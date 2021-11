Ein Angebot für Babys und Kleinkinder bietet der Chrabbeltreff

WIl Chrabbelgruppe nicht nur für Kleinkinder: Im Quartiertreff Lindenhof werden auch Eltern betreut Damit Babys und Kleinkinder einen Ort haben, um miteinander zu spielen, gibt es in Wil den Chrabbeltreff. Diesen führt auf Anregung der Stadt der Verein Mütter- und Väterberatung. Felicitas Markoff 08.11.2021, 18.00 Uhr

Einblick in den Chrabbeltreff in Wil. Bild: Andrea Stalder

«Der Chrabbeltreff ist sehr lebendig», sagt Sonja Egger. Hier können sich Babys und Kleinkinder beim Spielen so richtig austoben. Trotz der Lautstärke scheint aber alles im Einklang zu sein und die Mütter unterhalten sich in Ruhe. Die Geräuschkulisse scheint den Müttern dabei nicht wirklich etwas auszumachen.

Sonja Egger ist Mütter- und Väterberaterin in Wil und leitet mit der Unterstützung von Esther Meier die Gruppe. Der Chrabbeltreff ist ein Projekt des regionalen Vereins für Mütter und Väterberatung. Das Angebot eignet sich für Babys und Kleinkinder im Alter zwischen null und drei Jahren. Auch die Eltern profitieren von diesem Projekt, weil sie sich untereinander austauschen können. Gleichzeitig werden sie von den Leiterinnen unterstützt und dürfen Fragen rund um das Thema Kinderentwicklung, Stillen, Schlafen, Ernährung und Erziehung stellen.

Den Chrabbeltreff gibt es seit eineinhalb Jahren. Er findet einmal in der Woche am Freitagvormittag zwischen 9 und 11 Uhr im Quartiertreff Lindenhof an der Rotschürstrasse statt.

Väter nehmen seltener teil

Während des Besuchs dieser Zeitung sind rund zehn Kinder anwesend. Ein festes Programm gibt es nicht. Die Kinder werden beim Chrabbeltreff von ihren Müttern begleitet, Väter fehlen an diesem Tag. Die Beraterin erklärt, das die Väter das Angebot seltener nutzen, da sie häufiger berufstätig sind. Egger sagt:

Sonja Egger berät Mütter und Väter rund um das Thema Kinder. Bild: Andrea Tina Stalder

«Prinzipiell ist der Chrabbeltreff ein niederschwelliges Angebot und jeder ist willkommen.»

Die Kinder haben im Chrabbeltreff die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich im Kontakt mit den anderen Kindern weiterzuentwickeln. Die Beraterin ergänzt: «Die Kinder lernen auch, sich selbst zu beschäftigen.»

Stadt setzt sich für Chrabbeltreff ein

Während längerer Zeit bot die Stadt keinen Chrabbeltreff an. Zwar gab es in Wil an der Oberen Mühle einen von Müttern geleiteten alternativen Treffpunkt, doch wurde dieser schliesslich ebenfalls aufgelöst, sagt Egger.

Franziska Kaiser arbeitet für die Stadt Wil und ist die Leiterin für die Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Weil es in Wil keinen Chrabbeltreff gab, hat Kaiser den Verein für Mütter- und Väterberatung angesprochen und gefragt, ob die Verantwortlichen bei diesem Projekt mitmachen möchten.

Frühe Förderung bei der Stadt Wil Im Mai 2018 hat die Stadt Wil eine Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung geschaffen. Deren Leiterin Franziska Kaiser kümmert sich unter anderem um die Vernetzung der verschiedenen Akteure und um die Information der Eltern. Auch wird sie aktiv, wenn sich zeigt, dass ein Angebot fehlt. Auf der Website www.stadtwil.ch/angebotekindereltern sind alle Unterstützungsangebote aufgeführt. Dazu gehören neben dem Chrabbeltreff mit Mütter-/Väterberatung zum Beispiel die Hebammen, die Kinderspitex oder die Gynäkopsychiatrie.

Ein Ziel des Chrabbeltreffs ist es auch, dass der Verein herausfindet, wie viele Eltern und Kinder mit diesem Angebot erreicht werden können. Das Projekt soll auch dabei helfen, dass sich die Mütter gegenseitig kennen lernen. Egger sagt:

«Es gibt Mütter, die zu Hause isoliert sind. Mit dem Chrabbeltreff kann diesen Müttern eine Tagesstruktur vermittelt werden.»

Sonja Egger redet nicht nur mit den Eltern, sondern spielt auch mit den Kindern. Bild: Andrea Stalder

Soziale Kontakte für Einzelkinder

Und welche Eltern nehmen dieses Angebot in Anspruch? Zum Beispiel Tamara Wenk. Sie besucht den Chrabbeltreff seit einem halben Jahr zusammen mit ihrer Tochter Anaya. Die 36-Jährige berichtet, dass es hier keine Rolle spiele, aus welchem Herkunftsland man komme. Die Wilerin findet es schön, dass ihre 16 Monate alte Tochter mit anderen Kindern spielen kann. Denn Anaya ist ein Einzelkind. Wenk sagt:

«Bevor ich den Chrabbeltreff mit meiner kleinen Tochter besucht habe, hat ihr der Austausch mit anderen Kindern gefehlt.»

Das Angebot wurde ihr von einer Kollegin empfohlen. Die 36-Jährige konnte hier auch Freundschaften mit anderen Müttern schliessen und trifft sich auch ausserhalb dieser Gruppe mit ihnen. Über ihre Tochter sagt sie, dass diese nach dem Chrabbeltreff immer todmüde sei. Toll findet Tamara Wenk die Tatsache, dass das Angebot kostenlos ist.