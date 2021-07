Bronschhofen: Schon wieder Kritik an der Netzergänzung Nord

Wil «Bronschhofen droht zum grossen Verlierer zu werden»: Schon wieder Kritik an der Netzergänzung Nord – führt eine alternative Linienführung zum Ziel? Die Verbindung von Bronschhofen mit dem geplanten Autobahnanschluss im Westen von Wil hat einen schweren Stand. Der Bronschhofer Erwin Hungerbühler plädiert für eine andere Streckenführung. Auch diese würde jedoch über die grüne Wiese führen. Gianni Amstutz 05.07.2021, 17.00 Uhr

Die Netzergänzung Nord soll gemäss der Idee von Erwin Hungerbühler links an der Hecke vorbeiführen und damit eine geringere Höhendifferenz überwinden müssen. Bild: Gianni Amstutz

Seit der Kanton die Linienführung der geplanten Netzergänzung Nord präsentiert hat, will keine Ruhe einkehren. Die Strasse soll den zweiten Autobahnanschluss im Westen der Stadt mit Bronschhofen verbinden – und so das Zentrum von Wil entlasten. Unlängst äusserten mehrere Stadtparlamentarier Bedenken am geplanten Projekt. Hauptgrund dafür ist, dass die Strasse im Grünen gebaut werden soll und einiges an Kulturland verbraucht wird. Zudem bereitet die Frage der Überdachung zur Reduktion von Lärmimmissionen einigen Parlamentsmitgliedern Kopfzerbrechen.

Doch nicht nur aus der Legislative, sondern auch aus der Bevölkerung gibt es kritische Stimmen. Der Bronschhofer Erwin Hungerbühler hat sich intensiv mit der Netzergänzung Nord auseinandergesetzt. Fein säuberlich hat er in verschiedenen Mäppchen Zeitungsartikel, Daten des Geoportals und Informationen einer Veranstaltung zusammengetragen. Zufrieden mit der vom Kanton vorgeschlagenen Lösung ist auch er nicht.

Grundsätzliche Kritik am Projekt

Hungerbühler geht es dabei um ganz grundsätzliche Fragen. So steht er dem Projekt Wil West kritisch gegenüber. Auch dass der zweite Autobahnanschluss über Bronschhofen führt, löst bei ihm gewisse Zweifel aus.

«Es mag ja sein, dass damit das Zentrum von Wil entlastet wird, doch Bronschhofen droht dabei, zum grossen Verlierer zu werden.»

Hungerbühler befürchtet erheblichen Mehrverkehr im Dorf. «Dann könnte das Leuchtturmprojekt anstatt zum viel gepriesenen Glücksfall zu einem verkehrstechnischen Reinfall werden.» Zudem ist er der Meinung, dass man aus heutiger Sicht eigentlich gegen eine neue Strasse auf der grünen Wiese plädieren müsste. Das sei jedoch kaum erfolgversprechend. Aber wenn schon gebaut werde, müsse das Projekt gut durchdacht sein.

Der Moränenhügel als natürlicher Schutzwall

Erwin Hungerbühler schwebt eine andere Linienführung vor. Diese ähnelt der vom Kanton gewählten Variante. Sie verläuft allerdings unterhalb des Moränenhügels – und damit weiter entfernt vom Sportplatz und dem Friedhof. Für Hungerbühler liegen die Vorteile dieser Linienführung auf der Hand. Die vom Kanton geplante Variante müsse innerhalb einer kurzen Distanz eine Höhendifferenz von über 15 Metern überwinden, was Aufschüttungen in der Form eines Dammes beziehungsweise einen tiefen Einschnitt in das Gelände von bis zu zehn Metern zur Folge hätte.

Da seine Variante flacher verläuft, wären gemäss Hungerbühler weniger tiefe Einschnitte in die Landschaft nötig. Das sei nicht nur umweltschonender, sondern auch günstiger. Denn auch eine Überdachung der Strasse wäre laut Hungerbühler nicht nötig. Die notwendigen Massnahmen für den Lärmschutz seien mit bedeutend einfacheren Massnahmen umsetzbar, glaubt Hungerbühler.

Das Dorf weiter entlasten

Hungerbühler hat sich auch Gedanken zur Weiterführung der Netzergänzung Nord gemacht. Die vorliegende Variante berücksichtige die Bedürfnisse von Bronschhofen zu wenig, da der Mehrverkehr durch den westlichen Teil des Dorfes geführt werde.

«Die Weiterführung der Netzergänzung Nord gegen Bettwiesen sollte unbedingt und mit klaren Zielen in die Planung einbezogen werden.»

Der Kanton hat eine solche Weiterführung zwar bereits als sogenannte Variante 13 grob geprüft, eine vertiefte Abklärung gab es jedoch nicht. Hungerbühler hofft, dass dies nachgeholt wird. Denn: «Die neue Linienführung der Netzergänzung Nord soll möglichst getrennt zum Langsamverkehr geführt werden, mindestens bis ausgangs Bronschhofen.»

Bei der Variante 13 des Kantons würde die Netzergänzung Nord bis zum Dorfausgang am AMP-Areal vorbeiführen. Laut Hungerbühler würde dies die maximale Flexibilität für zukünftige Erweiterungen sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den Langsamverkehr gegen Norden bieten.

Einigkeit herrscht nur darin, dass die Variante des Kantons nicht befriedigt

Die neuerliche Kritik an der Netzergänzung Nord zeigt, wie umstritten das Thema ist. Ob die Einzeichnung einer alternativen Linienführung auf einer Karte den komplexen Abklärungen gerecht wird, die für den Bau einer solchen Strasse nötig sind, ist eine andere Frage. Im Gegensatz zum Tenor der Parteien, die entweder eine längere Überdachung oder eine Linienführung über bestehende Strassen fordern, würde Hungerbühlers Variante trotzdem durchs Grüne führen. Dies dürfte bei einigen Parteien ebenso auf Ablehnung stossen wie das Vorprojekt des Kantons.

Es ändert jedoch nichts daran, dass die Netzergänzung Nord sowohl im Parlament als auch in der Bevölkerung bisher einen schweren Stand hat. Und nicht zuletzt die Sanierung der Uzwiler Augartenkreuzung hat erst kürzlich gezeigt, dass auch der Widerstand von verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Zielen ein Projekt scheitern lassen kann.