Sonderwaldreservat künftig bis zur Klausenhütte erstrecken.

Der Forstbetrieb der Ortsgemeinde Wil. Bild: Pablo Rohner

Wege werden nicht überall geräumt

Wie in Naturwaldreservaten werden umgeknickte Bäume und heruntergefallene Äste, sogenanntes Totholz, auch in Sonderwaldreservaten liegen gelassen. Unter anderem Vögeln, Käfern und Pilzen bietet Totholz wertvollen Lebensraum. Wenn Bäume und Äste auf Waldwegen liegen, würden sie nicht sofort weggeräumt, sondern dann, wenn die Forstwarte im betreffenden Abschnitt zu tun haben, sagt der Förster.

In weiten Teilen des Wiler Walds werden auch umsturzgefährdete Bäume nicht systematisch und dauernd gefällt. «Der Grossteil des Wiler Walds ist Privatwald», sagt Renaldo Vanzo. Zwar gilt gemäss Zivilgesetzbuch für jeden Wald das freie Betretungsrecht, dies jedoch auf eigene Gefahr. Nur dort, wo der Wald gemäss Leistungsvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Stadt primär als Erholungswald dient, würden die Wege regelmässig geräumt und am Wegrand für die Sicherheit geholzt. Dies betrifft vor allem den Weidliwald unterhalb des Stadtfriedhofs, in dem auch der Vitaparcours verläuft.

Totholz bietet vielen Lebewesen wertvollen Lebensraum und wird deshalb liegen gelassen. Bild: Pablo Rohner

Das Kerngeschäft des Forstbetriebs der Ortsgemeinde Wil bleibe die Produktion von einheimischem Rohstoff für den hiesigen Markt, sagt Vanzo. In den Thurauen kam die Produktivität gerade gut mit ökologischer Neuausrichtung zusammen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen