Wil Auch Vätern geht der Babystress auf die Psyche – die Vortragsreihe im Herbst an der Psychiatrie St.Gallen Nord ist gestartet Wenn Paare Eltern werden, ist das Risiko erhöht, an psychischen Störungen zu erkranken. Dass zunehmend auch die Väter betroffen sind, zeigen neue Forschungen deutlich. Ruth Bossert 30.08.2022, 12.00 Uhr

Fabienne Forster, Assistenzpsychologin Gynäkopsychiatrie, hält einen Vortrag über psychische Störungen bei Vätern. Bild: Ruth Bossert

Mit einem Thema, über das noch wenig gesprochen wird, startete die Psychiatrie St.Gallen Nord am Montagabend den Herbstzyklus der Referate am Montag. Gegen vierzig Personen, darunter auch viele jüngere Menschen, liessen sich von Fabienne Forster, Assistenzpsychologin Gynäkopsychiatrie in Wil, die Thematik der psychischen Störungen im Übergang zur Elternschaft erklären.

Speziell die depressiven Väter standen im Fokus des Referates. In der Schweiz wisse man, dass jede zweite Person einmal im Leben von einer psychischen Störung betroffen sei. Pro Jahr sei das ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, erklärte Fabienne Forster gleich zu Beginn des Referates. Etwa ein Drittel der betroffenen Personen seien Eltern von Kleinkindern. Deshalb erstaune es nicht, dass 60 Prozent der Frauen und 70 Prozent der Männer mit einer psychischen Störung in einem Haushalt mit minderjährigen Kindern zusammen leben.

Viele depressive und süchtige Väter

Der Übergang zur Elternschaft berge für die werdenden Eltern ein paar Risiken, die es zu beachten gebe. Die grossen Veränderungen seien meist auch Herausforderungen. Rollenkonflikte, dysfunktionales Verhalten, soziale Konflikte, Einsamkeit, finanzielle Probleme und unrealistische Anforderungen stressen beide Partner. Bei den Müttern spreche man vom Babyblues, wenn sie nicht fähig seien, sich über das Kind zu freuen und die Geburt als positives, glückliches Ereignis anzunehmen. Während bei den Müttern die psychischen Belastungen in dieser Zeit mit dem Kind bekannt sind und behandelt werden, gehen die Männer meist vergessen.

Väter werden nie nach ihrer psychischen Gesundheit gefragt. Erst seit die Forschung zeige, dass viele Männer an psychischen Störungen wie Depressionen oder Suchtverhalten leiden, werden Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, Mütterberaterinnen und -berater angehalten, auch ein Auge auf die Väter zu richten.

Väter nehmen weniger Hilfe in Anspruch

Die Forschung und ihre Erfahrungen in der psychiatrischen Klinik in Wil zeige weiter, dass Väter viel weniger Hilfe in Anspruch nehmen und sich oft aus Scham zurückziehen. Vielfach arbeiten sie länger, ziehen sich vom Familienleben in andere Aktivitäten wie Sport, Freundschaften, Gamen und nicht selten in Affären zurück. Sie trinken häufiger Alkohol und konsumieren Drogen.

Fabienne Forster rät zu flexiblen Arbeitsplätzen, Vaterschaftsurlaub, bezahlbaren, externen Kinderbetreuungen, Lohngleichheit und familienfreundlichen Arbeitgebern. Eine möglichst frühe Unterstützung sei wichtig, denn ein höheres Engagement von Vätern hänge positiv mit der Entwicklung der Kinder zusammen.