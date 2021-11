Wil Die Grünen finden's unerfreulich, die SVP übt scharfe Kritik – alle anderen schweigen: Reaktionen zum Budget der Stadt Ein Defizit von 8,5 Millionen Franken, grosse Investitionen und eine angekündigte Steuererhöhung: Die finanzpolitische Lage ist angespannt. Sowohl links als auch rechts der Mitte ist man darüber besorgt. Die Lösungsansätze unterscheiden sich aber grundlegend. Gianni Amstutz 17.11.2021, 12.22 Uhr

Schon wieder ein budgetiertes Defizit von 8,5 Millionen Franken: Die Geldreserven der Stadt werden nach und nach abgetragen. Bild: Manuela Jans

Kaum hatte der Stadtrat das Budget vorgestellt, hagelte es Kritik. Als Trauerspiel und Katastrophe wurde es betitelt – und das bereits am Tag nach der Präsentation. Das war in der Stadt St.Gallen. In Wil hat sich auch vier Wochen nach der Vorstellung des Budgets niemand dazu geäussert.

Auch eine Nachfrage bei den Fraktionen des Stadtparlaments bringt wenig. Man sei noch nicht so weit, heisst es hüben wie drüben. Auch die Begründungen tönen ähnlich. Die Vorbereitungen, das Budget zu studieren, seien recht gross, sagt FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann. Sein Pendant bei der SP, Silvia Ammann, sagt, es wäre unseriös bereits jetzt eine Äusserung abzugeben, da das Budget in der Fraktion noch nicht besprochen worden sei.

«Die SP verwehrt sich einer Stellungnahme zum Budget nicht, aber alles zu seiner Zeit.»

Auch von der Mitte gibt’s keine Auskunft. Die Vorlage sei noch nicht besprochen worden, sagt deren Fraktionspräsident Christoph Hürsch.

Defizite bereiten Sorge

Einzig die SVP und die Grünen Prowil haben sich zur Wiler Finanzpolitik bereits eine Meinung gebildet. SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser sagt: «Leider kann ich nicht von Freude sprechen, wenn ich das Budget 2022 sehe.» Auch Guido Wick (Grüne Prowil) bezeichnet den Voranschlag als «nicht erfreulich». Mittelfristig sei ein ausgeglichener Voranschlag anzustreben.

Das sieht die SVP ähnlich. Büsser geht in seiner Beurteilung sogar noch einen Schritt weiter: «Dass der Stadtrat nun einfach ein strukturelles Defizit plant, löst bei uns Unverständnis aus.» Damit enden aber die gemeinsamen Ansichten der beiden Parteien.

SVP beklagt fehlenden Wandel im neuen Stadtrat

Die SVP spart nicht an Kritik und dies, obwohl sie seit Januar mit Ursula Egli erstmals selbst in der Stadtregierung vertreten ist und vier von fünf Mitgliedern dem bürgerlichen Lager zugeordnet werden können. «Das Budget geht in die gleiche Richtung wie die Budgets der Vorjahre und ist leider kein guter Abschluss des ersten Amtsjahrs des neuen Stadtrats», bilanziert Büsser. Es sei keinerlei Sparwille ersichtlich.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident der SVP Bild: PD

«Stattdessen geht das Stellenschaffen munter weiter.»

Der Stadtrat unterlasse es dabei, faktenbasiert aufzuzeigen, ob und welche Stellen wirklich notwendig sind. Die SVP werde daher jedes einzelne Stellenbegehren sehr kritisch anschauen. Klar sei, dass sie Stellen «nur in Ausnahmefällen» bewilligen werde.

Doch nicht nur die zusätzlichen Stellen bereiten der SVP Kopfzerbrechen. Immer mehr Kosten würden im Budget als gebunden taxiert und damit die Verantwortung dem Kanton und dem Bund zugewiesen. «Wenn das so weitergeht, können wir nächstes Jahr das Budget direkt vom kantonalen Finanzdepartement erstellen lassen», empört sich Büsser.

Zu der für das Jahr 2023 im Finanzplan angezeigten Steuerfusserhöhung sagt er: «Das ist für uns keine Option, um den unerschöpflichen Ausgabenappetit des Stadtrats zu finanzieren.» Die SVP wolle endlich Optimierungen in der Verwaltung sehen. Automatische Stufenanstiege für das Personal seien nicht mehr zeitgemäss.

Grüne Prowil fordern Massnahmen auf beiden Seiten

Die Grünen Prowil betrachten die Lage etwas entspannter. Dank des vorhandenen Eigenkapitals sei die Situation trotz budgetierten Defizits «nicht dramatisch», sagt Wick. Den Finanzhaushalt der Stadt wieder in Balance zu bringen, könne nur gelingen, wenn die konstruktiven Kräfte im Parlament einen tragfähigen Kompromiss schmieden würden. Ausgewogene Massnahmen sind sowohl auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite notwendig.

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil Bild: PD

Wick hebt jedoch den Mahnfinger, was das Zurückfahren der Ausgaben angeht. Die Attraktivität der Stadt dürfe dadurch nicht vermindert werden.

«Die Vergangenheit hat gezeigt, dass einschneidende Sparmassnahmen bei der Bevölkerung keine Mehrheit finden.»

Bei den Ausgaben sei der Fokus daher auf Effizienzsteigung zu lenken. Was die Einnahmeseite betrifft, lässt Wick offen, welche Schritte nach Ansicht der Grünen Prowil nötig sind. Es ist aber klar, dass er mit «Massnahmen auf der Einnahmeseite» die vom Stadtrat angekündigte Steuererhöhung meint, welcher die Grünen Prowil offensichtlich positiv gegenüberstehen.

Auch an der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstag stehen die Finanzen der Stadt im Fokus. Die Parteien nehmen die Investitionspläne und den Finanzplan für die Stadt und die Technischen Betriebe unter die Lupe. Die «Wiler Zeitung» berichtet ab 17 Uhr mit einem Liveticker und am Freitag im Print und online.