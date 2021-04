Den Auftakt in der Tonhalle macht am 23. und 24. April das Stück «Zürich Hauptbahnhof», das bereits seit 15 Jahren in der Schweizer Theaterszene gezeigt wird. Ein italienischer Immigrant, ein «Secondo» und ein Schweizer begegnen sich dabei im gleichen Abteil eines Nachtzuges, der Hunderte in der Schweiz lebende Italiener mit Kind und Kegel für die Dauer der Sommerferien in ihre Heimat bringt.

Bereits eine Woche später ist Giuseppe Spina, der auch bei «Zürich Hauptbahnhof» dabei ist, wieder in Wil zu Gast. Er ist als «Puccini» im Classic Openair Wil in der Gegend kein Unbekannter. Am 30. April erzählt er zusammen mit dem Pianisten Benjamin Engeli die Geschichte der Freundschaft zwischen dem Pianisten Novecento und dem Trompeter Tim Tooney. Eine Reise voller Poesie und Musik.

Das Theater Kanton Zürich hätte bereits im Februar mit «Die Blechtrommel» nach dem Klassiker von Günther Grass zu Gast sein sollen. Nun spielt Michael von Burg am 19. Mai Oskar Matzerath, den Jungen, der beschliesst, nie mehr zu wachsen.

Die Tanzcompagnie DOXS, zu der auch die Wilerin Oriana Berger gehört, führt am 26. und 27. Mai das Tanztheater «MITreden» auf. Es zeigt, wie die Kunstform Tanz kommuniziert und verstanden werden kann. Das Publikum wird zu aktiv Beteiligten, indem es den Verlauf der Vorstellung kreativ mitentscheidet.

Das Kindermusical «Räuber Hotzenplotz» musste auf die nächste Saison verschoben werden. Dafür ist nun neu am 5. Juni die Brassband Generell 5 im Programm. Diese hat sich mit den beiden Klassikern «Heidi» und «Peter und der Wolf» befasst und zeigt ein helvetisch-russisches Crossover-Stück für die ganze Familie.

Das Trio Artemis braucht man in Wil nicht mehr vorzustellen. Sein Programm «Classic Goes Jazz» schliesst das Sonderprogramm am 12. Juni ab.

Als Ergänzung zu diesem Programm ist neu das Impulsforum mit vier spannenden Vorträgen in der Tonhalle zu Gast.

Mehr Infos: www.tonhallewil.ch