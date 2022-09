Bäckerei Bisegger geht in neue Hände über

Wil Dem Bäckerpaar der ältesten Bäckerei der Stadt ist gelungen, was viele in der Branche nicht schaffen: Sie haben einen Nachfolger gefunden Die Fischbacher Bäckerei in Mosnang übernimmt die Bäckerei-Konditorei Bisegger in Wil. Unter anderem, weil deren Inhaber ein Lebenswerk erhalten wollen. Lara Wüest Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab dem 7. Oktober in neuen Händen: Die Bäckerei-Konditorei Bisegger hinter dem Wiler Stadttor. Bild: Lara Wüest

Eigentlich dachten Edith Sahli und Thomas Bisegger, sie würden irgendwann einfach zumachen. Doch nun hängen in ihrer Bäckerei-Konditorei Bisegger, gleich hinter dem Wiler Stadttor, mehrere Zettel. Einer hinter der Eingangstür, einer an der Verkaufsvitrine und einer hinter der Ladentheke. Die Nachricht sollen alle mitbekommen. «Eine Ära geht zu Ende», steht auf den Zetteln geschrieben. «Geschäftsübergabe an Fischbacher Bäckerei Mosnang».

Dass sie eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden, damit hatte das Wiler Bäckerpaar nicht gerechnet. Thomas Bisegger sagt: «Heute ist es schwierig, jemanden zu finden, der ein solches Geschäft übernimmt. Vielen Jungen ist das eine zu grosse Belastung.» Umso mehr freuen er und seine Frau sich nun, dass es weitergeht. Edith Sahli sagt:

«Es ist gut zu wissen, dass unsere Bäckerei in Wil erhalten bleibt.»

Ein Lebenswerk erhalten

Die Bäckerei erhalten – dafür sind künftig Petra und Pascal Fischbacher, die Inhaber der Fischbacher Bäckerei Mosnang, verantwortlich. Schon seit einiger Zeit spielten diese mit dem Gedanken, das Wiler Geschäft zu übernehmen. Pascal Fischbacher sagt: «Wir arbeiten schon länger mit der Bäckerei Bisegger zusammen.»

Immer wieder steht Fischbacher nämlich dort in der Backstube und hilft aus, wenn jemand in den Ferien oder krank ist. «Hilfe unter Berufskollegen», nennt er das. Während dieser Zusammenarbeit sei die Idee einer «Übernahme langsam gewachsen». Nicht zuletzt auch, weil Fischbacher weiss, wie viel Herzblut Bisegger und Sahli in ihr Geschäft investiert haben. Er sagt:

«Ein solches Lebenswerk muss man erhalten.»

Ab dem 7. Oktober in neuen Händen

Die Bisegger Bäckerei gehört in Wil schon fast zum Stadtbild. Seit 1875 ist sie in Betrieb. Vor 33 Jahren haben Edith Sahli und Thomas Bisegger das Geschäft in vierter Generation übernommen. Gemäss Edith Sahli ist es die älteste Bäckerei in der Stadt. Einiges läuft noch fast wie früher: Die St.Galler Bürli stellt der Bäcker zum Beispiel einzeln von Hand her.

Ab dem 7. Oktober hat die Bäckerei erstmals unter den neuen Besitzern geöffnet. Einiges wird jedoch beim Alten bleiben. Pascal Fischbacher sagt:

«Einige Spezialitäten, wie die St.Galler Bürli oder die Erdbeertörtli, werden wir übernehmen und vor Ort herstellen.»

Ein wenig verändern soll sich das Sortiment dennoch: Ein paar Produkte werden künftig aus der Fischbacher-Produktion stammen. Und auch die Öffnungszeiten wollen die neuen Bäcker anpassen: Künftig können Kunden an sieben statt sechs Tagen einkaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen