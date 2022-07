Wil: Auf der Fröbelstrasse im Südquartier ist ein Echo zu hören

Quartier Seltenes akustisches Phänomen: Auf dieser Strasse in Wil erklingt ein Echo Zwischen Bahnhof und Bergholz gibt es einen Ort mitten im Wohnquartier, an dem ein Echo zu hören ist. Seltener als die akustischen Bedingungen ist wahrscheinlich die völlige Ruhe, die dort an einem Sommermorgen herrscht. Pablo Rohner 11.07.2022, 12.00 Uhr

Die Fröbelstrasse in Wil. Hier gibt es ein Echo zu hören. Bild: Pablo Rohner

Es ist so ruhig hier. Ein sonniger Morgen, kein Wind, Vögel zwitschern. Kurz nach 9 Uhr ist die Fröbelstrasse im Wiler Südquartier fast menschenleer. Zwei Bekannte treffen sich zufällig vor dem Mattschulhaus und plaudern eine Weile. Sonst passiert nicht viel, eigentlich gar nichts.

Das Quartier ist nicht verkehrsbefreit, und doch bleibt die Strasse in dieser halben Stunde komplett autofrei. Auch deshalb lässt sich hier ein seltenes akustisches Phänomen wahrnehmen: ein Echo in der Stadt, auf offener Strasse.

Der Anwohner hat es noch nie gehört

Ebenfalls zufällig grüsst plötzlich ein Bekannter aus dem Fenster. «Homeoffice», sagt er und serviert frisch gebrühten Kaffee. Dass es in seiner Strasse ein Echo gibt, ist ihm noch nie aufgefallen.

Die Fassade des Mattschulhauses am Ende wirft die Schallwellen ideal zurück. Video: Pablo Rohner

Doch schon hundert Meter vor der Schule hallt es verzögert, klar und deutlich nach, wenn man, in der Mitte der Strasse gehend, genügend laut spricht, singt oder pfeift. Die Schallwellen werden von der glatten Beton- und Glasfassade des Schulhauses am Ende der Strasse scheinbar ideal zurückgeworfen. Zwischen Hecken und Hauswänden schwingen sie ungehindert über die leere Strasse.

Auf den letzten paar Dutzend Metern vor der Schule verliert sich der Effekt, das Echo verschmilzt mit dem Nachhall. Seltener als der akustische Rahmen in der Fröbelstrasse ist wahrscheinlich, dass es in einer Stadt so ruhig ist, wie an einem Sommermorgen im Wiler Südquartier.