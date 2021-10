WIL Wiler Bauchefin an der Gründung einer Immobiliengesellschaft beteiligt: Das sind die Hintergründe An der neu gegründeten Fiskur GmbH hat auch die Wiler Stadträtin Ursula Egli ihren Anteil. Nutzt sie damit Stadtratswissen für private Zwecke? Die Bauchefin verneint und nennt die Hintergründe. Simon Dudle 14.10.2021, 12.01 Uhr

Der Handelsregistereintrag ist noch frisch und datiert vom 15. September dieses Jahres. An diesem Tag wurde die Fiskur GmbH gegründet. Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen, Kaufen, Bewirtschaften, Halten, Verwalten und Verkaufen von Immobilien. Was grundsätzlich noch keine Schlagzeile wert wäre, gewinnt an Bedeutung, wenn man sich die Namen der beteiligten Personen zu Gemüte führt. Unter ihnen ist Ursula Egli, seit Jahresbeginn Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr der Stadt Wil – und somit Bauchefin der Äbtestadt.

Das ist freilich alles rechtens. Zumal das Stadtratsmandat in Wil ein 70-Prozent-Job ist und man mit den restlichen 30 Prozent einer anderen Arbeit nachgehen darf. Und trotzdem hat der öffentlich einsehbare Handelsregistereintrag in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt. Kritiker führen an, dass Egli politisches Wissen privat nutzen könnte.

Ursula Egli als stille Teilhaberin

Darauf angesprochen, verneint die Stadträtin mit Nachdruck. Ursula Egli sagt: «Die Fiskur GmbH ist eine Familienunternehmung, die für den Kauf einer Liegenschaft gegründet wurde. Wir sind insgesamt fünf Personen, wobei ich persönlich keine Unterschriftsberechtigung habe, sondern stille Teilhaberin bin.» Ein Blick in den entsprechenden Handelsregisterauszug bestätigt dies. Ursula Egli wird als Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung angegeben. Ebenfalls korrekt ist, dass es sich um eine Familienunternehmung handelt. Alle fünf eingetragenen Personen tragen den Familiennamen Egli.

Die Stadträtin sagt:

«Die Fiskur GmbH hat rein gar nichts zu tun mit meinem Amt als Stadträtin. Denn es ist für mich selbstverständlich, eine Unterscheidung zu machen zwischen Amtsgeschäften und privaten Projekten.»

Der Kauf der Liegenschaft sei eine Investition der Familien-GmbH. Es gehe nicht um ein Bauprojekt, sondern um ein bestehendes Objekt, welches die Eglis erwerben und anschliessend verwalten wollen.

Warum eine Firma gegründet wurde

Die Frage aber bleibt im Raum: Warum wurde für diese eine Transaktion eine Firma gegründet? Ursula Egli sagt: «Weil einige Vorteile da sind und weil beide Parteien in Unternehmen eingebunden sind.» Weitere Ausführungen will sie mit Verweis auf die Privatsphäre nicht machen.