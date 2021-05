Wil Der Sommer kann kommen: Badisaison eröffnet und Rutschbahn eingeweiht Mit dem traditionellen Eröffnungsapéro in der Badi Weierwise wurde in Wil der Sommer eingeläutet. 09.05.2021, 23.54 Uhr

Vier Schülerinnen des Kathi weihen die neue Rutschbahn ein. Bild: PD

(pd) Am Eröffnungsapéro, unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen, wurde den Gästen einerseits das Team vorgestellt, anderseits der Vorverkauf der Sommerabos rege genutzt, heisst es in einer Medienmitteilung der Wiler Sportanlagen AG (Wispag).

Zudem wurde die neue Breitwellenrutschbahn in der Badi Weierwise festlich eingeweiht. Vier Mädchen der Mädchensekundarschule St.Katharina in Wil haben den Ersatz der Rutschbahn im Rahmen einer schulischen Projektarbeit begleitet. So liessen sie es sich auch nicht nehmen, die Rutschbahn als Erste in Betrieb zu nehmen. Die neue Edelstahlrutsche wurde von Jil Eglauf, Jana Rohr, Loredana Gut und Vivien Hengartner auf den Namen «Sanny» getauft.

Pünktlich auf den Nachmittag zeigte sich Petrus von seiner besten Seite. Auch wenn die Wassertemperaturen noch ziemlich tief waren, gab es schon einige Hartgesottene, die vom Sprungturm ins kalte Wasser sprangen. Nun hofft die Wispag als Betreiberin der beiden Freibäder Bergholz und Weierwise auch für die bevorstehende Zeit auf warme Sommertage mit zahlreichen Badegästen.

Badespass trotz Pandemie möglich

Aufgrund der grosszügigen Aussenanlagen besteht in Folge Covid-19 weder im Freibad Bergholz noch in der Badi Weierwise eine Personenbeschränkung. Im Wasser muss jedoch ein Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Person eingehalten werden.

Im Eingangsbereich der beiden Anlagen, bei den Garderoben- und WC-Anlagen sowie auf den Restaurant-Terrassen muss ausserdem eine Hygienemaske getragen werden. (pd)