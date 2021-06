Wird die Böckli Bar ein Table-Dance-Lokal?

Wil Aus der Böckli Bar soll ein Table-Dance-Lokal werden – doch es gibt Einsprachen Auch die Öffnungszeiten der Bar am Viehmarktplatz sollen gemäss dem Baugesuch bis in die Morgenstunden verlängert werden. Doch gegen die Pläne regt sich Widerstand. Sechs Einsprachen sind eingegangen. Die Baukommission der Stadt ist nun am Zug. Pablo Rohner 15.06.2021, 17.45 Uhr

Um die Zukunft des markanten Riegelhauses am Wiler Viehmarktplatz wird gestritten. Bild: Larissa Flammer

Die Böckli Bar könnte bald zu einer Table-Dance-Bar werden. Wie Recherchen dieser Zeitung zeigten, plant Sascha Syla, Betreiber der «Schmitte» an der Unteren Bahnhofstrasse, Pächter im markanten Riegelhaus am Viehmarktplatz zu werden. Im Mai wurde ein Baugesuch für die Bar im Erdgeschoss des Hotels Schäfli gestellt. Darin wird neben der «Umnutzung in eine Bar mit Table-Dance» auch um die Verlängerung der Öffnungszeiten bis 4 Uhr und Freitag und Samstag bis 5 Uhr ersucht.



Neues Lokal für die Nimmermüden?

An der Unteren Bahnhofstrasse ragen über dem Gebäude, in dessen Untergeschoss sich die «Schmitte» befindet, seit einigen Wochen Bauvisiere in den Himmel. Es wird im Zuge der Überbauung des Landhausareals bald abgerissen.

Gibt es stattdessen nun bald am Viehmarktplatz eine Bar im Stil des berüchtigten Lokals an den Gleisen, in dem an der Fasnacht die Nimmermüden als letztes noch einkehren konnten? So stellen sich das derzeit Viele vor in Wil. Und gegen diese Vorstellung gibt es Widerstand. Sechs Einsprachen wurden gegen das Baugesuch erhoben, teilt Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation bei der Stadt Wil, auf Anfrage mit. Zum Inhalt der Einsprachen könne er im laufenden Verfahren keine Angaben machen.

Ein Entscheid könnte angefochten werden

Über das delikate Baugesuch befindet die Baukommission der Stadt Wil an einer der nächsten Sitzungen. Wann die Eröffnung der Table-Dance-Bar erfolgen könnte, hängt gemäss der Stadt Wil auch davon ab, ob gegen den Entscheid der Baukommission Rechtsmittel ergriffen werden. Syla will sich erst zu seinen Plänen äussern, wenn die Einsprachen abschliessend behandelt sind.

Die Böckli Bar ist seit Ende Mai geschlossen. Vor vier Jahren hatte der Wiler Gastronom Serkan Akin das damalige «Jamie's» übernommen, umgebaut und unter dem ursprünglichen Namen neu eröffnet. Gemäss einem Facebook-Eintrag musste die Bar im Erdgeschoss des Gasthofs Schäfli aufgrund der Folgen der Coronapandemie und des Lockdowns schliessen.