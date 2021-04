Wil Die Suchtberatung der Region Wil baut aus – wegen Crona bietet sie mehr Beratungen an Mit einem neuen Angebot will die Beratungsstelle Menschen mit einem problematischen, riskanten Alkoholkonsum ansprechen. 29.04.2021, 11.34 Uhr

In einigen Monaten wird die Suchtberatungsstelle das Projekt Ambulanter Alkoholentzug starten. Bild: Benjamin Manser

(pd) Die Pandemie war auch für die Suchtberatung Region Wil im vergangenen Jahr eine grosse Herausforderung. Nach dem Shutdown im März 2020 musste das Team ins Homeoffice und die Beratungstätigkeit wurde für einige Wochen telefonisch und online weitergeführt. Auch wenn während dieser Zeit Gespräche physisch nicht möglich waren, war es dem Beratungsteam wichtig, während dieser schwierigen und belastenden Zeit für die Klientinnen und Klienten da zu sein.

Auf die Statistik hatte die Pandemie nur wenig Einfluss. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Anzahl der geleisteten Beratungen der Suchtberatung Region Wil stabil. Die Zahl der Neuanmeldungen ist leicht von 93 auf 96 gestiegen und liegt damit im Rahmen der letzten Jahre.

Rund drei Viertel der 227 beratenen Personen nahmen die Dienstleistungen der Suchtberatung freiwillig in Anspruch. Das verbleibende Viertel waren Beratungen im Zusammenhang mit Auflagen des Strassenverkehrsamtes oder einer von der Justiz verhängten Massnahme.

Angebot wird weiter ausgebaut

Die Vernetzung mit anderen Fachstellen, wie beispielsweise der Psychiatrie oder der Sozialen Dienste, bleibt für die Beratungsstelle auch in Zukunft ein wichtiger Aufgabenbereich. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren werden im laufenden Jahr Weiterbildungen für Fachleute anderer Institutionen realisiert. Aufgrund der aktuellen Situation werden diese vermehrt online durchgeführt.

In einigen Monaten wird die Suchtberatungsstelle das Projekt Ambulanter Alkoholentzug starten. Mit diesem Angebot sollen Menschen mit einem problematischen, riskanten Alkoholkonsum angesprochen werden, welche in einem stabilen Umfeld leben und noch keine starke Abhängigkeit entwickelt haben. Das Projekt richtet sich an Personen mit Wohnsitz im Kanton St.Gallen, welche ihre Situation verändern möchten. Den Betroffenen wird dadurch eine Alternative zum aufwendigen stationären Entzug geboten.