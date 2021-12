Kirchenglocken an Silvester: Ein lauter Brauch und doch kein Lärm

Wil Der Kirchenglockenkomponist: Ein Rickenbacher sorgt dafür, dass in der Silvesternacht die Glocken stimmig klingen In der Silvesternacht läuten in Wil sämtliche 21 Kirchenglocken gemeinsam. Dass es trotzdem nicht nach Lärm klingt, liegt am Rickenbacher Fabian Thürlimann. Lara Wüest Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur der Blitz des Fotoapparats erhellt die Glockenstube des Fraumünsters, in der Fabian Thürlimann steht. Bild: Lara Wüest

Obwohl es noch lange nicht eindunkelt, ist es in der Glockenstube des Fraumünsters in Zürich beinahe stockfinster. Das elektrische Licht funktioniert nicht, durch die geschlossenen, riesigen Fensterläden des Kirchenturms dringen nur zwei, drei verstaubte Lichtstrahlen auf die fünf Bronzeglocken, die an massiven Holzbalken hängen. Wenn eine der fünf Glocken läutet, fühlt es sich an wie zur Geisterstunde.

Fabian Thürlimann, ein schlanker Mann mit kurzem, braunem Haar und schlichter Brille, lässt sich davon nicht beeindrucken. Der 40-Jährige steht vor der grössten Glocke, fast drei Tonnen ist sie schwer. An diesem Morgen ist er die unzähligen Holzstufen nach oben in den Kirchenturm gestiegen, um über das zu sprechen, was ihn seit vielen Jahren begeistert: Kirchenglocken und ihr Klang. Die Glockenstube ist sein Konzertsaal. Wenn andere Menschen einfach Kirchenglocken läuten hören, hört Thürlimann Musik.

Thürlimanns Komposition

Seit bald 18 Jahren ist Thürlimann, ein Lokführer aus Rickenbach, Mesmer im Fraumünster in der Altstadt von Zürich. Seit einigen Jahren nebenberuflich als Aushilfsmesmer. In seiner Anfangszeit hat sich Thürlimann dafür eingesetzt, dass zu den vier Glocken aus dem 19. Jahrhundert eine fünfte hinzukam.

Es ist die kleinste Glocke in der Glockenstube der reformierten Zürcher Kirche, einem Wahrzeichen der Stadt mit seinen berühmten Chagall-Fenstern. Thürlimann nennt sie sein Kind. Seit er ein kleiner Junge war, ist er von Kirchenglocken fasziniert. Eine Faszination, die in Wil ihren Anfang nahm. Damals erlaubte ihm der Mesmer der reformierten Kreuzkirche, an den Wochenenden die Glocken von Hand einzuschalten. Seither verschlingt er Sachbücher, spricht mit Experten, besucht unzählige Kirchen in der Schweiz und im Ausland.

Wenn nun in der Silvesternacht in der Äbtestadt die Kirchenglocken läuten, dann ist es die Komposition von Thürlimann, die von den Kirchtürmen hinunterklingt. Doch über sich spricht Thürlimann eigentlich nicht gerne. Viel lieber erzählt er von den Glocken. Und davon, was jene in Wil besonders macht.

Grosse Glocken mit «majestätischem» Klang

In den drei Kirchen in Wil hängen besonders viele Glocken. 21 sind es an der Zahl, sieben in jedem der drei Kirchtürme. Und sie sind gross und schwer: Knapp 18 Tonnen wiegen die Glocken in der St.Nikolauskirche zusammen. Jene in der Kreuzkirche etwas über elf Tonnen und jene in der Kirche St.Peter über zehn. Zum Vergleich: Die fünf Glocken im Zürcher Fraumünster wiegen ungefähr fünfeinhalb Tonnen.

10 Tonnen wiegen die Glocken der Kirche St.Peter zusammen. Bild: Michel Canonica

Thürlimann, der schon unzählige Geläute gehört hat – dafür reist er an Feiertagen quer durchs Land – sagt:

«Für eine kleine Stadt wie Wil ist das bemerkenswert.»

Die Grösse der Glocken bestimmt unter anderem ihren Klang. Je grösser ihr Durchmesser, desto tiefer erklingen sie. So auch jene in Wil. Der Klang dieser Glocken, sagt Thürlimann, sei majestätisch.

21 Glocken läuten gleichzeitig

Eine Viertelstunde vor Mitternacht werden in der Silvesternacht alle 21 Glocken in Wil anfangen zu schlagen. Bis kurz vor zwölf Uhr läuten sie das alte Jahr aus. Etwa eine Minute nach Mitternacht läuten sie erneut für eine Viertelstunde das neue Jahr ein. Wer dann in Wils Strassen unterwegs ist, muss laut sprechen, um gehört zu werden. Der Brauch zum Jahresende übertönt die Geräusche der Stadt. Nach blossem Lärm klingt es trotzdem nicht.

Bis vor einigen Jahren war das anders. An sämtlichen Sonn- und Feiertagen läuteten zum Beispiel alle Glocken in der Kreuzkirche, ohne auf den Anlass abgestimmt zu sein. An Weihnachten etwa, an Ostern oder Auffahrt. Für Thürlimann, für den die Glocken Musikinstrumente sind, klang das so, als würde man auf einer Kirchenorgel mit allen Registern gleichzeitig spielen. Er sagt:

«Für mich war es liturgisch nicht sinnvoll.»

Er war nicht der Einzige, dem das nicht gefiel. Eines Tages rief ihn der Pfarrer der Kreuzkirche an, der wusste, welche Leidenschaft Thürlimann mit den Glocken verband, und fragte ob man am Glockenklang etwas ändern könne. Und so kam es, dass Thürlimann, der Mesmer des Zürcher Fraumünsters, der einst eine Musikmatura absolvierte, die sogenannte Läuteordnung der Glocken von allen drei Wiler Kirchen umschrieb. 2007 jene der Kreuzkirche, 2017 die der St.Nikolauskirche und der Kirche St.Peter. Diese Läuteordnung bestimmt nun, welche Kirchenglocken wann gemeinsam oder einzeln erklingen. Thürlimann sagt:

«Seither klingt es viel abwechslungsreicher als früher.»

Die Glocken der Wiler Kreuzkirche hat Fabian Thürlimann schon vor vielen Jahren orchestriert. Bild: PD

Ein schwer fassbares Lied

Früher wurden Kirchenglocken von Hand geläutet. Doch das ist längst Vergangenheit. Heute bestimmt in fast allen Schweizer Kirchen ein Läutautomat, eine Art Computer, das Läuten der Glocken. Auch in Wil ist das so. Nur selten, in besonderen Momenten, etwa zu Jahresende, kommt es zu einer Ausnahme und der Automat wird ausgeschaltet.

So auch in dieser Silvesternacht: Thürlimann will mit Bekannten und Freunden die Seile einhängen und die Glocken der St.Nikolauskirche von Hand zum Schwingen bringen. Für ihn wird das ein ganz besonderer Moment. Was genau Thürlimann an den Glocken und ihrem Klang so berührt, kann er nicht richtig benennen. Dieses wortlose Lied, sagt er, erzähle etwas kaum Fassbares.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen