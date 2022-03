CEO der Heimstätte Wil tritt nach 22 Jahren in Ruhestand

Wil CEO-Wechsel bei der Stiftung Heimstätten: Paul Schmid tritt nach 22 Jahren in den Ruhestand Paul Schmid tritt nach 22 Jahren Tätigkeit als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Stiftung Heimstätten Wil in den Ruhestand. Paola Giuliani wurde als Nachfolgerin gewählt. Gestern übernahm sie das Amt. 17.03.2022, 01.00 Uhr

Paul Schmid bei der symbolischen Übergabe der Leitgedanken an Paola Giuliani. Bild: PD

Nach 22 Jahren Tätigkeit tritt Paul Schmid als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Stiftung Heimstätte in Wil zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine Nachfolge übernimmt Paola Giuliani.

Die Heimstätten Wil entstanden aus einem Angebot der Psychiatrie St.Gallen Nord und wurden 1994 gegründet. Paul Schmid engagierte sich seit dem Jahr 2000 als stellvertretender CEO für die Heimstätten Wil, widmete sich zu Beginn seiner Tätigkeit Aufbauarbeiten in der Administration, dem Rechnungswesen sowie dem Qualitätsmanagement, löste die noch bestehenden Schnittstellen zur Psychiatrie St.Gallen Nord und führte die Heimstätten Wil damit in die Selbstständigkeit.

Neue Geschäftsfelder erschlossen

Nach dem Tod des damaligen Gesamtleiters übernahm Paul Schmid 2013 die Leitung der Organisation. In dieser Zeit trieb er die Professionalisierung der Angebote voran, erschloss neue Geschäftsfelder wie Tagesstrukturangebote oder neue Wohnformen. In die Zeit seines Wirkens fiel ausserdem die Gründung der Personalkommission sowie die Erarbeitung eines Gesamtarbeitsvertrags mit zeitgemässen Regelungen wie Vaterschaftsurlaub oder Kündigungsschutz ab 50+.

2015 vollzog sich mit dem Wechsel der Rechtsform in eine Stiftung ein weiterer Schritt in Richtung Eigenständigkeit. Paul Schmid sei es zu verdanken, dass die Heimstätten Wil ein anerkanntes Unternehmen wurde, das rund 400 Menschen mit einer Beeinträchtigung Wohn- oder Arbeitsplatz bietet. Nun übergab er am 15. März die operative Geschäftsführung an Paola Giuliani.

Giuliani war in verschiedenen leitenden Positionen im Gesundheits- und Sozialbereich tätig und ist eine ausgewiesene Fach- und Führungsperson. Sie ist diplomierte Betriebsökonomin und schloss 2009 das Nachdiplomstudium zur eidg. dipl. HR-Leiterin ab. (pd/mas)