Wil Corona in der Lokalpolitik kaum spürbar: Warum sich das bald ändern könnte Während auf Bundesebene von einer Diktatur die Rede ist, geht in Wil politisch alles seinen gewohnten Gang. Corona spielt im Stadtparlament nur am Rande eine Rolle – und hat in einzelnen Fragen sogar zu einem Zusammenrücken zwischen links und rechts geführt. Mit der Einigkeit dürfte es aber bald vorbei sein. Gianni Amstutz 10.03.2021, 05.00 Uhr

Neuer Kanal, gleicher Inhalt: Das Stadtparlament hat aufgrund der Pandemie einen Livestream eingeführt, Corona ist sonst aber kaum spürbar. Bild: Gianni Amstutz

Vor etwas mehr als einem Jahr begannen sich in der Schweiz die Auswirkungen des Coronavirus zu zeigen. Dem ersten Lockdown am

15. März 2020 musste sich in einer ersten Phase auch die Politik unterwerfen. Anfänglich waren auch politische Versammlung für kurze Zeit nicht möglich.

Das ist zwar längst vorbei, doch auf Bundesebene – vor allem bei den rechten Parteien – grassiert noch immer die Angst, die Regierung schalte die Legislative aufgrund der besonderen Lage weitgehend aus. In Wil geht hingegen alles seinen gewohnten Gang – trotz Corona.

Wiler Politik nur am Rande zuständig

Die Pandemie hatte zwar auch auf die Lokalpolitik Einfluss, in der Gesamtbetrachtung fielen diese aber gering aus. Dies vor allem deshalb, weil für die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie in erster Linie Bund und Kantone zuständig waren und immer noch sind.

In Wil zeigte sich die Lokalpolitik grösstenteils von der Pandemie unbeirrt. Zwei Sitzungen mussten im Frühling 2020 während des ersten Lockdowns abgesagt werden. Dies hatte allerdings nur zum Teil mit Covid-19 zu tun. Es gab damals schlicht auch nur wenige Traktanden, so dass zumindest eine Sitzung wohl auch in gewöhnlichen Zeiten abgesagt hätte werden müssen.

So viele Vorstösse wie in Spitzenjahren

Ein guter Indikator dafür, welche Themen in der Wiler Politik beschäftigen, sind die parlamentarischen Vorstösse. Nur schon deren Anzahl im vergangenen Jahr zeigt, dass die Wiler Politik alles andere als still lag.

31 eingereichte Vorstösse in etwas über zwölf Monaten zeugen von einem sehr aktiven Parlamentsbetrieb. Im coronafreien 2019 waren es zwar sogar 32 Vorstösse, in den Jahren zuvor wurde die 30er-Marke jedoch nie geknackt. Die grosse Anzahl parlamentarischer Vorstösse könnte natürlich mit den Wahlen im vergangenen Jahr zu tun haben. Sie zeigt aber vor allem auch, dass die Stadtpolitik unbeirrt ihren Lauf nahm.

Rund jeder vierte Vorstoss mit Coronabezug

Inhaltlich beschäftigte Corona nur am Rande. Im Fokus standen stattdessen das Klima, die Stadt- und Schulraumentwicklung sowie jüngst Wil West. Einen Bezug zur aktuellen Krise hatten nur gerade acht der 32 Vorstösse.

Manchmal war dieser nur indirekt, etwa wenn als Folge der Reisebeschränkungen die Entwicklung des Tourismusstandorts Wil thematisiert wurde, manchmal direkt, wenn es um Unterstützung für die Gastronomie und das Gewerbe ging.

Während sich in Bundesbern wegen Corona ein Graben zwischen links und rechts auftut, ist in der Wiler Lokalpolitik keine solche Spaltung auszumachen. So engagierten sich sowohl die Grünen Prowil als auch die SVP mit verschiedenen Vorstössen für eine zusätzliche städtische Härtefallregelung – und legten so das Fundament für deren Erfolg im Parlament.

Beim Geld hört die Einigkeit auf

Zumindest oberflächlich betrachtet, hat die Coronapandemie die Parteien im Parlament sogar geeint. Doch dieses Bild täuscht. Vor allem, was den Finanzhaushalt der Stadt angeht, zeigt sich der typische Links-rechts-Graben.

Dem Defizit in der Stadtkasse, das unter anderem auch wegen Corona in den nächsten Jahren droht, wollen die Parteien unterschiedlich begegnen. Während die Ratslinke die Ankündigung des ehemaligen Stadtrats einer möglichen Steuererhöhung gelassen entgegennahm und einen solchen Schritt tendenziell begrüssen würde, haben insbesondere FDP und SVP bereits erbitterten Widerstand angekündigt. Beide Parteien haben bereits angetönt, eine Erhöhung des Steuerfusses notfalls mittels Referendum auch an der Urne zu bekämpfen.

Gegen Sparpakekte, um die Finanzen ins Lot zu bringen, dürften sich wiederum die Linken vehement wehren. Es scheint also nur eine Frage der Zeit, bis die Coronapandemie – oder vielmehr ihre Folgen – auch in der Stadt Wil zu heftigen politischen Auseinandersetzungen führen wird.