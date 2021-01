Wil Die Liebe in der Zeit von Corona: Der Lyriker René Oberholzer hat sein neuestes Werk «Sehnsucht. Mit Weitblick» publiziert Mit dem Gedichtbändchen dürfte er vielen Pandemiegeplagten aus dem Herzen sprechen. Die Sehnsucht nach Nähe, Vertrautem und Familie zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Christof Lampart 31.01.2021, 17.00 Uhr

Der Wiler Kulturpavillon ist für René Oberholzer ein Sehnsuchtsort: «Hier hatte ich schon einige Lesungen. Und es wäre schön, wenn wir bald wieder hier solche Veranstaltungen erleben dürften.» Bild: Christof Lampart

Obwohl im ganzen Buch weder ein Gedicht über das Coronavirus noch eine Seuche vorkommt, dürfte René Oberholzer mit dem Gedichtbändchen vielen Pandemiegeplagten aus dem Herzen sprechen. Denn in seinem in der «Collection Montagnola» beim süddeutschen Verlag Klaus Isele Editor erschienenen Bändchen zieht sich die Sehnsucht nach Nähe, nach Vertrautem, nach Familie, nach Freiheit, nach Unbeschwertheit und nach Veränderungen durch. Müsste man eine Klammer nennen, welche die 77 Gedichte auf den 90 Seiten zusammenhält, dann wäre es die Liebe.

Mit diesem ungemein starken Gefühl versehen, liest sich das Werk nicht nur zügig, sondern es ist zugleich eine Gute-Laune-Lektüre, auch wenn das Bändchen nicht nur schöne Texte hat. Auch wenn Oberholzer zuweilen nur einen Vierzeiler aufs Papier bringt, so schafft er es doch, in diesen eine ganze Geschichte zu packen – dafür sorgt schon die beflügelte Fantasie der Leser, welche nur allzu bereitwillig die fehlenden Informationen im Geiste wie von selbst hinzufügt.

Wechselhafte Stimmungen verarbeitet

Die Stimmungen wechseln; mal kommen die «Kurzgeschichten» erotisch, dann sozialkritisch, zuweilen auch lakonisch-distanziert, dabei aber immer liebevoll daher. Ab und an sind Zitatschnipsel aus der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts zu entdecken, die Liebe versprechen. John Lennon, George Michael, Aretha Franklin oder auch Gilbert Bécaud geben sich hier dezent ein literarisches Stelldichein. Wer sucht, der findet.

René Oberholzer ist überzeugt, dass die knappe Form und das Auf-den-Punkt-bringen eines Themas die Leserinnen und Leser seiner Gedichte interessiert. Und genau das, nämlich dass sich abseits romantischer Schwärmereien neue Gefühls- und Gedankenhorizonte eröffnen können, die einem am Ende einen sehnsüchtig-optimistischen Weitblick erlauben, beweist sein neuestes Werk.

Langweilig wird den Lesern mit Oberholzers Texten nicht – und dass nicht nur, weil das schön gestaltete Bändchen dafür einfach zu kurz (andere würden sagen: wunderbar handlich) ist. Die Doppelbödigkeit vieler Gedichte entlockt einem wiederholt ein feines Lächeln. So beispielsweise auch der Vierzeiler «Frauenzimmer»: «Sie sagt/Sie sei ein Frauenzimmer/Und ich frage mich/Ob ich da einziehen will.»

Vom Autor zum Schriftsteller

Mit dem Schreiben in Coronazeiten hat sich René Oberholzer leichtgetan. «Auf einmal hatte ich mehr Zeit als normal. Und diese wollte ich nutzen, indem ich mehr und gezielter schrieb.» Mittlerweile habe er angefangen, jeden Tag einen Text zu schreiben. «Ich bin, wenn man es so möchte, in dieser Zeit vom Autor zum Schriftsteller geworden», erläutert der Literat.

Wie in Gedichten üblich, vermischen sich auch bei Oberholzer Wahrheit und Dichtung. Er hat sich sogar die Mühe gemacht, mal zu zählen, wie viele zu 100 Prozent «wahrhaftig» sind:

«Es dürften rund 16 Gedichte sein, die voll und ganz auf echten Biografien beruhen.»

«Sehnsucht. Mit Weitblick» ist zwar als eigenständiges Werk zu verstehen, doch ist es zugleich ein Zwillingsprojekt, denn im Frühling 2021 soll ein komplementärer Gedichtband, dessen Titel noch nicht feststeht, im gleichen Verlag erscheinen: «Das zweite Buch wird inhaltlich etwas schwerer sein, kommen doch hier dann auch Themen wie Corona und Terrorismus zur Sprache», gibt Oberholzer bereits heute einen Ausblick.