Wil Caffè Sospeso im Peter Kafi: Ein Brauch aus Neapel verhilft Bedürftigen in Wil zu einem Kaffee Einen Kaffee trinken und zwei bezahlen. Dadurch haben Bedürftige in Wil die Chance, ohne sich auszuweisen, ein gratis Getränk oder Gebäck in einem Café zu geniessen. Simon Bernhardsgrütter 02.12.2020, 12.00 Uhr

Einen Kaffee trinken, zwei bezahlen: Dieser caritativen neapolitanischen Tradition wird auch im Peter Kafi in Wil nachgelebt. Bild: Urs Jaudas

Adventszeit. Die Tage vor dem Weihnachtsfest. Es ist eine Zeit, in der viel Gutes getan wird. Es werden mehr Geschenke ausgetauscht, es wird eher Freiwilligenarbeit geleistet. Das Peter Kafi der Katholischen Kirchgemeinde Wil macht es jedoch über das ganze Jahr hinweg möglich, mit einer Kleinigkeit grosse Freude zu verbreiten.

Die Idee hinter dem Caffè Sospeso

Seit der Wende zum 20. Jahrhundert besteht in der italienischen Stadt Neapel der Brauch des Caffè Sospeso. Wer einen Kaffee trinken geht und wirtschaftlich gut dasteht, bezahlt zwei Kaffees, konsumiert jedoch selbst nur einen. Das Personal des Cafés vermerkt das gespendete Geld. Wenn ein Bedürftiger oder wirtschaftlich schwacher Gast ins Café kommt, so kann dieser einen Caffè Sospeso bestellen und bezahlt nichts dafür. Dadurch halfen sich Bürger von Neapel untereinander und reagierten auf die Vernachlässigung der Armut auf Seiten des Staates.

Das Peter Kafi an der Lerchenfeldstrasse in Wil wird von der Katholischen Kirchgemeinde Wil geführt. Bild: Simon Bernhardsgrütter

Auch in der Schweiz gibt es heutzutage Cafés, welche diesen Brauch eingeführt haben. So zum Beispiel das Peter Kafi in Wil. Das Café bietet seit dem März 2017 den Caffè Sospeso an. Dies ist vor allem Franz Schibli, Leiter für Soziales der Katholischen Kirchgemeinde Wil, zu verdanken, der die Idee dazu hatte. Inspiriert wurde er durch das Strassenmagazin «Surprise», welches sogenannte Café Surprise betreibt und ebenfalls Caffè Sospeso in der Schweiz anbietet.

Gefahr der Ausnutzung

Das Angebot wird durch Mund-zu-Mund-Werbung verbreitet. Dies hauptsächlich von Franz Schibli. Er betont, dass es finanziell gesehen niederschwellig ablaufe. Pro Tag werden durchschnittlich ein bis zwei Getränke und ein Stück Gebäck an Bedürftige abgegeben. Nebst Kaffee kann man auch einen Tee oder andere Getränke bestellen. Es ist zudem möglich, ein Stück Kuchen oder ein Gipfeli anstelle des Getränkes zu nehmen.

Franz Schibli betont: «Ich will nicht, dass man sich als Caffè-Sospeso-Kunde ausweisen muss.» Jeder könne von diesem Angebot Gebrauch machen. Doch ausgenutzt werde es trotzdem nicht. Die Ausgabe an Caffè-Sospeso-Produkten sei konstant, sagt der Leiter für Soziales. Auch die Spenden seien keinen grossen Schwankungen unterworfen. Über die letzten vier Jahre gesehen habe nur ein sehr kleines Defizit resultiert.