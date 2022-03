Junge Wirtschaftskammer Wil hilft bei Lehrstellensuche

WIL Wohin bloss mit den Händen?: Junge Unternehmer üben mit Oberstufenklasse das Bewerben Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer Wil übten mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe das Bewerbungsgespräch und sparten nicht mit praktischen Tipps. Das Echo der Jugendlichen war positiv. Christoph Heer Aktualisiert 15.03.2022, 18.35 Uhr

Mit Hilfe von Vorstandsmitgliedern der JCI Wil - hier Ralph Wild und Bruno Buchmann (Zweiter und Dritter von rechts) - wurden Bewerbungsgespräche simuliert. Bild: Christoph Heer

Spannende Stunden erleben am Dienstag die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen Lindenhof und Sonnenhof. Einige Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer Wil (JCI Wil) sind zu Besuch und geben den baldigen Schulabgängern das wichtige Know-how in Sachen Bewerbungsgespräch, den dazugehörenden Unterlagen und der richtigen Vorbereitung dazu mit auf den Weg. Für die Lehrstellensuchenden ein ideales Coaching mit brauchbaren Inputs.

Da sitzt sie ganz allein vor ihren Klassenkameraden. Ihr gegenüber Ralph Wild, Mitglied und Kassier der Jungen Wirtschaftskammer Wil. Es ist keine Prüfung, es wird ein Bewerbungsgespräch simuliert, in welchem sich die junge Schülerin von ihrer besten Seite zeigen will. Gut vorbereitet und mit der Hoffnung, die Lehrstelle in einer Bibliothek zu erhalten, macht die Schülerin Werbung in eigener Sache.

Ralph Wild hält sich nicht zurück, fragt sie, warum sich die Bibliothek für sie als neue Lernende entscheiden soll. Kurzes überlegen und dann folgt die Antwort. «Weil ich zuverlässig bin, mich für Bücher interessiere und ich schon einige Schnuppertage in dieser Bibliothek absolvieren konnte, die mir sehr gut gefallen haben.»

Sich nicht verstellen und authentisch bleiben

Für solche Antworten gibt es Pluspunkte und Lob von den Fachleuten der JCI Wil. Die Schüler sollten sich unbedingt gut vorbereiten, ehe sie sich auf den Weg zu einem Bewerbungsgespräch begeben, rät Ralph Wild.

«Einen Notizblock mitnehmen, auf welchem man sich einige Fragen zum Beruf und der Firma notiert hat, das kommt ganz bestimmt gut an bei den Lehrlingsverantwortlichen.»

Mitschüler kritisieren zwar nach dem ersten Test-Bewerbungsgespräch, dass ihre Mitschülerin etwas zu leise gesprochen habe. Ralph Wild und Bruno Buchmann entgegnen dem jedoch mit Vehemenz.

«Man soll sich nicht verstellen, authentisch bleiben und wissen, was man will. Da spielt die Lautstärke nicht eine derart grosse Rolle.»

Und überhaupt, an diesem Übungsgespräch sei es um die Bewerbung für eine Lehrstelle in der Bibliothek gegangen, da brauche es andere Typen und ein anderes, persönliches Auftreten, als wenn man sich zum Beispiel als Handyverkäufer bewerbe.

Die Krux mit den Händen

Natürlich ist es für die Schüler schwierig, sich vor «eigenem Anhang» zu konzentrieren, es gelingt jedoch den meisten äusserst gut und «es soll ja keine Prüfung, sondern ein Üben sein», darauf wiesen die Mitglieder der JCI Wil wiederkehrend hin. Das Problem ist nur, wohin mit den Händen, wenn man einem Lehrlingsbeauftragten gegenübersitzt. Mit dieser Problematik kämpften doch einige.

Bruno Buchmann hat eine gute Lösung parat: «Wenn ihr einen Notizblock – wie gesagt, am besten mit einigen Fragen darauf – mit dabei habt, könnt ihr zumindest einen Kugelschreiber in die Hand nehmen.» Er ergänzt:

Aber passt bloss auf, dass ihr dann nicht ununterbrochen mit dem Stift herumfuchtelt.»

Jugendliche beurteilen Bewerbungstraining positiv

Keine Probleme mit besagter Nervosität hat Floris Ukaj. Der 15-Jährige bringt sein Testgespräch mit Jigme Shitsetsang und Raffael Eigenmann von der Freiwilligenorganisation Kiwanis ziemlich cool über die Bühne.

«Das finde ich eine Supersache, dass wir heute Bewerbungen mit diesen Fachpersonen üben können. Ich lerne viel Neues und erhalte positive Feedbacks, aber auch ein bisschen Kritik.»

So könne er sich noch mehr verbessern, wenn er sich in naher Zukunft im Detailhandel, am liebsten in der Nahrungsmittelbranche, bewerbe, sagt der Schüler, der sich auf seine Lehrzeit freut. Auch andere Jugendliche zeigen sich positiv überrascht, nach ihren Bewerbungstrainings.

Projekt läuft seit rund zehn Jahren

Der JCI Wil, mit Präsident Joël Pfister, geht seit rund zehn Jahren in die Oberstufen der Äbtestadt und bildet die Schüler in Sachen Bewerbungsprozess aus. Die Individualität eines jeden Einzelnen soll dabei im Mittelpunkt stehen.

Ein Beispiel sei das Projekt «fit4job», über welches Oberstufenschüler im Lehrstellenprozess mit Bewerbungstrainings unterstützt und damit ihre Chancen bei der Berufswahl gestärkt werden sollten, sagt Alexander Schenk, Vorstandsmitglied.