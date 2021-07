Wil: SP-Politiker fordert zusätzliche Integrationsunterstützung

Wil Chancengleichheit noch immer eine Utopie: Vorstoss von Mathias Schlegel für bessere Unterstützung Jugendlicher im Lindenhof erhält Rückenwind Der SP-Stadtparlamentarier fordert zusätzliche Unterstützungsmassnahmen für benachteiligte Jugendliche. Eine Erhebung des Bundesamts für Statistik zeigt, dass sein Anliegen eine Berechtigung hat. So müssen Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz in verschiedenen Bereichen immer noch Benachteiligungen in Kauf nehmen. Gianni Amstutz 30.07.2021, 05.00 Uhr

Das Lindenhofquartier wird in Wil wegen des relativ hohen Ausländeranteils und der sanierungsbedürftigen Wohnbauten als sozialer Brennpunkt wahrgenommen.

Bild: Walter Schwager

Mit einem Vorstoss setzt sich SP-Stadtparlamentarier Mathias Schlegel für mehr Chancengerechtigkeit ein. Im Fokus hat er dabei besonders Jugendliche aus dem Lindenhofquartier:

«Die aktuelle Situation in der Oberstufe Lindenhof zeigt, dass viele Schülerinnen und Schüler zum Teil sehr grosse Entwicklungsrückstände aufweisen.»

Dies aufgrund von fehlender familiärer Unterstützung, schlechten Deutschkenntnissen, geringem Selbstbewusstsein und fehlenden Berufsperspektiven, sagt der ehemalige Schulleiter der Oberstufe Lindenhof. Diese Defizite könnten mit den in der Schule aktuell zur Verfügung stehenden Fördermassnahmen bis zum Ende der Volksschulzeit kaum mehr aufgeholt werden.

Mathias Schlegel, SP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Deshalb sei es gemäss Schlegel wichtig, weitere Massnahmen zu treffen, um die benachteiligten Jugendlichen zu unterstützen. Auch die Projekte, die aus dem «Projet futur» hervorgingen, reichten dabei nicht aus. Ein positiver Effekt davon wie auch aus dem Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung werde sich für die Kinder der Primarschule in wenigen Jahren, für die Jugendlichen im Oberstufenalter wohl erst in circa zehn Jahren zeigen, schreibt Schlegel.

Erfolgreich im Stadtparlament

Erst im Juli wehrte sich Mathias Schlegel im Parlament erfolgreich gegen die Streichung eines Kredits für das «Projet futur». Dieses wurde von der Stadt vor einigen Jahren initiiert, um die Quartierentwicklung aktiv zu begleiten. Denn dem Lindenhofquartier wird nicht der beste Ruf nachgesagt. Vor allem in der Aussenwahrnehmung werde es mit schlechten sozialen Verhältnissen in Verbindung gebracht. Dies wegen des vergleichsweise hohen Anteils Zugewanderter, der Hochhäuser, die das Bild im Quartier prägen, und des teils mangelhaften Sanierungsstands der Wohnbauten, heisst es in einem Bericht von 2016.

Die Weiterführung des Projekts sei für das Lindenhofquartier von grosser Bedeutung, betonte Schlegel deshalb an der Sitzung Anfang Juli. Zudem müsse zuerst geklärt sein, inwiefern Massnahmen zur Unterstützung von Jugendlichen abhängig von der Weiterführung des Quartierentwicklungsprojekts seien.

Diese Frage richtet Schlegel in seiner Interpellation auch an den Stadtrat. Ausserdem will er wissen, ob der Stadtrat ebenfalls der Meinung sei, dass die Verbesserung der Chancen der Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe Lindenhof hohe Priorität haben soll und welche Massnahmen der Stadtrat dazu vorsieht.

Studie zeigt Benachteiligung auf

Eine neue Studie des Bundesamts für Statistik (BFS) könnte Schlegels Vorstoss nun Rückenwind geben. Denn in der Schweiz herrscht noch immer keine Chancengleichheit zwischen Schweizern und Menschen mit Migrationshintergrund. Gerade im Lindenhof, wo der Anteil Kindern mit Migrationshintergrund an der Schule rund 80 Prozent beträgt, dürfte diese Erkenntnis relevant sein.

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist laut Studie im Schnitt finanziell und auch hinsichtlich der Wohnverhältnisse schlechter gestellt als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. So haben diese Personen häufiger Schwierigkeiten, am Monatsende über die Runden zu kommen. Zudem ist die Armutsquote bei Personen ab 16 Jahren mit Migrationshintergrund der ersten Generation statistisch signifikant höher. Kommt hinzu, dass Zugewanderte pro Quadratmeter Wohnfläche zwar mehr bezahlen als Schweizer, sie aber trotzdem häufiger in mangelhaften Wohnungen und in lärmigen Quartieren wohnen.

Ob der Stadtrat zusätzliche Massnahmen zur Unterstützung der Oberstufenschüler im Lindenhofquartier für nötig hält, muss sich erst noch zeigen. Die Beantwortung der Interpellation steht noch aus.