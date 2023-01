Das Wiler Haus zum Turm soll umgenutzt werden.

Wil Das Haus zum Turm in der Äbtestadt soll zu einem öffentlichen Wohnzimmer werden – so sehen die Pläne aus Die Liegenschaft zum Turm an der Tonhallestrasse 15 bis 23 befindet sich seit 2017 im Besitz der Stadt Wil. Bis zum definitiven Entscheid, was mit den Räumlichkeiten passiert, soll eine Zwischennutzung möglich sein. Diese soll den Charakter eines «öffentlichen Wohnzimmers» haben. 30.01.2023, 11.30 Uhr

Das Haus zum Turm an der Tonhallestrasse soll zuerst zwischengenutzt werden, bevor ein definitiver Entscheid fällt. Bild: PD

Die Liegenschaft zum Turm in der Wiler Vorstadt soll geöffnet und die ehemalige Fahrzeughalle der Feuerwehr während einer rund fünfjährigen Zwischennutzung für eine breite Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Bis zum 6. März besteht die Möglichkeit, via Online-Formular eine unverbindliche Interessensbekundung einzureichen. Am 13. März findet eine Begehung mit qualifizierten Interessierten statt.