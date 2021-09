Kunst am Weier: In Wil wartet eine Flaschenpost auf Geschichten

Wil Die Flasche wartet auf Post: Während zwei Jahren werden mit dem Kunstobjekt im Weier Geschichten gesammelt Das Künstlerkollektiv «bittelangsam» hat eine Flaschenpost im Wiler Weier versenkt. Per QR-Code kann die Bevölkerung digital Geschichten in diese Flaschenpost werfen, die nach zwei Jahren gesichtet und präsentiert werden. Larissa Flammer 22.09.2021, 10.21 Uhr

Die vom Künstlerkollektiv auserwählte Postkartenansicht der Flaschenpost. Bild: Larissa Flammer

Der Wiler Weier ist um ein Kunstwerk reicher. Seit wenigen Wochen ragt eine Flaschenpost aus dem Wasser. Diese schwimmt nicht, sondern bleibt während zwei Jahren an Ort und Stelle – und sammelt Geschichten.

Denn das Werk des Zürcher Kunstkollektivs «bittelangsam» – bestehend aus Andrea Züllig und Heiko Schätzle – hat auch eine interaktive Komponente. Diese hat die Kulturkommission der Stadt Wil bei der Auswahl der Bewerbungen besonders überzeugt, wie Stadtpräsident Hans Mäder am Dienstagabend an der Vernissage sagte. Über einen QR-Code, der auf einer Tafel am Ufer des Weiers aufgedruckt ist, gelangt man auf eine Website. Dort können Geschichten eingereicht werden.

Direkt bei der Flaschenpost und auch unten an der Schwerttreppe ist eine Tafel mit dem QR-Code zu finden. Bild: Larissa Flammer

Nach zwei Jahren wird die Flaschenpost geborgen und der digitale Inhalt gesichtet und präsentiert. Auf welche Weise das geschehen wird, hänge von den gesammelten Geschichten ab, sagte Schätzle.

«Es ist noch unklar, wohin die Reise der Flaschenpost geht.»

Geschichten können anonym oder mit dem Namen des Autors eingereicht werden. Willkommen seien zum Beispiel auch Fotos einer Passage aus einem Buch oder Magazin, die jemand besonders inspirierend findet. Die Künstler bitten aber darum, bei solchen Eingaben die Originalquelle korrekt anzugeben.

Immer ein neuer Blickwinkel

Vor einigen Monaten hat sich die Stadt Wil auf die Suche nach einem neuen Projekt für «Kunst am Weier» gemacht. 16 Ideen wurden eingereicht, wie Mäder am Dienstag sagte. Das Kollektiv «bittelangsam» ist auf die Ausschreibung hin vergangenen Winter an den damals gefrorenen Wiler Weier gekommen, um die Umgebung auf sich wirken zu lassen. «Wir kannten den Ort noch nicht», sagte Schätzle. Andrea Züllig erklärte die Faszination:

«Mitten auf einer Wasserfläche ausstellen zu können, ist ja sonst kaum möglich.»

Andrea Züllig und Heiko Schätzle vom Zürcher Künstlerkollektiv «bittelangsam». Bild: Larissa Flammer

Das Kollektiv hat sich dazu entschieden, die Flaschenpost fest zu verankern. «Die Besucher bewegen sich ja um den Weier herum und sehen sie so aus ständig wechselnden Blickwinkeln», sagte Züllig. Am nahen Ufer beim Krebsbach gibt es ein flaches Steinbänkli, von dem aus sich die Postkartenansicht der Skulptur mit der Brücke im Hintergrund präsentiert. An diesem Bänkli haben sich die Künstler orientiert, als sie zusammen mit Mitarbeitern vom Werkhof und mit einem Ruderboot die Skulptur montiert haben.

Verfärbung des Wassers wird Teil der Skulptur

Was mit der Skulptur nach den zwei Jahren passiert, ist noch unklar. «Wir könnten uns vorstellen, dass sie auf Tour geht und auch an anderen Orten Geschichten sammelt», sagte Züllig. Die Skulptur stelle eine ganze Flasche dar, von der jetzt fast die Hälfte unter Wasser sei. Die Flasche könnte also auch an Land ausgestellt werden. Schätzle wies darauf hin, dass das Wasser in den zwei Jahren die weisse Lackierung verfärben werde.

«Die Wasserlinie ist danach Teil des Kunstwerks.»

Die Skulptur des Buchstabens «h», welche die Toggenburger Künstlerin Sonja Rüegg 2017 auf dem Weier installieren durfte, bleibt auch weiterhin dort. «Das ‹h› gehört zu Wil», sagte Valentina De Pasquale, Leiterin der Fachstelle Kultur bei der Stadt Wil.