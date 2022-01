So funktioniert 30 Minuten Gratisparkieren in anderen Städten

wil Die umstrittene Abstimmung über die Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» rückt näher: So funktioniert das Konzept in Gossau, Herisau und Appenzell Am 13. Februar stimmt das Wiler Stimmvolk über die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» ab. In Gossau und Herisau gilt diese Regelung bereits. In Appenzell sind sogar die ersten 90 Parkminuten gratis. Eine Umfrage zeigt, wie das Konzept dort umgesetzt wird. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Die SVP-Initiative will die ersten 30 Parkminuten gratis machen und somit die Attraktivität der Stadt fördern. Foto: Reto Martin

In den meisten Städten werden die Gebühren für das Parkieren aus Klimagründen erhöht, doch in Wil sind die Begebenheiten anders. Am 13. Februar stimmen die Wilerinnen und Wiler über die umstrittene SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» ab. Wil wäre bei einer Annahme der Initiative aber nicht die einzige grössere Gemeinde, die gegen den Strom schwimmt. Auch in Gossau und Herisau parkiert man die ersten 30 Minuten gratis. In Appenzell sogar die ersten 90.

80'000 Franken weniger eingenommen in Herisau

In Herisau wurde vor einigen Jahren eine ähnliche SVP-Initiative lanciert wie in Wil. Das Herisauer Stimmvolk nahm die Initiative an und das neue Reglement trat im Juli 2019 in Kraft. Das SRF «Regionaljournal Ostschweiz» fragte im Radiobeitrag vor kurzem bei der Stadt nach, wie die Umsetzung bisher lief.

Wie auch in Wil war das Hauptargument der Initianten in Herisau das Fördern von lokalem Gewerbe. Das «Regionaljournal Ostschweiz» berichtet: «Der verantwortliche Gemeinderat meint, das Gratisparkieren habe dem Gewerbe eher genützt, aber belegen lasse sich diese Meinung nicht.» Die Gemeine Herisau teilt mit, dass es schwierig sei, konkrete Zahlen zu nennen, weil die Pandemie die Zahlen verzerrt haben könnte. Belegt sei aber, dass Herisau im ersten halben Jahr seit der Einführung 80'000 Franken weniger eingenommen hat.

In Gossau ist die Regelung umstritten

Seit der Einführung von «30 Minuten Gratisparkieren» in Gossau sei die Regelung umstritten, sagt die Gossauer Stadträtin Gaby Krapf, Leiterin des Bau-, Umwelt- und Verkehrsdepartements. Im Parlament habe es sogar mehrere Versuche gegeben, die Regelung abzuschaffen. Ein Grund dafür sei, dass das Agglomerationsprogramm von dieser Massnahme abrät.

Die Stadträtin erklärt, dass diese Regelung mit einem Verkehrskonzept einherging, dass vor zehn Jahren eingeführt wurde. Gaby Krapf sagt: «Die Fachleute, die damals konzipiert haben, bewerteten die ‹30 Minuten Gratisparkieren›-Regelung nicht als sinnvoll.» Es sei aber trotzdem eingeführt worden, weil es ein Kompromiss gewesen sei mit den lokalen Geschäften. Die beiden Grosshändler Coop und Migros hätten schon damals gratis Parkplätze angeboten und die kleineren Geschäfte hätten eine Unterstützung von der Stadt gefordert, sagt Krapf.

Die Stadträtin bilanziert: «Der Erfahrungswert zeigt, dass die meisten Menschen nur kurz parkieren. Die Stadt hat also kaum Einnahmen.» Genau Zahlen seien aber nicht vorhanden, wie Gaby Krapf mitteilt.

In Appenzell wirkt es positiv auf Verkehr und Geschäfte

In Appenzell wurde die Bewirtschaftung gewisser Parkflächen im Jahr 2016 eingeführt, wie Marco Kalt vom Verwaltungsdienst Appenzell mitteilt. Der Grund dafür sei, dass man sich der Blauen Zone, in der maximal 90 Minuten kostenlos parkiert werden kann, anpassen wollte. «Daher sind die ersten 90 Minuten auch bei kostenpflichtigen Parkplätzen gratis, darüber ist der Tarif einen Franken pro Stunde», sagt Kalt.

«Eine Einschätzung zu entgangenen Einnahmen lässt sich kaum machen, zumal die bescheidenen Tarife auf unseren Parkplätzen auch einen Verlagerungseffekt nach sich ziehen», sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer würden jeweils auf den nach 90 Minuten kostenpflichtigen Parkplätzen parkieren. Marco Kalt sagt: «Das wirkt sich positiv auf den Suchverkehr im Zentrum aus.» Es habe den Vorteil, dass die Blaue Zone frei bliebe, wovon die Verkaufsgeschäfte im Dorfzentrum profitieren.

Wie es in Wil weitergeht, entscheidet das Volk

Die Einschätzungen der befragten Gemeinden sind also unterschiedlich. Im Appenzellischen wird «30 Minuten Gratisparkieren» eher positiv eingeschätzt. In Gossau ist das Konzept umstritten. Auch in Wil gehen die Meinungen auseinander. Die SVP beharrt auf ihrer Initiative, während sich die anderen Parteien für den Gegenvorschlag aussprechen. Der Gegenvorschlag beinhaltet einen Stadtfonds, der einzelne Projekte unterstützen soll.

Im Ziel sind sich aber alle einig: Das lokale Gewerbe muss gestärkt und das Ladensterben gestoppt werden. Welcher Weg dafür eingeschlagen wird, wird am 13. Februar entschieden.

