Gelungene Saisoneröffnung in der Wiler Tonhalle

Wil Bei der Saisoneröffnung in der Tonhalle ist es schon fast wieder wie vor Corona Die Comedian Harmonists waren vor 100 Jahren Kassenschlager. Ihre «Ur-Ur-Enkel», die Berlin Comedian Harmonists, stehen ihnen in wenig nach – was sie am Freitag in der Tonhalle Wil bewiesen. Christof Lampart 19.09.2021, 13.37 Uhr

Das Sextett Berlin Comedian Harmonists auf der Bühne der Wiler Tonhalle. Bild: Christof Lampart

«Atemlos!» lautete der Titel des Programms. Doch dem Publikum ging auch nach zwei Stunden reiner Konzertzeit nicht der Schnauf aus – und ähnelte damit der Gruppe Comedian Harmonists aus Berlin, die auf der Bühne pausenlos Vollgas gab. Und als dann tatsächlich der letzte imaginäre Vorhang fiel, befand sich das Tonhalle-Publikum wahrlich in einer seligen Stimmung.

350 Personen waren hungrig auf Kultur

Denn die Show hatte zuvor viele fast vergessen geglaubte Empfindungen wieder zurückgebracht. Erinnerungen ans unbeschwerte Kulturleben vor der Pandemie. So zum einen das befreiende Gefühl, einem Konzert in einer geschlossenen Halle wieder ohne Hygienemaske beiwohnen zu dürfen.

Oder auch das tolle Erlebnis, sich in der Pause wieder bedenkenlos unter andere Theatergänger mischen zu können – dank der strikten Kontrolle der Covid-Zertifikate am Eingang. Und last but not least war es einfach wieder einmal schön, ein fast volles Theater geniessen zu können – wohnten doch 350 Personen im Wiler Musentempel dem Start in die neue Saison bei.

Allerlei Liebeslieder

Die «Berliner», die sich in Tat und Wahrheit aus allen Teilen Deutschlands rekrutieren, wussten, was das Publikum hören wollte. Und so startete die aus Holger Off (1. Tenor), Norbert Kohler (2. Tenor), Olaf Drauschke (1. Bariton), Ulrich Bildstein (2. Bariton), Wolfgang Höltzel (Bass) und Nikolai Orloff (Klavier) bestehende Männerband mit den bekanntesten Hits der Comedian Harmonists. Der «Kleine grüne Kaktus», «Wochenend und Sonnenschein» «Irgendwo auf der Welt» oder «Eine kleine Frühlingsweise» folgten Schlag auf Schlag.

Doch kaum hatte man sich ans Repertoire (unschwer) gewöhnt, kam’s zum ersten Wechsel – wurde der bis dahin rein konzertante Auftritt durch eine leicht konstruiert wirkende Rahmenhandlung abgelöst, bei der die Sänger ihr beachtliches schauspielerisches Talent zum Besten geben konnten.

Die Berlin Comedian Harmonists. Bild: Christof Lampart

Aus der Szene heraus wurden alle sechs dazu inspiriert, je ein Liebeslied für eine vermeintliche, heimliche Verehrerin zu komponieren. Diese Lieder waren zwar zum einen inhaltlich modern, doch lehnten sie sich bezüglich Klangfarbe und Phrasierung unüberhörbar an die Original Comedian Harmonists an. Nach der Pause wurde es noch zeitgeistiger, kamen doch Schlager-, Rock- und Popmusik auf die Bühne – allerdings mit neuen Texten unterlegt. So wurden beispielsweise aus Gloria Gaynors Disco-Hit «I will survive», «Ich will ein Eis», aber auch Songs von Helene Fischer, Udo Jürgens, The Eagles oder den Beatles munter persifliert.

Zu guter Letzt schloss sich jedoch der Kreis und das Ensemble fand zu seiner wahren Berufung zurück: den Originalliedern der Comedian Harmonists. Alles in allem war es ein Abend, an den sich wohl viele noch lange gerne zurückerinnern werden, und der einer Saisoneröffnung absolut würdig war.