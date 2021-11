Wiler Abend-Taxi fährt künftig auch in umgekehrte Richtung

Wil Das Abend-Taxi fährt künftig auch Fahrgäste aus den Quartieren an den Bahnhof Mit dem Abend-Taxi kommen Wilerinnen und Wiler am Abend vom Bahnhof nach Hause. Im März 2022 wird das Angebot ausgebaut. Das versprachen Vertreter der Stadtbehörde den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr. Rolf Hürzeler 15.11.2021, 05.00 Uhr

Mitglieder der IG OeV an der Hauptversammlung im Hof zu Wil. Bild: Rolf Hürzeler

Wer spätabends mit dem Zug am Bahnhof Wil ankommt, kann schon heute ein Abend-Taxi nutzen. Ab dem 1. März des nächsten Jahres soll dieses Angebot auch in umgekehrter Richtung gelten: Man wird via App oder Website einen dieser Kleinbusse für den Weg von zu Hause zum Bahnhof rufen können.

Die Dienstleistung kostet wie bis anhin einen Zuschlag von drei Franken auf ein normales Busticket. Einziger Unterschied zum traditionellen Taxi für die Kundschaft: Der Wagen hält nicht direkt vor der Haustür, sondern an einer sogenannten nahen virtuellen Haltestelle.

Über diesen Ausbau des Angebots haben Stadtpräsident Hans Mäder und der Projektleiter Verkehrsplanung der Stadt Wil, Nicolas Gerig, die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr (IG OeV) an deren Hauptversammlung informiert. Die Ankündigung wurde mit Befriedigung aufgenommen. Eine ältere Teilnehmerin kritisierte indes, dass die Fahrzeuge nicht telefonisch bestellt werden könnten, was das Angebot für Betagte schwierig zugänglich mache.

Drei neue Vorstandsmitglieder Nach einem zweijährigen Unterbruch wegen der Pandemie konnte die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr Wil und Umgebung am Samstag im Hof wieder ihre Hauptversammlung durchführen. Unter der Leitung des Sprechers der Kerngruppe, Luc Kauf, erledigten die Anwesenden die statutarischen Geschäfte und wählten die Mitglieder Alex Fust, Jann Döbeli und Andi Herzog neu in den Vorstand. Sie werden die Aktivitäten der Kerngruppe unterstützen.

Kritik an Buskonzept und Informationspolitik

Unter der Leitung des neuen Mitglieds der Kerngruppe, Alex Fust, wurde im Anschluss an die HV zudem eine kritische Bilanz zum neuen Buskonzept 2020/21 gezogen. Anwesende kritisierten namentlich den Einsatz von zu grossen Fahrzeugen. Das führe auf einzelnen Strassenabschnitten wie etwa dem Damm beim Weier regelmässig zu Engpässen beim Kreuzen mit anderen Fahrzeugen. Die Busse von Wil Mobil werden generell als zu gross erachtet, was in einzelnen Quartieren wie Neulanden auch zu Lärmbelastungen führe, die für die Anwohner unzumutbar seien. Dazu habe die neue Linienführung die Serviceleistung auf der Strecke massiv verringert.

Einzelne Anwesende kritisierten die mangelhafte Informationspolitik der Stadtbehörden sowie von Wilmobil. So sei über die Verlegung der Haltestelle Scheibenberg lediglich in der Zeitung informiert worden. Zwar liege die neue Haltestelle noch in einer «zumutbaren» Gehdistanz von 300 Metern, neu müsse aber eine erhebliche Höhendifferenz bewältigt werden, was für ältere Leute schwierig sei. Stadtpräsident Hans Mäder wies darauf hin, dass jedes Buskonzept auf einem Interessensausgleich der Anliegen einzelner Quartiere beruhe.

Einen konkreten Verbesserungsvorschlag brachte der frühere Präsident der IG OeV, Urs Scheller, ein. Er verlangte, dass die Abfahrtzeiten der Buslinie 705 Richtung Bronschhofen/Himmelrich um acht Minuten später anzusetzen seien. Damit liessen sich die Wartezeiten auf die Zugsverbindungen nach St.Gallen und Winterthur reduzieren. Noch besser wäre seines Erachtens allerdings ein Viertelstundenbetrieb.