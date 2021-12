Wil Die älteste Wilerin feiert heute ihren 107. Geburtstag – Antoinette Huber-Senn kam als Kind aus Indonesien in die Schweiz Antoinette Huber-Senn wurde 1914 in Indonesien geboren und kam im Alter von sechs Jahren mit ihrem Vater in die Schweiz. Die älteste Wilerin wohnt heute noch mit relativ wenig Unterstützung in einer Wohnung. Felicitas Markoff 01.12.2021, 05.00 Uhr

Antoinette Huber-Senn ist die älteste Wilerin. Bild: PD

Als Antoinette Huber-Senn geboren wurde, war gerade erst der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Heute kann die älteste Wilerin ihren 107. Geburtstag feiern. Mit diesem stolzen Alter ist sie zudem die zweitälteste Person im ganzen Kanton St.Gallen. Die Wilerin wohnt immer noch mit relativ wenig Unterstützung in einer eigenen Wohnung, in der Alterssiedlung Bergholz. Wie eine Angehörige von ihr gegenüber unserer Zeitung sagt, erfreut sich Antoinette Huber-Senn auch in ihrem hohen Alter noch einer guten geistigen Gesundheit.

Früher oft auf Reisen – auch zurück nach Indonesien

«Im Alter reist man immer mehr in die Vergangenheit zurück, denn die Zukunft bringt ja nichts mehr», sagte die Seniorin vor zwei Jahren gegenüber unserer Zeitung, als sie ihren 105. Geburtstag gefeiert hat. Schon damals war sie die älteste Wilerin.

Antoinette Huber-Senn wurde am 1. Dezember 1914 in Sibolga in Indonesien geboren. Auch ihre Mutter stammte von dort. Ihr Vater war Schweizer und hat während der Kolonialzeit auf einer Kautschukplantage auf der Insel Sumatra gelebt, wo sie ihre ersten Lebensjahre verbracht hat.

Mit sechs Jahren nahm ihr Vater sie mit in die Schweiz, weg von ihrer Mutter. Den Rest ihrer Kindheit verbrachte die heute 107-Jährige bei ihren Grosseltern in St.Gallen, wo sie auch die Schule besuchte. Antoinette Huber-Senn wurde früh schwanger, liess sich vom Vater des Kindes aber bereits nach vier Jahren wieder scheiden.

Ihren zweiten Mann lernte sie erst 15 Jahre später kennen. Mit ihm war sie früher oft auf Reisen. Vor allem die nordischen Länder haben es ihr angetan. Auch zurück nach Indonesien ist sie gereist, wo sie viele ihrer Verwandten wieder getroffen hat.