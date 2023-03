Stadt Wil zahlt für Baupfusch am Sportpark Bergholz

Wil Baupfusch am Sportpark Bergholz kostet fast 1,7 Millionen Franken – die Zeche berappen die Wiler Steuerzahler Zehn Jahre nach der Einweihung des 60-Millionen-Franken-Projekts ist der Lack im Wortsinn ab: Im Wellnessbereich tropft und rostet es, in der Eishalle breitet sich Schimmel aus und der Belag der «Piazza» ist undicht. Die Behebung der Mängel kostet rund 1,64 Millionen Franken. Andrea Häusler 06.03.2023, 17.57 Uhr

Im Wellness- wie auch im Eishallen- und Aussenbereich sind erhebliche Mängel zutage getreten. Dafür haften will die Totalunternehmerin nicht. Bild: PD

Die Liste der Baumängel umfasst konkret neun Schadenfälle. Diese wurden von der Stadt Wil fünf bis zehn Jahre nach der Abnahme des Wiler Sportparks Bergholz gerügt. In einem Zeitraum also, in dem die Totalunternehmerin, die Implenia AG, lediglich noch für verdeckte oder gar arglistig verschwiegene Mängel geradestehen muss. Die Haftungsfrage ist in allen Fällen strittig. «Die Totalunternehmerin reagierte durchwegs abschlägig auf die abgemahnten Mängel respektive Bauschäden», heisst es im Bericht des Stadtrats zuhanden des Stadtparlaments.

Die Kosten für die Behebung der Schäden sind happig: Rund 1,64 Millionen Franken. Dies haben «grobe Schätzungen» ergeben, die auf den Untersuchungen eines vom Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) beauftragten Schadenexperten basieren.

Mangelhaft und nicht SIA-konform

Der Löwenanteil des Sanierungs- und Investitionsvolumens entfällt, mit rund 1,17 Millionen Franken, auf die Instandsetzung des Bereichs «Piazza/Flachdach». Das Schadensbild zeigt hier Risse im Gussasphalt, abgelöste Aufbordungen an Betonbrüstungen, undichte Stellen und Wassereintritt in die Untergeschosse.

Schäden beim Anschluss des Gussasphalts. Bild: PD

Die Beurteilung des beigezogenen Experten ist vernichtend. «Die auf- und abgehenden Anschlussdetails an die Bauten sind mangelhaft und in vielen Punkten nicht SIA-Norm konform.» Auch entspreche der Flachdachoberbau nicht einer befahrbaren Abdichtung von Hochbauten, obwohl die Tragstruktur gemäss Nutzungsvereinbarung befahrbar realisiert wurde.

Fliesen fallen von den Wänden

Die Bodenplatten im Wellnessbereich sind, mangels Eignung, über die Zeit verblasst. Für eine neue Beschichtung sind 56’000 Franken eingesetzt. Augenfällig sind die Schäden im Dampfbad, wo sich das Glasmosaik gelöst hat (19’000 Franken) und in den Duschen der Fussballerinnen und Fussballer, wo die Fliesen von den Wänden fallen. Die Folge: Wasser dringt ein, führt zu Korrosion und letztlich zur Destabilisierung der Vorwände. Kostenpunkt: 176’000 Franken.

Der Fachexperte macht klar: Der Vorwandaufbau entspricht «nicht dem Stand der Technik und den Regeln der Baukunst». Ausserdem kritisiert er die Verwendung von nicht feuchteresistentem Klebemörtel und eine ungenügende Untergrundvorbereitung.

Rostige Konstruktionsteile unter dem Fliesenspiegel der Duschen. Bild: PD

23’000 Franken sind für die Abdichtung des Kaltwasserbeckens über dem Schwimmbad eingesetzt. Hier tropft es von der Decke und Wasser läuft über die Metallverglasung. Und zur Verbesserung der Funktionalität der Deckenabsaugung beziehungsweise der Feuchtigkeitswerte im Hallenbad soll die untaugliche Vlieslösung ersetzt werden: für 79’000 Franken.

Schimmel in der Eishalle

Pilz und Schimmel zeigen sich im Bereich der Fusspartien der Betonwände sowie den Stützen der Eishalle. Die Sanierungskosten? 54’000 Franken. Schlimmer noch steht es um den Sockelbereich der Metall-/Glasfassade: Hier arbeitet sich loses Material an die Oberfläche. Laut Experte muss, als Folge der Verwendung bautechnisch ungeeigneter und für die Anwendung unter Terrain nicht zugelassener Materialien, die gesamte Sockelkonstruktion erneuert werden. Kostenpunkt: 63’000 Franken.

Mängel im Sockelbereich der Metall-/Glasfassade. Bild: PD

Juristisch kaum Chancen

Den Schaden hat wohl die Stadt Wil als Bauherrin und Eigentümerin zu tragen. Der Versuch, die Haftung des Totalunternehmers auf dem Rechtsweg zu erstreiten, scheint wenig aussichtsreich. Das BUV hat dies juristisch abklären lassen. «Der beigezogene Jurist riet aufgrund des Prozessrisikos von einer Klage ab», schreibt der Stadtrat. So liegt der Ball nun beim Stadtparlament. An den Mitgliedsgemeinden geht der Kelch vorbei: «Sie beteiligen sich ausschliesslich an den Betriebskosten», heisst es bei der Stadt auf Anfrage.

Die Stadt investiert regelmässig in den Sportpark Bergholz. 300’000 Franken wurden mit dem Budget 2018 für Betriebsoptimierungen bewilligt. 400’000 Franken sollten über das Budget 2021 für Instandsetzungsarbeiten freigegeben werden. Dafür aber verlangte das Parlament einen separaten Bericht und Antrag – unter Einbezug der Planung eines neuen Eintrittsystems.