Wil Der Stadtrat steht vor seiner ersten grossen Prüfung – es geht um die Schaffung einer neuen Stelle Die bürgerlichen Parteien des Wiler Stadtparlaments betrachten die Aufstockung des Personalbestands in den vergangenen Jahren kritisch – und forderten den Stadtrat auf, dem ein Ende zu setzen. Nach nur etwas mehr als drei Monaten beantragt aber auch die neue Stadtregierung eine zusätzliche Stelle. Gianni Amstutz 21.04.2021, 16.27 Uhr

Gemäss Berechnungen der SVP wurden seit der Gemeindefusion 2013 Stellen im Umfang von 4700 Stellenprozent geschaffen. Bild:

contrastwerkstatt

Der neue Stadtrat steht nach dreieinhalb Monaten im Amt vor seiner ersten grossen Probe. Zwar geht es nur um die Genehmigung einer Stelle für die Technischen Betriebe Wil (TBW), im Parlament dürfte das jedoch kein Spaziergang werden.

Der Stadtrat ist wie das Parlament klar bürgerlich zusammengesetzt. Doch der Widerstand aus der rechten Ratshälfte wurde – unabhängig des konkreten Stellenbegehrens – bereits angekündigt.

Angekündigte Defizite am Ursprung der Forderung

FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann. Bild: PD

In der Budgetsitzung im Dezember machten die FDP und die SVP deutlich, dass sie angesichts der voraussichtlichen Defizite in den kommenden Jahren vom neuen Stadtrat erwarten, möglichst auf die Schaffung zusätzlicher Stellen zu verzichten. Im Fall der FDP war diese Verlautbarung relativ zurückhaltend formuliert. Fraktionspräsident Adrian Bachmann sagte: «Wir erwarten vom neuen Stadtrat eine Überprüfung aller Ausgabenposten, insbesondere des Personalaufwands.»

SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser. Bild: PD

Weitaus deutlicher äusserte sich die SVP. Fraktionspräsident Benjamin Büsser sagte im Dezember:

«Der Stadtrat sollte ein Budget präsentieren, das keine zusätzlichen Stellen vorsieht.»

Bereits zuvor hatte die SVP in mehreren Vorstössen den sofortigen Verzicht auf die Schaffung neuer Stellen gefordert.

Stelle könnte trotzdem bewilligt werden

Ist die Genehmigung der neuen Stelle bei den TBW also zum Scheitern verurteilt? Mitnichten. Selbst wenn die FDP und die SVP geschlossen dagegen stimmen, haben sie im Parlament keine Mehrheit. Dazu wären Stimmen anderer Parteien nötig.

Hinzu kommt, dass die FDP – anders als die SVP – neue Stellen bisher nie kategorisch abgelehnt hat. Zwar hoben Parteivertreter in allgemeinen Voten zum Finanzhaushalt der Stadt wiederholt den Mahnfinger, wenn es um die Aufstockung des Personalbestands ging, bei konkreten Stellenanträgen zeigten sie sich aber bisweilen weniger kritisch.

Vieles dürfte auch davon abhängen, ob die Stadträte ihre jeweiligen Fraktionen von der Notwendigkeit der neuen Stelle überzeugen können. Es wird das erste Mal sein, dass der neue Stadtrat sich bei einem Geschäft nicht mit Kompromissen und Zugeständnissen arrangieren kann, wie er dies bisher oft getan hat. Denn bei der Bewilligung einer Stelle gibt es kaum andere Optionen als Annahme oder Ablehnung.

Wichtig für die Klimawende

Konkret soll bei den TBW eine Stelle für den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Wärme und Kälte geschaffen werden. Dies im Hinblick darauf, dass Wil den Umstieg von fossil-betriebenen Heizungen auf erneuerbare Energie schaffen Wil. Denn im Bereich Wärmeversorgung werde von Experten das grösste Potenzial für die Erreichbarkeit der CO 2 -Ziele gesehen, schreibt der Stadtrat in seinem Antrag.

Die Stelle ist aus Sicht des Stadtrats aber auch wichtig für den Wandel, in dem sich die TBW befinden. Stichwort: Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts. Es müssten Grundlagen geschaffen werden, damit wichtige Erträge ersetzt werden können, die mit dem Gasgeschäft in den nächsten Jahrzehnten wegzufallen drohen, heisst es im Bericht.

Nur eine vorübergehende Aufstockung

Der Stadtrat ist sich aber offensichtlich bewusst, wie schwierig es Stellenbegehren im Parlament haben. Die neue Funktion werde durch eine per Ende August 2021 frei werdende Stelle – aufgrund einer Pensionierung – vom Bereich Netz und Technik, Abteilung Elektrizitätsversorgung, kompensiert. So entstehen lediglich jährliche Mehrkosten von rund 40'000 Franken.

Gleichzeitig kündigt der Stadtrat aber bereits einen weiteren Stellenanstieg bei den TBW in den nächsten vier bis fünf Jahren an. Abhängig vom Geschäftsgang werde in einem zweiten Schritt das Wachstum aus dem vorhandenen Stellenpool aufgefangen.

«Je schneller sich der Erfolg in neuen Geschäftsfeldern einstellt, desto schneller können auch die Stellengefässe aus alten Technologien aufgelöst werden.»

Einfach ausgedrückt heisst das, dass die Personalkosten bei den TBW zumindest vorübergehend ansteigen werden. Dies zumindest dann, wenn das Parlament dies zulässt. Denn das letzte Wort hat die Legislative.