Wil: Autolenker übersieht Töfflifahrer Beim Einbiegen auf die Flawilerstrasse übersah ein 45-jähriger Autolenker einen korrekt fahrenden Jugendlichen auf einem Töffli. Es kam zur Kollision. 23.04.2020, 10.47 Uhr

Dieses Auto kollidierte in Wil mit einem Töffli. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Mittwochnachmittag, kurz nach 14 Uhr, kam es auf der Flawilerstrasse in Wil zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Töffli. Ein 45-jähriger Mann beabsichtigte, mit seinem Auto von einem Vorplatz auf Höhe der Liegenschaft Nummer acht die Flawilerstrasse in Richtung Schwarzenbach zu befahren. Dabei übersah er einen korrekt fahrenden 14-Jährigen mit seinem Töffli auf dem Radweg, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.