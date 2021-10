Wil: Heizpilze in Restaurants werden kontrovers diskutiert

Wil «Energetisch sind Heizpilze ein völliger Unsinn»: Die SVP will Gastrobetrieben Zelte und Heizpilze erlauben, das sagen die anderen Parteien dazu SVP-Stadtparlamentarier Andreas Hüssy will Restaurants das Aufstellen von Zelten und Heizstrahlern generell erlauben. Zuspruch erhält er vom Präsidenten des Wiler Gastroverbands. Ratskolleginnen und Ratskollegen aus anderen Parteien reagieren skeptisch bis ablehnend. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

Sollen sie den Restaurants durch den zweiten Coronawinter helfen? Heizpilze in Basel. Bild: Lea Hepp

In Wil gleichen sich die Tage in diesen Herbstwochen. Auf neblige Morgen folgen warme Nachmittage, und wenn die Sonne weg ist, wird es kalt. Spätestens dann wird es ungemütlich auf Terrassen und in Gartenwirtschaften von Restaurants. Wer nicht mit einem Covid-Zertifikat nachweisen kann, dass er oder sie geimpft, genesen oder negativ getestet ist, harrt entweder in der Kälte aus, oder geht nach Hause.