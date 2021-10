Nach Austausch mit Kanton: Weiterhin Kritik an Netzergänzung Nord

Wil Aussprache hat wenig bewirkt: Parteien sehen sich in ihrer Haltung zur Netzergänzung Nord bestätigt In einem Gespräch mit den Fraktionsvorstehenden wollten Stadt und Kanton offene Punkte zur Umfahrungsstrasse klären. Das ist ihnen höchstens teilweise gelungen, wie eine Umfrage unter den Parteien zeigt. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem zweiten Autobahnanschluss im Westen Wils und einer Umfahrungsstrasse soll der Verkehr aus dem Stadtzentrum gehalten werden.

Bild: Arthur Gamsa

Die Umfahrungsstrasse bleibt umstritten. Unlängst haben die Fraktionsvorstehenden sich mit Vertretern der Stadt und des Kantons über die Netzergänzung Nord ausgetauscht. Diese soll den geplanten Autobahnanschluss Wil West dereinst mit Bronschhofen verbinden und so das Stadtzentrum entlasten.

Mit dem Projekt im derzeitigen Zustand hatten sich mehrere Fraktionen im Stadtparlament unzufrieden gezeigt. Daraufhin lud der Kanton zur Aussprache. Geändert an den Haltungen der Parteien hat diese aber nur wenig, wie eine Umfrage unter den Parteien zeigt. Doch zumindest kleine Fortschritte sind erkennbar.

Kritik der Grünen Prowil verstummt nicht

Die Grünen Prowil bleiben die grössten Kritiker des Projekts. Das Gespräch habe ihnen bestätigt, dass sie sich in Wil für eine akzeptable Lösung wehren müssten, sagt Fraktionspräsident Guido Wick. Die Kantonsvertreter hätten ihre bekannten Standpunkte bezüglich der ausgewählten Linienführung wiederholt. Zugeständnisse seien lediglich in untergeordneten Positionen in Aussicht gestellt worden.

Den Hauptpunkt, den die Grünen Prowil aber am Projekt kritisieren, ist jedoch die Linienführung. Diese verschlinge grosse Mengen an Fruchtfolgeflächen, beeinträchtige die Landschaft und trenne diese unnötig. Deshalb plädieren sie dafür, die Industriestrasse bis Höhe SAK-Gebäude zu nutzen und danach die Strasse in einem Tunnel bis zur AMP-Strasse zu führen. Wick sagt:

«Wir können es uns nicht länger leisten, bestes Kulturland zu verschwenden, nur weil es für die Planenden anspruchsvoller ist, die bestehende Strasseninfrastruktur besser zu nutzen.»

SP, Mitte und FDP mit Gespräch zufrieden

Viel Rückhalt für ihre Haltung erhalten die Grünen Prowil von den anderen Parteien aber nicht. SP-Fraktionspräsidentin Silvia Ammann sagt, das Gespräch sei in Ordnung gewesen. Allerdings habe sie auch nicht viel Neues erwartet. Grundsätzlich stehe die SP neuen Strassen skeptisch gegenüber, aber die Entlastung des Zentrums sei für die Partei sehr wichtig.

Auch die Mitte gibt sich verhalten optimistisch. Man habe das Projekt breit diskutieren können und erreicht, dass die Kantonsplaner die geäusserten Anliegen aufnehmen und das Projekt weiterentwickeln, sagt Fraktionspräsident Christoph Hürsch. Die Mitte sei gespannt, was neu auf den Tisch komme.

Auch die FDP ist zufrieden mit dem Austausch. Er habe sich gelohnt, «auch wenn wenig wirklich handfeste neue Ergebnisse auf den Tisch zu liegen kamen», wie Fraktionspräsident Adrian Bachmann sagt. Dem Anliegen der Grünen Prowil, eine Streckenführung über die Industriestrasse anzustreben, kann die FDP aber nichts abgewinnen. Dies komme ganz klar nicht in Frage. «Aus unserer Sicht ist die aktuell vorgeschlagene Linienführung nicht grundsätzlich bestritten.» Die FDP sei jedoch offen für eine angepasste Linienführung, wenn plausible Argumente vorgelegt würden.

SVP fordert maximale Überdachungsvariante

Die SVP zeigt sich nach dem Gespräch in ihrer Haltung bestätigt. Pascal Stieger sagt: «Unsere Fraktion ist nach wie vor sehr positiv eingestellt zur Netzergänzung Nord.» Dass es bei neuen Strassenbauprojekten nicht nur Gewinner gebe, sei der Partei bewusst.

«Deshalb fordern wir eine maximale Überdachungsvariante der ansonsten gut geplanten Lösung des Kantons.»

Die SVP übt aber auch Kritik an den Grünen Prowil. Ohne sie namentlich zu nennen, sagt Stieger: «Schon vor dem Gespräch war klar, dass es politische Kreise gibt, die mit allen Mitteln versuchen, neue Strassen und somit Wil West zu verhindern beziehungsweise den motorisierten Verkehr generell aus der Stadt zu verbannen.» Der Kanton werde nun nochmals griffige Argumente zusammenstellen, weshalb die Industriestrasse in Bronschhofen als Umfahrungsstrasse nicht in Frage komme.

Auch die FDP sieht laut Adrian Bachmann den Kanton und die Stadt in der Pflicht, das Projekt der Bevölkerung besser zu vermitteln. «Es wurde sehr deutlich, dass noch viel Kommunikationsbedarf besteht, um den Bürgerinnen und Bürgern das Anliegen zu erklären», sagt Bachmann.