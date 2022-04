Das RLZO hat einen neuen Präsidenten: Markus Züblin. Ein Porträt.

Wil Auch dank dem neuen Präsidenten Markus «Jimmy» Züblin: Weshalb sich das RLZO endlich wieder auf den Sport konzentrieren kann Der Ruf der Rhythmischen Gymnastik und des Kunstturnens hat stark gelitten in den vergangenen Jahren. Es scheint, als ginge es nun zumindest in der Ostschweiz wieder um das Wesentliche: den Sport. Renato Schatz Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Markus «Jimmy» Züblin im Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz, in dem täglich bis zu 80 Kinder trainieren. Bild: Donato Caspari

«Ich wünschte, die Medien würden mehr über die sportlichen Leistungen unserer Turnerinnen und Turner berichten als über die Vergangenheit», sagt Markus «Jimmy» Züblin am Ende des Gesprächs in Wil, im Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz, dessen Präsident er nun ist. Oder kurz: RLZO. Vier Buchstaben, die in den vergangenen Jahren tatsächlich nicht nur mit Sport, mit Kunst- und Geräteturnen in Verbindung gebracht wurden.

Sondern vor allem wegen vermuteten Straftaten in die Schlagzeilen gerieten. 2019 geht eine Turnerin zur Polizei, ein Trainer habe sie vor eineinhalb Jahren, als sie 15 war, mit Alkohol gefügig gemacht, und ihr dann in den Intimbereich gefasst. Im vergangenen Jahr erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, forderte 30 Monate Freiheitsentzug, der Fall ist noch hängig. Die Frau des Angeklagten, die ebenfalls im RLZO als Trainerin engagiert war, wurde noch lange Zeit weiterbeschäftigt. Und ein anderer Trainer arbeitete womöglich schwarz. Zumindest statteten die Ordnungshüter der Halle Ende 2019 einen Besuch ab.

Anfang 2021 veröffentlichte «Das Magazin» dann einen so viel beachteten wie besorgniserregenden Text, «Die Magglingen-Protokolle», in denen acht Turnerinnen von diversen Misshandlungen im nationalen Sportzentrum in Magglingen erzählten. Der Ruf der Branche war miserabel.

Neustart im März 2020

Züblin übt das Amt des Präsidenten ehrenamtlich aus. Er will jeden Mittwoch in der Halle sein. Bild: Donato Caspari

«Für mich war die Vergangenheit nie relevant», sagt Züblin. Er darf das sagen. Der 48-Jährige war nie in Magglingen tätig, und er stiess erst zum RLZO, als die Dinge schon aus dem Ruder gelaufen waren. Gewissermassen kam er nur deshalb nach Wil. Damit die Dinge eben nicht mehr aus dem Ruder liefen.

Also tauschte man vor gut zwei Jahren den gesamten Vorstand aus. Züblin wurde Vizepräsident, weil er die Leute, die den neuen Vorstand zusammenstellten, kannte. Die Welt der Rhythmischen Akrobatik und des Kunstturnens, sie ist eine kleine, übersichtliche. Und in Wil fortan eine neue. «Neustart», so das Narrativ damals.

Die neue Führung installierte drei «Vertrauenspersonen», wobei jede Athletin und jeder Athlet einer zugewiesen wurde. Wer sich unwohl fühlte, hatte von nun an eine Ansprechperson. Züblin sagt: «Ich weiss nicht, wie rege das Angebot genutzt wird. Aber das ist auch gut so. Denn das Ganze läuft anonym.»

Ausserdem wurde Fabiola Steingruber zwischenzeitlich Beraterin des Leistungszentrums. Sie ist die Mutter von Giulia Steingruber, der Kunstturnerin, die zweimal Bronze an Olympischen Spielen gewann. Ebenfalls neu seit zwei Jahren: Eine Person, die die Athletinnen und Athleten organisatorisch unterstützt. Bei der Suche der Lehrstelle etwa, beim Gespräch zwischen Trainern und Eltern.

Züblin kommt von der Basis

Am vergangenen Dienstag stand das RLZO dann wieder in den Schlagzeilen. Der Grund: nicht sportlich, aber immerhin auch nicht negativ. Ein Führungswechsel. Präsident Alexander Brouchier, seit dem Neustart vor zwei Jahren im Amt, trat aus zeitlichen Gründen zurück, Züblin rückt nach, ist neuer Präsident. «Nur logisch» sei das, sagt Züblin. «Wenn ein Präsident zurücktritt, übernimmt der Vize das Amt.»

Bisweilen scheint es, als sei Züblin von solchen Fragen überrascht, als verstehe er nicht ganz, was das soll. Also ist es «nur logisch», dass der Vize übernimmt. Also sagt er über den Wunsch des Vorgängers, Leistungssport müsse wieder «gut für das Herz sein», dass er es gar nicht anders kennen würde.

Züblin stammt aus Lütisburg. Vor allem aber stammt er aus dem Breitensport. Als Kind schicken ihn die Eltern in die örtliche Jugi. Züblin gefällt es, und er macht es gut. Einer der Leiter findet, das sei doch einer für das Geräteturnen, für den Turnverein Lütisburg. Eher widerwillig geht Züblin hin. Er hat Spass, und wieder macht er es gut. Acht Jahre alt ist er da.

Und 18, als ihm einer der Turnkollegen bei einem Ausflug in den Wald unvermittelt sagt: «Du siehst aus wie ein Jimmy.» Züblin sagt heute: «Ich hätte viel schlimmere Spitznamen erwischen können.» Jedenfalls: Der Name bleibt, es gibt viele, die ihn gar nicht als Markus kennen. Was auch bleibt: das Hobby Turnen. Als Radio- und Fernsehelektriker in der Lehre, später als Aussendienstler für Canon. Bis heute, als Selbstständiger, der Smart-Home-Installationen anbietet, als Ehemann und Vater zweier Kinder.

Im Frühjahr 2020 wurde Markus Züblin (links) zusammen mit Urs Müller zum Ehrenmitglied im TV Lütisberg gewählt. Bild: Markus Züblin

Spitzensport soll Spass machen

Züblin läuft barfuss durch die Halle, in der er am Mittwoch jeweils seine Riege trainiert. «Davon kommt man nicht mehr weg.» Er braucht das. Und das RLZO braucht es auch. Es ist angewiesen auf Breitensportvereine, die die Halle mieten, auf Private, die hier Geburtstage feiern. Auch auf sogenannte «Satelliten», leistungsorientierte Turnvereine also, die manchmal ebenfalls in der Halle trainieren. Die vor allem aber Turnerinnen und Turner für das RLZO vorselektionieren. «Dass die Basis Talente aufspürt und in die Hallen bringt, ist unglaublich wichtig für uns», sagt Züblin. Es geht um die Breite, um alle. Und um Freude. Züblin sagt:

«Ein Kind muss gerne kommen, gerne turnen, und zufrieden wieder nach Hause gehen. Auch wenn es Leistungssport ist. Und dieser bedeutet: 25 Stunden Training pro Woche.»

Die Freude an der Bewegung auf der einen Seite, der Druck des Leistungssports auf der anderen. Es ist ein ständiges Balancieren, nicht nur auf dem Schwebebalken. Unter der Führung von Züblin fallen die Turnerinnen und Turner vielleicht weniger hinunter. Weil die Freude wieder grösser ist als noch vor ein paar Jahren. Und die Schlagzeilen gegenwärtig positiver.

