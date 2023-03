Wil Bevölkerung soll bestimmen, wo das nächste Bänkli hin soll – Stadtparlamentarierin Silvia Ammann sieht beim Mitmachbudget Vorbilder in Zürich und Aarau In einer Interpellation erfragt die Sozialdemokratin Silvia Ammann beim Stadtrat, wie dieser zu einem Mitmachbudget als weitere partizipative Möglichkeit für die Bevölkerung steht. Im Inselstaat Island gibt es solch ein Projekt seit mehr als einer Dekade. Elia Fagetti 24.03.2023, 12.00 Uhr

Projekte wie das E-Bänkli können mit dem Mitmachbudget selbst organisiert werden. Bild: Hans Suter

In Island seit mehreren Jahren eingeführt, in Zürich und Aarau kürzlich gestartet: Partizipative Mitgestaltung durch die Bürgerinnen und Bürger. Das Konzept ist schnell erklärt: Der Staat respektive die Stadt stellt ein Budget zur Verfügung und durch Partizipation können Bürgerinnen und Bürger eigene Ideen realisieren und beispielsweise einen neuen Spielplatz oder ein neues Bänkli finanzieren. In der isländischen Hauptstadt Reykjavik wurde nach der Finanzkrise im Jahr 2011 eine Website ins Leben gerufen, welche die Mitgestaltung des Staates fördern sollte. Hauptgrund damals: Vertrauen in den Staat wieder stärken.

Silvia Ammann Schläpfer ist Stadtparlamentarierin für die SP Wil. Bild: PD

Nun möchte SP-Stadtparlamentarierin Silvia Ammann dieses Partizipationskonzept auch in Wil einführen. In einer Interpellation erfragt sie beim Stadtrat, ob dieser sich ein solches Projekt vorstellen könne.

Alle können Ideen einbringen

Beim partizipativen Prozess geht es darum, dass die Bevölkerung über einen Teil der auszugebenden Steuergelder selbst bestimmen kann und nicht der Staat. Dadurch sollen Bürgerinnen und Bürger mehr am politischen Geschehen teilnehmen.

Um mitzumachen, respektive eigene Ideen einzubringen, gelten keine Regeln. Alle können unabhängig von Pass und Alter mitmachen. «Das ist genau das Ziel», meint Ammann.

Das hürdenlose Mitmachen ist die Hauptmotivation von Ammann. Es brauche Strukturen, die alle Mitmenschen miteinbeziehe. «Viele Anliegen aus der Bevölkerung kommen gar nicht in den politischen Prozess, weil sie zu klein oder unbedeutend sind», stellt Ammann fest.

Schweiz steckt bezüglich Mitmachbudget in den Kinderschuhen

Das Projekt wird in Zürich und Aarau «Stadtidee» genannt. Ein anderer Name dafür ist Mitmachbudget. Ammann möchte auch in Wil ein solches Budget aufstellen lassen. «Die Idee ist, dass die Bevölkerung direkt mitbestimmen kann, wo und wie das Geld oder ein kleiner Teil davon, eingesetzt werden soll», schreibt Ammann in ihrer Interpellation.

Die in Zürich, Aarau und Lausanne laufenden Projekte existieren noch nicht lange. In Zürich laufe das Projekt seit rund einem Jahr. «Dort haben zum Beispiel Schülerinnen und Schüler ein Projekt eingegeben – sie haben Brutkästen für Mauersegler für rund 5000 Franken geplant und gebaut», sagt Ammann.

Wichtig sei es, die Bevölkerung umfassend zu informieren

Nachteile oder Schwierigkeiten sieht Ammann fast keine. «Dass man die Bevölkerung umfassend informiert und ihnen das Projekt nahelegt, ist entscheidend», meint die SP-Frau. Dazu habe man sehr gute Partner in Wil. «Die Quartiervereine sind entscheidend. Wir müssen diese Strukturen nutzen», sagt Ammann. Doch damit das Projekt fruchtet, sei vor allem eines nötig: «Es braucht immer die Bevölkerung, die es durch zieht.»

«Die Stadt soll lediglich die Plattform zur Lancierung anbieten und die Machbarkeit überprüfen», sagt Ammann. Auch sieht die Sozialdemokratin keine Probleme, wenn es um das Geld geht: «Aarau hat für ihr Partizipationsprojekt 50'000 Franken erhalten. Die Stadt ist etwa gleich gross wie Wil. Dementsprechend könnte das Budget hier ähnlich hoch sein», sagt Ammann.