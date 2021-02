Wil Die Stadt schrumpft: Für den Stadtrat ist das kein Grund zur Sorge 2020 ging die Bevölkerungszahl Wils erstmals seit Jahren wieder zurück. Weil der Trend aber in die andere Richtung zeigt, gibt sich die Regierung gelassen. Bevölkerungswachstum sei ohnehin kein Ziel, sondern das Ergebnis der Entwicklungsstrategie. Gianni Amstutz 01.02.2021, 17.42 Uhr

Ende 2020 lebten 35 Personen weniger in Wil als im Vorjahr. Bild: PD

Die Stadt Wil schrumpft. Dies nicht etwa flächenmässig wegen Expansionsgelüsten umliegender Gemeinden, sondern was die Bevölkerungszahl angeht. 23'935 Personen nannten am Stichtag, dem

31. Dezember 2020, Wil ihr Zuhause. Das sind 35 weniger als noch 2019.

Der Unterschied zum Vorjahr ist damit zwar klein, der Wachstumstrend der vergangenen Jahre aber erst einmal gebrochen. Denn von 2016 bis 2019 kannte die Einwohnerzahl der Stadt Wil nur eine Richtung: nach oben. In dieser Zeit stieg sie von 23'492 auf 23'968 Personen.

Leben und sterben in Wil

Der Rückgang ist sowohl einer höheren Anzahl Todesfälle als auch einem negativen Migrationssaldo geschuldet. Die effektive Abwanderung aus Wil ist allerdings der wesentlich kleinere Faktor. Mit 1611 Personen verliessen nur drei Personen mehr die Stadt, als Zugezogene verzeichnet wurden.

Hingegen gab es merklich mehr Todesfälle als Geburten. 2020 verstarben 276 Wilerinnen und Wiler, dem stehen 246 Babys gegenüber, die das Licht der Welt erblickten.

Erster Rückgang seit Jahren

Ein Rückgang der Bevölkerungszahl ist in Wil zwar die Ausnahme, einmalig ist es aber nicht. Letztmals wurde ein solcher 2015 verzeichnet, davor in den Jahren 2004 und 1998. Das zeigt, dass dies doch eher selten passiert.

Wachstum ist die Regel in Wil. Den grössten Sprung machte die Stadt 2013 durch die Fusion mit Bronschhofen. Damals stieg die Einwohnerzahl der neu vereinigten Gemeinde Wil von 18'206 auf 23'124.

Das Wachstum der Stadt in den vergangenen Jahren war getrieben durch die Zuwanderung ausländischer Personen. Dies ist für Städte eine typische Entwicklung, die auch andernorts so beobachtet werden kann. In Wil stieg die Anzahl ausländischer Bürger zwischen 2013 und 2020 von 6205 auf 6929. Im selben Zeitraum erhöhte sich die Zahl der Ortsbürger und der übrigen Schweizerinnen und Schweizer in Wil um weniger als 100 Personen auf 17'006.

5000 neue Einwohner bis ins Jahr 2040

Obwohl der Trend 2020 abgebremst wurde, ist das Wachstum der Stadt Wil keinesfalls abgeschlossen. «Der kantonale Richtplan sieht für Wil bis 2040 ein Wachstum um 5000 Einwohnerinnen und Einwohner vor», sagt Stadtpräsident Hans Mäder. Und auch die Entwicklungsstrategie der Schweiz sehe Wachstum in den Städten und Agglomerationen vor.

Beunruhigt ob der gegenteiligen Entwicklung ist man im Stadtrat aber nicht, weil der mittel- und langfristige Trend klar in die andere Richtung zeigt. Und Mäder ergänzt:

«Bevölkerungswachstum per se ist kein qualitatives Ziel einer Entwicklungsstrategie, sondern eher das Resultat.»

Aus diesem Grund bestimmten Innenentwicklungs-, Freiraum- und darauf basierende Verkehrsstrategien das Wachstum der Stadt – und nicht umgekehrt. Diesen Strategien vorgelagert sei eine Masterplanung, in der die Schwerpunkte der Stadtentwicklung festgelegt werden, sagt Mäder. «Der Stadtrat wird sich mit diesen Fragen auseinandersetzen.»