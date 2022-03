Ulrich-Hilberweg: Velofahrer gefährdet

Wil «Dauerbaustelle am Ulrich-Hilberweg gefährdet Fuss- und Veloverkehr»: Grüne Prowil kritisieren Entscheid der Stadt Wil Seit Herbst 2021 ist der Ulrich-Hilberweg wegen einsturzgefährdeter Stützmauern teilweise gesperrt. Die Stadt Wil hat nun bekannt gegeben, dass die Sanierung auf Anfang 2023 verschoben werden soll. In einer Interpellation fordern die Grünen Prowil nun eine Stellungnahme von der Stadt. 25.03.2022, 12.00 Uhr

Die Mauer am Ulrich-Hilberweg soll saniert werden. Bild: Simon Dudle

Der Ulrich-Hilberweg ist eine stark frequentierte Fuss- und Velowegverbindung zwischen Stadtzentrum, Lettenquartier und Bronschhofen. Die Stützmauern entlang des Weges weisen sichtbare Schäden auf und sind einsturzgefährdet. Die Stadt Wil hat den Gehweg im Herbst 2021 teilweise abgesperrt.

Doch der noch nutzbare Teil ist nun streckenweise so schmal, dass Fussgängerinnen und Fussgänger dazu gezwungen sind, auf den Veloweg auszuweichen. Dies betrifft insbesondere Personen, die mit einem Kinderwagen, Rollstuhl oder mit einem Rollator unterwegs sind. Weil sich das Alterszentrum Sonnenhof in unmittelbarer Nähe befindet, ist die Anzahl betagter Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf diesem Wegabschnitt hoch.

Sanierung in einem Jahr geplant

Laut einem gestern veröffentlichten Medienmitteilung der Stadt Wil wurde inzwischen ein Projekt für die Instandstellung der Stützmauern erarbeitet. Dieses könnte grundsätzlich bereits im Sommer 2022 umgesetzt werden. Dies schreiben die Grünen Prowil in einer Medienmitteilung. Indes plane die Stadt, die Bauarbeiten erst Anfang 2023 an die Hand zu nehmen. Begründet werde diese Verschiebung damit, dass die Beeinträchtigungen für die Anwohnenden im Winter deutlich geringer seien.

Die Grünen Prowil kritisieren: Der Entscheid der Stadt Wil, die Sanierung der Stützmauer um mehr als ein halbes Jahr hinauszuschieben, sei nicht nachvollziehbar. Die Partei hat deshalb eine Interpellation im Stadtparlament eingereicht. Erstunterzeichner Sebastian Koller schreibt:

«Die im Herbst 2021 angebrachten Abschrankungen behindern den Verkehr erheblich und stellen ein Sicherheitsrisiko dar, das möglichst rasch beseitigt werden muss.»

Die Sanierung einer Stützmauer dieser Grösse sei weder planerisch noch technisch besonders anspruchsvoll. «Von einer professionellen Stadtverwaltung darf erwartet werden, dass sie für ein solches Vorhaben nicht anderthalb Jahre benötigt», heisst es im Interpellationstext weiter.

Kritik und Fragen an den Stadtrat

Die Grünen Prowil halten der Stadt entgegen, es sei nicht ersichtlich, weshalb die Bauarbeiten mit unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Anwohnenden einhergehen könnten. Auch diese dürften ein Interesse an einer zeitnahen Instandstellung der Stützmauer haben. «Doch selbst wenn dies nicht der Fall wäre, steht ausser Frage, dass an diesem wichtigen innerstädtischen Fuss- und Veloweg die Gewährleistung der Verkehrssicherheit höchste Priorität hat», so die Interpellanten.

Sie verweisen auch darauf, dass den Anwohnenden anderer Baustellen in Wil wesentlich mehr zugemutet werde. Die angekündigte Verschiebung des Sanierungsprojekts erwecke den Eindruck, dass die Stadt den Interessen der Velofahrerinnen und Fussgängern und insbesondere der älteren Bevölkerung nicht die gebotene Aufmerksamkeit schenkt.

Sebastian Koller betont, dass dies den verkehrs- und energiepolitischen Zielen sowie dem Altersleitbild der Stadt Wil widerspricht. Die Grünen Prowil erwarten vom Stadtrat eine Stellungnahme zu ihrer Kritik und wollen wissen, ob er bereit ist, die Sanierung doch bereits im Sommer 2022 zu veranlassen. Zudem wird in der Interpellation unter anderem die Frage aufgeworfen, ob zur Förderung der Biodiversität und zur Verbesserung des Mikroklimas eine bepflanzte Trockensteinmauer anstelle einer hermetischen Mauer erstellt werden könnte. (pd/red)