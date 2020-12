Wil Der «Hurer» von Wil: Abt Ulrich Rösch oder der Mann, der seine Kinder und die katholische Kirche gleichermassen liebte Viele Spuren des ersten St.Galler Abts bürgerlicher Herkunft sind bis heute sichtbar. Ein besonders markantes Beispiel ist der Hof zu Wil, wo er viel Zeit verbrachte – aus verschiedenen Gründen. Hans Suter 28.12.2020, 05.00 Uhr

Das Wappen von Abt Ulrich Rösch ist bis heute erhalten. Quelle: E-Codices

Es war ein offenes Geheimnis: Abt Ulrich Rösch wirkte und residierte lieber im Hof zu Wil als in der Abtei in St.Gallen. Wohl nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch der Liebe wegen: Der Fürstabt, der im 15. Jahrhundert lebte, hatte in Wil zusammen mit der Witwe Ursula Schnetzer zwei Söhne. Was heute für einen Aufschrei sorgen würde, war im Mittelalter gang und gäbe. In gewissen Kreisen stiess es aber auch damals auf Missfallen.

Hier residierte und wirkte einst Abt Ulrich Rösch: Der Hof zu Wil (Bildmitte) aus ungewohnter Perspektive: Nämlich von der Nordseite her betrachtet, links das Haus zum Roten Gatter. Bild: Hans Suter

Ein architektonisches Prunkstück, geprägt von Abt Ulrich Rösch: Der Hof zu Wil von der Marktgasse aus in Richtung Osten betrachtet. Bild: Hans Suter

Gemäss Überlieferungen verleugnete Ulrich Rösch seine Vaterschaft und «Familie» nicht. Dass er mit Mutter und Kindern zusammengelebt hätte, wäre dann aber doch zu weit gegangen. Immerhin soll er seine finanzielle Verantwortung gegenüber der «Familie» aber stets gewissenhaft wahrgenommen haben.

Vadian beschimpfte Abt Ulrich als «Hurer»

Fürstabt Ulrich Rösch galt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, die dem Kloster St.Gallen je vorgestanden hatten, und genoss weitherum grosses Ansehen. Doch nicht alle duldeten das frivol anmutende Leben Ulrichs und vieler anderer Kirchendiener. Einigen Zeitgenossen missfiel der Lebenswandel Ulrich Röschs und anderer kirchlicher Würdenträger derart, dass sie diese Zustände schon vor dem Einzug der Reformation öffentlich zu kritisieren begannen. Gemäss Überlieferungen wurde Ulrich Rösch von Joachim Vadian unverhohlen als «Hurer» beschimpft, wenngleich der geachtete Humanist, Mediziner und Gelehrte sowie Bürgermeister und Reformator der Stadt St.Gallen eingestehen musste, dass Ulrich Rösch ein ausgesprochen erfolgreicher Abt war.

Jährlich tausend Kinder von Priestern

Heute fragt man sich: Wie häufig war es damals, dass Priester Vater wurden? «Genaue Angaben sind schwierig. In den mittelalterlichen Quellen aus unserer Region gibt es wenig Hinweise auf Priesterkinder», sagt der stellvertretende St.Galler Stiftsarchivar Jakob Kuratli Hüeblin. Kinder von Priestern seien damals keine Sensation gewesen, weshalb es offenbar keinen Grund gab, schriftlich darüber zu berichten. Eine Schätzung wagt Kuratli dennoch: «Im Spätmittelalter dürften im Bistum Konstanz, das sehr gross war, jährlich tausend Kinder von Priestern geboren worden sein.»

Der Ursprung des Hofs war eine Burg Die Herren von Toggenburg gelten als Erbauer einer ersten Burganlage im Bereich des Hofs. Die Grundstrukturen dieser wehrhaften Anlage gehen ins 12. Jahrhundert zurück und sind noch heute im Inneren des Hofes erlebbar: der Turm, der Palas und die Umfassungsmauer des Burghofes. In dieser Form ging die Anlage um 1226 im Zusammenhang mit dem Toggenburger Brudermord an die Abtei St.Gallen und wurde – strategisch günstig beim Zugang zum Toggenburg – zur administrativen und logistischen Aussenstelle des Klosters. Alle Bauteile wurden unter einem riesigen Dach vereint und zu einem gehörigen Lagerhaus ausgebaut. Daneben gab es eine Statthalterei zur Verwaltung. (pd) Quelle: Pfalzbrief 4/2020

Am besten liessen sich diese Zahlen aus den bis 1986 vom Vatikan unter Verschluss gehaltenen Akten der «Pönitentiarie» errechnen. «Darin sind die Anträge auf eine Dispens vom Makel der unehelichen Geburt enthalten. Aus dem Spätmittelalter gibt es Zehntausende solcher Gesuche – die etwas kosteten und der Kirche Einnahmen brachten», sagt Kuratli. Doch woher weiss man, dass Kinder von Priestern Antrag stellten? «Weil Vater und Mutter genannt werden mussten», sagt Kuratli. «Sie wollten eine Dispens erwirken, weil ihnen die uneheliche Geburt viele Nachteile einbrachte. Sie durften nicht erben und waren auch von vielen Berufen ausgeschlossen.»

Einblick in das Wirken von Abt Ulrich Rösch

Wer war dieser Ulrich Rösch, woher kam er? Publikation wie «Die Abtei St.Gallen» von Johannes Duft aus dem Jahr 1986 oder «Ulrich Rösch» von Philipp Lenz im Historischen Lexikon der Schweiz geben Einblick in das Leben und Wirken Ulrich Röschs. Demnach wurde dieser am 4. Juli 1426 in Wangen im Allgäu als Sohn eines Bäckermeisters geboren, konnte eine Klosterschule besuchen und kam später als Küchenjunge und Knecht ins Kloster St.Gallen, wo er dereinst von sich reden und Karriere machen sollte. 1451 wurde er im Konflikt zwischen Abt Kaspar von Landenberg und dem Konvent zum Grosskeller (Eintreiber der Geld- und Naturalabgaben) bestellt, 1453 jedoch seines Amts enthoben und für zwei Monate ins Exil ins Kloster Wiblingen bei Ulm geschickt. Gestützt von einem Teil des Konvents, führte Ulrich danach den Kampf gegen den Abt fort. Ein Schiedsspruch von Kardinal Enea Silvio Piccolomini, dem späteren Papst Pius II., in Rom übertrug Ulrich im Jahr 1457 als neu ernanntem Pfleger die Klosterverwaltung in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten. Nach der Abdankung Abt von Landenbergs wurde Ulrich im Frühjahr 1463 in Rom von Papst Pius II. zum Abt ernannt, benediziert (gesegnet) und nach dem Tod seines Vorgängers im Mai 1463 vom Papst in seinem Amt bestätigt.

Politisch gewirkt wie ein Staatsmann

Durch mustergültige Verwaltung, Rückkauf von verpfändeten Rechten, Gütern, Erwerbung von Niedergerichten, Lösung der verpfändeten Reichsvogtei und Vereinheitlichung des Rechts (Offnungen, Landsatzung) wurde Abt Ulrich zum Schöpfer des Territorialstaats der Stiftslandschaft St.Gallen. Er erwarb einen Teil von Waldkirch (1461), dazu Obergoldach (1463), Niederhelfenschwil (1465), Bronschhofen (1465), Rossrüti (1466), Mörschwil und Untereggen (1469), Eggersriet (1474), Thurstuden (1482), Gebhardschwil (1486), Enkhäusern (1490) und andere mehr; schliesslich nach dem St.Gallerkrieg noch Steinach, Oberdorf und Andwil, um nur das Wichtigste aufzuzählen. 1464 hatte er die Vogtei Rorschach von Friedrich III. zurückgelöst, wo er 1487 Stock und Galgen (Gerichtsbarkeit) erhielt. Ausserdem kaufte er 1468 von Freiherr Petermann von Raron um 14’500 Gulden die umfangreiche Grafschaft Toggenburg.

Das politische Paradestück misslang

Einen folgenschweren Vertrag schloss er 1479 mit den vier Schirmorten Zürich, Schwyz, Luzern und Glarus (Hauptmannschaftsvertrag). Danach sollte ein in zweijährigem Turnus wechselnder, in Wil residierender Hauptmann als Vertreter der Schirmorte dem Abt bei seinen politischen Aufgaben zur Seite stehen. 1483 erhielt er die päpstliche, 1485 die kaiserliche Einwilligung zur Errichtung einer ausgedehnten neuen Klosteranlage, welche Kirche, Glockenturm, Schlafraum, Friedhof, Kreuzgang, Mühle, Weiher und weiteres mehr umfassen sollte. Der Vertrag erhielt 1490 eine zusätzliche Erläuterung.

1487 unternahm Abt Ulrich den Bau des neuen Klosters in Rorschach, um sich grössere Unabhängigkeit gegenüber der Stadt St.Gallen zu sichern. Da die St.Galler, Appenzeller und Rheintaler dies nicht dulden wollten, kam es zu offenem Aufruhr, in dessen Verlauf sie die begonnenen Bauten gewaltsam zerstörten (Klosterbruch 1489). Die Aufständischen hatten auch die äbtischen Untertanen zur Rebellion gebracht (Bund zu Waldkirch 1489). Die Auseinandersetzungen wurden durch Truppenaufmarsch und Machtwort der Schirmorte beendet, die Schuldigen und auch die Stadt St.Gallen empfindlich gebüsst. Der Abt musste aber ebenso nachgeben und auf die Verlegung seiner Residenz verzichten (siehe Kasten).

Zerstört und wieder aufgebaut Das ehemalige Kloster Mariaberg in Rorschach, 1487 bis 1489 von Abt Ulrich Rösch erbaut und kurz vor der Vollendung zerstört, wurde später wieder aufgebaut. Das Gebäude, das nie als Kloster benutzt wurde, ging 1864 an den Kanton St.Gallen über, der das Lehrerseminar Mariaberg gründete. Von 1969 bis 1978 wurde es aufwendig nach kunsthistorischen Erkenntnissen renoviert. Heute ist die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen darin untergebracht. (hs) Quelle: Historisches Lexikon der Schweizer

Förderer von Kunst und Wissenschaft

Abt Ulrich Rösch tat sich auch als Förderer von Kunst und Wissenschaft hervor. Verschiedene seiner Konventualen liess er studieren. In seinem Dienst war mehrfach der Maler Hans Haggenberg beschäftigt, der unter anderem ein Wappenbuch schuf. Auch das Devotionale des Abtes legt Zeugnis ab vom Kunstsinn des «Roten Ueli», wie er im Volksmund genannt wurde. Abt Ulrich gilt als eine der hervorragendsten Gestalten unter den Äbten des Gallusklosters, der an einem entscheidenden Abschnitt seiner Geschichte steht. Vadian, der ihn aus seiner Position heraus doch ganz ablehnen musste, kann ihm trotz verschiedener gehässiger Ausfälle Anerkennung und Bewunderung nicht versagen.

Am 13. März 1491 starb Abt Ulrich in Wil. Beigesetzt wurde er im Kreuzgang des St.Galler Münsters. (hs)