Der Stadtmelder in Wil hat sich bewährt

Wil Der Stadtmelder hat sich grundsätzlich bewährt, Mängel werden schnell behoben – Lob gab es erst zweimal Seit etwas mehr als einem Jahr können Wilerinnen und Wiler über den digitalen Stadtmelder zum Beispiel Mängel an der öffentlichen Infrastruktur platzieren. Es zeigt sich: Die Meldungen werden schnell bearbeitet. Trotzdem klingelt immer noch häufig das Telefon. Larissa Flammer 11.08.2021, 18.11 Uhr

Littering gehört zu den Themen, die im Stadtmelder häufig reklamiert werden. Bild: Donato Caspari

Verstärkte Transparenz und Bürgernähe sowie ein weiterer Schritt in Richtung Smart City. So hat die Stadt Wil vor etwas mehr als einem Jahr den neuen Stadtmelder angepriesen. Am 29. Juni 2020 ging der direkte Draht zur Stadt online. Seither können die Bewohnerinnen und Bewohner von Wil über die App Regio Wil und die Website der Stadt zum Beispiel flackernde Strassenlampen, Abfall oder Vandalismus melden.

Nach etwas mehr als einem Jahr zieht Urs Müller, Leiter des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, für die «Wiler Zeitung» eine Zwischenbilanz. Grundsätzlich habe sich der Stadtmelder zur einfachen und niederschwelligen Meldung von Schäden oder Mängeln an der Infrastruktur bewährt. Müller ergänzt:

«Es gibt jedoch immer noch eine Vielzahl von Meldungen über andere Kanäle.»

Dabei handle es sich vorwiegend um E-Mails und Telefonanrufe sowie zum Teil das Feedback-Formular auf der Website der Stadt.

Hinweistafel zu jungen Enten am Stadtweier

Hauptsächlich gebe es im Stadtmelder Einträge zu illegaler Abfallentsorgung, toten Tieren auf der Strasse oder Defekten an der Strassenbeleuchtung, sagt Müller. Ein Blick in die gesammelten Meldungen bringt weitere Beispiele zu Tage: Diesen Frühling schrieb etwa jemand, er sei beunruhigt wegen der Sicherheit der jungen Enten am Stadtweier. Einige Fahrradfahrende seien entlang des Krebsbaches ziemlich rasant unterwegs. Ob nicht eine Tafel «Achtung Jungtiere» etwas bewirken würde. Die Stadt antwortete prompt: «Besten Dank für Ihren Vorschlag. Wir haben entsprechende Hinweistafeln aufgestellt.»

Aufgrund eines Eintrags im Stadtmelder weisen Schilder am Stadtweier auf die jungen Enten hin. Bild: Andrea Stalder

Beim Erfassen einer Meldung können acht Kategorien ausgewählt werden: Grünanlagen/Spielplätze, Vandalismus/Schmierereien, Signalisation/Lichtsignalanlagen, Strassenschäden, Strassenbeleuchtung, Abfall, Diverses, Erfreuliches. Müller sagt:

«Die Rubrik ‹Erfreuliches› dürfte noch mehr benutzt werden.»

Erst zwei Einträge gab es bisher dazu: ein Lob für die prompte Erledigung einer anderen Meldung sowie ein Kompliment für den erst kürzlich erstellten zusätzlichen Ausgang in der Badi Bergholz.

Werkhof und Technische Betriebe kümmern sich um die meisten Meldungen

Insgesamt gingen bis am Mittwochnachmittag 106 Meldungen ein. Sie alle wurden erledigt. Auch der Eintrag, der erst zwei Tage alt war. Wie hat sich die Stadtverwaltung organisiert, dass so schnell auf die Meldungen reagiert werden kann?

Müller erklärt, dass im System Mitarbeitende hinterlegt sind, an welche die Meldung je nach Rubrik geleitet wird. Sie sichten und überprüfen die Einträge und leiten die entsprechenden Massnahmen ein, indem sie beispielsweise die zuständige Dienststelle informieren. Gleichzeitig erhalte die meldende Person eine Statusinformation über den Stadtmelder, sofern ein Kontakt angegeben wurde. Nach Abschluss der Arbeiten erfolge ebenfalls eine Rückmeldung. Müller betont:

«Wir sind bestrebt, rasch auf die Meldungen zu reagieren.»

Das Departement Bau, Umwelt und Verkehr – hauptsächlich der Werkhof – und die Technischen Betriebe Wil sind für die meisten Massnahmen zuständig. Weil viele Meldungen mit einem Foto dokumentiert sind, können sich die Mitarbeitenden ohne vorherige Begutachtung an die Behebung machen. Falschmeldungen, also Meldungen zu Sachverhalten, die nicht zutreffen, gibt es gemäss dem Departementsleiter keine.

Mit diesem Foto wurde der abblätternde Verputz in der Velogarage an der Grabenstrasse gemeldet. Die Stadt hat die Wand und die Decke zeitnah geflickt. Bild: PD

Stadtmelder wird beibehalten

Für Notfallmeldungen ist das System nicht gedacht. Überschwemmungen und Ähnliches müssen weiterhin direkt der Polizei, der Feuerwehr oder anderen zuständigen Stellen gemeldet werden. Das hat die Stadt bei der Lancierung bereits betont. Wie Müller sagt, klappt das gut. Notfallmeldungen habe es über den Stadtmelder noch nie gegeben.

Allerdings werden nicht nur Meldungen, die für den Stadtmelder gedacht wären, über andere Kanäle eingereicht. Auch der umgekehrte Fall tritt ein. Müller sagt:

«Es gibt immer wieder Mitteilungen oder Meinungsäusserungen, für welche der Stadtmelder nicht gedacht ist.»

Diese würden entsprechend nicht über dieses Tool abgewickelt, sondern über herkömmliche Wege. Die Stadt will den direkten Draht beibehalten. Der Stadtmelder, den unter anderem auch St.Gallen und Gossau kennen, wird der Wiler Bevölkerung auch künftig zur Verfügung stehen.