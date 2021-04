Wil «Die Erkrankung ist nicht gefährlich, aber lästig»: Linda Keller schreibt für ihre Maturaarbeit ein Kinderbuch über eine Hautkrankheit Das Kinderbuch der Wiler Maturandin trägt den Titel «atopische Derma-was???». Es ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet. In der Region Wil ist ihr Kinderbuch bei Eltern, Kindern und Ärzten positiv angekommen. Felicitas Markoff 12.04.2021, 12.00 Uhr

Linda Keller präsentiert ihr Buch. Bild: Felicitas Markoff

Linda Keller sitzt an einem sonnigen Frühlingsnachmittag draussen vor der Kanti Wil und erzählt. Die 19-Jährige leidet selbst seit ihrer Kindheit unter atopischer Dermatitis. Als Kind wusste sie nicht, was die Diagnose und die juckenden Ausschläge auf ihrer Haut bedeuteten. Nun hat sie sich das Thema für ihre Maturaarbeit ausgesucht und ein Kinderbuch über die Hautkrankheit geschrieben. Damit möchte sie die Krankheit einfach und verständlich erklären und auf sie aufmerksam machen.

«Die Körperpolizei schiesst mit Kanonen auf Spatzen.»

So humorvoll beschreibt die Kinderbuchautorin die übertriebene Reaktion des Immunsystems bei atopischer Dermatitis. Früher nannte man die chronische und nicht ansteckende Hauterkrankung Neurodermitis. Das Abwehrsystem reagiert dabei übertrieben auf harmlose Stoffe.

Die Symptome äussern sich durch eine trockene und gerötete und vor allem juckende Haut. Häufig befinden sich die betroffenen Stellen an der Kopfhaut, dem Gesicht, den Händen sowie an den Kniekehlen und Ellenbogen. Wenn sich die Haut am Körper entzündet, entstehen Ekzeme, die zu Juckreiz führen. Ein Teufelskreis entsteht: Um den Juckreiz zu lindern, kratzen sich Betroffene und es bilden sich immer wieder neue Entzündungen und Ekzeme.

Im Kinderbuch gibt es Tipps

Jedes fünfte Kind und zwischen vier bis fünf Prozent der Erwachsenen sind von atopischer Dermatitis betroffen. Die Krankheit ist vererbbar und tritt meistens in den ersten fünf Lebensjahren auf. Die Hauterkrankung verläuft oft in Schüben. Linda Keller sagt:

«Wenn ich gestresst bin, wird die Krankheit schlimmer. Stress zu vermeiden klingt einfach, ist aber schwierig.»

Es sei frustrierend, an einer chronischen und unheilbaren Krankheit zu leiden. Doch es gibt Hoffnung: Die Hauterkrankung lässt sich gut behandeln und mit ein paar Tipps bekommen Betroffene die Symptome gut in den Griff. Die Kantischülerin erklärt in ihrem Kinderbuch, wie man mit den lästigen Symptomen der atopischen Dermatitis umgeht: Eine gesunde Ernährung ist wichtig. Die Haut soll regelmässig mit genügend Feuchtigkeit versorgt und gepflegt werden. Allergene und Pollen werden wenn möglich gemieden. Linda Keller empfehlt, sich bei Juckreiz nicht zu kratzen, nur so entgehe man dem Teufelskreis. Für Betroffene hat die Maturandin einen Vorschlag: Wenn es ohne zu kratzen nicht geht, empfiehlt sie, sich selbst zu zwicken oder auf die juckenden Stellen zu klopfen.

Ein Exemplar von Linda Kellers Kinderbuch. Bild: Felicitas Markoff

Die junge Frau empfindet die Krankheit vor allem dann als belastend, wenn sich die Entzündungen im Gesicht und am Hals ausbreiten. Die betroffenen Stellen sind dann sehr empfindlich. In ihrer Familie leidet auch der jüngere Bruder an der Hautkrankheit. Linda Keller sagt:

«Die atopische Dermatitis hat mein Leben nicht verändert, da sie mich mein Leben lang begleitet.»

Von der Theorie bis zum Kinderbuch

In ihrer Maturaarbeit setzt sich Linda Keller fachlich mit der atopischen Dermatitis und dem Zusammenhang mit dem Immunsystem auseinander. Aus der Theorie heraus hat die junge Frau danach das Kinderbuch verfasst. Einige Kapitel der Arbeit widmen sich auch der Entstehung des Werks und den benutzten Programmen. Am Anfang sei es eine Herausforderung gewesen, eine altersgerechte Sprache zu finden, bilanziert sie. Die Zeichnungen hat sie selber vorskizziert und digital mit ihrem iPad und der App Procreate erstellt.

Linda Keller erzählt, dass sie den zeitlichen Aufwand unterschätzt hat, der nötig ist, um ein Buch zu schreiben. Sie wollte, dass jeder Strich ihrer Zeichnungen perfekt wird.

Die Autorin gewährt einen Blick in ihr Buch. Bild: Felicitas Markoff

Die junge Frau aus Wil möchte ihr Buch zusammen mit einem Verlag herausbringen. Aus zeitlichen Gründen war das bisher noch nicht möglich. Sie hat bereits einige Exemplare im Familien- und Bekanntenkreis verkauft. «Alle waren sehr fasziniert von meinem Kinderbuch. Ich habe es auch meinem ehemaligen Kinderarzt gegeben, er hat es nun in seiner Praxis stehen.»

Trotz positiver Reaktionen hat Linda Keller nicht vor, weitere Bücher zu schreiben. Sie sagt: «Ein Buch zu schreiben ist sehr zeitaufwendig.» Die 19-jährige Maturandin mit dem Hauptfach Spanisch hat nach der Kanti vor, Heilpädagogik zu studieren.