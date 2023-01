WIL Die etwas andere Feier: Der höchste Wiler verzichtete auf die grosse Bühne Daniel Gerber (FDP) ist neuer Parlamentspräsident der Stadt Wil. Die Feier, welche er am Donnerstagabend in der Tonhalle veranstaltete, hatte eine ganz eigene Note. Die sonst traditionellen Darbietungen gab es nicht. Fleisch auch nicht. Simon Dudle 13.01.2023, 14.00 Uhr

Für den neuen Parlamentspräsidenten Daniel Gerber gab es mehrere Couverts mit Gutscheinen statt grosse Geschenkkisten. Bild: Simon Dudle

Schon die Einladung zur Präsidiumsfeier hatte bei den Wiler Parlamentarierinnen und Parlamentariern für Gesprächsstoff gesorgt. Denn in dieser erwähnte Daniel Gerber explizit, dass von «Produktionen in Zusammenhang mit seiner Wahl» abzusehen sei. Damit sind die Darbietungen gemeint, mit welchen die fünf Fraktionen für gewöhnlich an der Parlamentsfeier für Kurzweil sorgen und den neuen höchsten Wiler würdigen.

Diese Form von Unterhaltung hätte aber nicht zum Naturell Gerbers gepasst. Dafür brachte der Unternehmensberater, der von Davos via Buchs im Jahr 1996 nach Bronschhofen gekommen ist, eine ganz eigene, schlichte Note in die Feier. Er stand nicht im Scheinwerferlicht, obwohl es sein Anlass war. Ein guter Zuhörer wolle er sein, hatte Gerber ein paar Minuten zuvor bei seiner Antrittsrede gesagt.

Theater-Einlagen und Challenges wie im Vorjahr gab es dann effektiv nicht. Innerhalb der fünf städtischen Fraktionen war man sich nicht einig, ob man überhaupt zu einer Rede für Gerber ansetzen soll. Die meisten taten es. Statt grosser Geschenke hatten Couverts und Gutscheine Hochkonjunktur an diesem Abend. Und selbst als nach dem Hauptgang ein Zauberer die Bühne bespielte, stand der FDP-Vertreter nie auf ebendieser. Dafür musste noch einmal Vorgänger Pascal Stieger herhalten.

Zeit für Gespräche: Parlamentspräsident Daniel Gerber (Mitte) unterhält sich mit seinem Vorgänger Pascal Stieger. Bild: Simon Dudle

Eine Wurst für den Vorgänger

Apropos Hauptgang: Dieser passte – wie die gesamte Feier – zu Daniel Gerber, der auf eine vegane Lebensweise setzt. So gab es keine tierischen Produkte auf den Tellern. Wobei eine Ausnahme gewährt wurde: Seinem Vorgänger Stieger überreiche Gerber eine Wurst. Auch diese Geste passte. Denn einer der Vorsätze des höchsten Wilers für dieses Jahr ist, auch andere Meinungen als die eigene zu akzeptieren.

So war es also eine betont leichte Feier ohne musikalische Umrandung. Dafür blieb Zeit für parteiübergreifende Gespräche. Denn Parlamentsfeier ist ja, wenn Juso-Parlamentarier Timo Räbsamen am gleichen Tisch neben SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser tafelt. Dass sich daran nichts änderte, war eine gute Sache.