Wiler Lärmschtzwand wird erneuert

Wil Den ästhetischen Mangel beheben – die Gläser der Lärmschutzwand werden ersetzt Die Gläser der Lärmschutzwand an der Georg-Rennerstrasse sind seit 2017 beschädigt. Nächste Woche sollen sie durch Plexiglas ersetzt werden. Francesca Stemer 01.06.2021, 18.00 Uhr

Die Lärmschutzwand an der Georg-Rennerstrasse wird ersetzt. Bild: Francesca Stemer

Am 7. Juni starten die Bauarbeiten, um die Gläser der Lärmschutzwand an der Georg-Rennerstrasse in Wil, zu ersetzen. Während der Umbauarbeiten wird die Strasse verengt geführt. Der Verkehr sollte von der Baustelle jedoch kaum betroffen werden.