Chilbizeit in Wil: Er ist der Chef des Rummelplatzes

WIL Chilbizeit in Wil: Der Chef des Rummelplatzes erklärt seine Welt Bis am Dienstag kommen die Adrenalinjunkies im Wiler Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Während drei Tagen ist Chilbi. Der Bleicheplatz ist so lange das Reich des Rummelplatz-Verantwortlichen Niklaus Harder. Ein Blick hinter die Kulissen. Lia Allenspach 12.11.2021, 17.01 Uhr

Niklaus Harder macht eine Testfahrt. Bild: Lia Allenspach

Jedes halbe Jahr ist die Chilbi ein Höhepunkt für die Wiler Jungschaft. Karusselle und Autoscooter sind nach wie vor beliebt. Auch an diesem Wochenende wird in der Budenstadt einiges los sein.

Bereits in den Tagen davor herrscht auf dem Bleicheplatz reges Treiben, wie ein Augenschein am Donnerstag-Vorabend zeigt. Es blinkt und blitzt in allen Ecken. Es sind aber noch nicht die Adrenalinjunkies zugegen, sondern Arbeiter bauen mit baren Händen die Bahnen auf. Jeder Handgriff sitzt. Unterstützt werden sie von lauter Musik, die aus den grossen Lautsprechern der Achterbahnen dringt.

Seit 45 Jahren von Chilbi zu Chilbi



Schnell ist klar, wer das Ruder in der Hand hält: Es ist die Schaustellerfirma Zambon & Harder. Seit vielen Jahren übernimmt das Unternehmen mit Sitz in Wil den Aufbau und die Planung der Chilbi. Der Firmenchef und Verantwortliche, Niklaus Harder, ist am Donnerstag auch auf dem Bleicheplatz zugegen. Schon seit 45 Jahren ist er verantwortlich für die Äbtestädter Chilbi.

Mit der Organisation beginnt er schon Monate vor dem Anlass. «Bereits im Herbst des Vorjahres werden die Plätze ausgeschrieben», sagt Harder. Danach bewerben sich verschiedene Schausteller. Harder entscheidet, welche Bahnen den Zuschlag bekommen. Ein Autoscooter sei jedes Jahr zwingend, andere Bahnen hingegen, wie zum Beispiel Karussells, variieren. Für die Kundschaft sei die Auswahl der Bahnen jeweils eine Überraschung. Harder versucht, einen geeigneten Rhythmus zu finden und die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher heraus zu spüren. Die Geisterbahn kommt zum Beispiel nur all drei Jahre. Niklaus Harder macht auch den Platzplan. Er entscheidet, wo welche Bahn steht.

Selber nicht mehr gern auf den Bahnen

Ab dem Mittwoch in der Chilbi-Woche ist die Firma mit dem Aufbau beschäftigt. Niklaus Harder erläutert:

«Der Aufbau ist Knochenarbeit.»

Die Novemberkälte erschwere den Aufbau. Trotzdem sei man bereit für dieses Wochenende, wie Harder am Freitag verlauten lässt. «Wenn ein Bahnbetreiber kurzfristig absagen muss, haben wir Ersatzbahnen», sagt Harder. Denn die Firma hat verschiedene Ersatzbahnen in petto. Alle werden auf Herz und Nieren geprüft vor ihrem Einsatz. Man könne sie also ohne Bedenken geniessen.

Den 70-jährigen Rummelplatz-Verantwortlichen wird man am Samstag und Sonntag nicht aus Richtung Bleicheplatz kreischen hören. Er gehe mittlerweile nicht mehr gerne auf Achterbahnen. «Früher habe ich auch solche Verrücktheiten gemacht», schmunzelt Niklaus Harder.

Wiler Chilbi: Samstag, 13.11.21, und Sonntag, 14.11.21, auf dem Bleicheplatz

Othmarsmarkt: Dienstag, 16.11.21