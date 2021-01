Wil Die Pfarrerstochter, die ursprünglich nicht in die Fussstapfen ihres Vaters treten wollte, nun aber den gleichen Weg einschlägt Mit der 29-jährigen Bettina Birkner hat die Evangelische Kirchgemeinde Wil eine neue Pfarrerin gefunden. Ihr Weg, der sie hierhin geführt hat, verlief nicht immer geradlinig. Gianni Amstutz 29.01.2021, 17.00 Uhr

Im Dezember wurde Bettina Birkner offiziell in ihr Amt als Pfarrerin eingesetzt. Sehr zur Freude von Kirchgemeindepräsident Peter Burkhart. Bild: PD

Anfang November wählten die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger Bettina Birkner zur neuen Pfarrerin der Evangelischen Kirchgemeinde Wil. Dass sie dereinst diesen Beruf ergreifen würde, zeichnete sich aber nicht ab. Sie wuchs zwar als Tochter eines Pfarrers auf und hatte somit schon früh einen Bezug zur Religion. In die Fussstapfen ihres Vaters zu treten, war für sie aber früher kein Ziel.

Sie sei zwar schon in ihrer Jugend in religiösen Jugendgruppen aktiv gewesen, den Glauben irgendwann zum Inhalt ihres Berufs zu machen, habe sie sich damals aber noch nicht vorstellen können. Den Entschluss, Theologie zu studieren, fasste Bettina Birkner in einem Austauschhalbjahr in Kenia, wo sie im Rahmen eines kirchlichen Hilfsprojekts hinreiste.

Dort traf sie auf afrikanische und amerikanische Gläubige, die aufgrund anderer kultureller Hintergründe auch andere Sichtweisen auf den Glauben mitbrachten. «Das hat mich fasziniert und schliesslich dazu bewogen, mich im Studium vertieft mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen», sagt sie.

Einen Beruf ausserhalb der Kirche in Betracht gezogen

Geschichte, Sprachen, Ethik, Philosophie und Religion: Die Vielfalt des Theologiestudiums habe ihr sehr zugesagt, sagt Bettina Birkner. Sie könne sich für vieles begeistern, schätze den Austausch mit unterschiedlichen Menschen. Deshalb habe sie sich auch vorstellen können, nach dem Studium ausserhalb der Kirche eine Anstellung zu finden, beispielsweise als Diplomatin. Dieser Gedanke wurde durch ein Austauschsemester in Paris noch verstärkt.

Dort lebte sie in einem tunesischen Studentenwohnheim und war beeindruckt vom Ehrgeiz der Tunesier, welche Karrieren als Ärzte, Anwälte und Unternehmer anstrebten, handfeste Studiengänge also. Das habe sie etwas verunsichert. Es habe in ihr die Frage aufgeworfen, ob es Theologen oder andere Geistes- und Sozialwissenschafter überhaupt brauche oder ob solche Studiengänge ein Stück weit Ausdruck einer Wohlstandsgesellschaft seien.

Arbeit mit Menschen als Motivation

Trotz dieser Zweifel schloss sie ihr Theologiestudium ab, suchte sich danach aber eine befristete Stelle in der Privatwirtschaft, um Erfahrungen zu sammeln. Die Arbeit in einem Consulting-Büro sagte ihr aber nicht vollends zu, da ihr die Arbeit mit und für den Menschen dabei zu kurz kam.

Mit dieser Erfahrung im Rücken war Bettina Birkner schliesslich bestärkt in ihrem Wunsch, Pfarrerin zu werden – und wurde nach einem Jahr als Vikarin schliesslich ordiniert. Dass die aus Glattfelden im Zürcher Unterland stammende 29-Jährige sich daraufhin in Wil bewarb, war einer ehemaligen WG-Mitbewohnerin geschuldet, die aus Wil kam und nur Positives über die hiesige Kirchgemeinde zu erzählen wusste.

Ein Eindruck, den Bettina Birkner nur bestätigen kann. Es sei eine äusserst aktive Gemeinschaft, beschreibt sie ihre ersten Eindrücke nach rund drei Monaten. Auch deshalb relativiert sie den oft beschriebenen Mitgliederschwund bei den Landeskirchen:

«Dem Thema wird zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, teilweise wird es in der öffentlichen Wahrnehmung übertrieben.»

Zwar sei es unbestritten, dass ein gewisser Aderlass spürbar sei, dieser halte sich jedoch in Grenzen. Schliesslich gebe es – gerade in Wil – immer noch sehr viele Menschen, die sich für die Kirche engagierten.

«Kirche ist kein Unternehmen»

Der Fokus der Kirche dürfe ohnehin nicht darauf liegen, die Mitgliederzahlen zu erhöhen. «Die Kirche ist schliesslich kein Unternehmen, das ein Produkt verkaufen muss.» Vielmehr gehe es um gelebte Gemeinschaft. «Das Schönste ist, wenn die Leute Vertrauen fassen und wir sie in ihrem Glauben bestärken können», sagt sie.

Bisher konnte Bettina Birkner aber erst einen kleinen Teil der Gemeinschaft kennen lernen. Die Pandemie verhinderte bisher die meisten Anlässe. Die junge Pfarrerin gibt zu, dass die Situation manchmal schwierig sei. «An manchen Tagen macht es mir gar nichts aus, dann und wann muss ich mich aber schon etwas mehr motivieren.» Denn für sie ist klar: «Die Arbeit der Kirche funktioniert nur über Beziehungen.»

Ihre grundsätzlich positive Einstellung scheint sie jedenfalls nicht verloren zu haben, und sie will auch die Vorteile dieses etwas anderen Einstiegs in den Pfarrberuf sehen. Da viele Anlässe ausfielen, habe sie mehr Zeit, sich einzuleben und sich Gedanken zu machen, wie sie als Pfarrerin auch einmal neue Ansätze ausprobieren könne.