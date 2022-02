Catering-Service der Stadt Wil

Der Wiler Stadtrat erteilt der Firma SV (Schweiz) AG in Dübendorf den Auftrag für den Catering-Service an den Tagesstrukturen in der Höhe von jährlich knapp 190’000 Franken. Somit bleibt der Auftrag für die kommenden drei Jahre beim bisherigen Anbieter.

18.02.2022, 09.36 Uhr