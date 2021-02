Wil Warum die Frauen fehlen: Auch 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts sind im Wiler Stadtparlament Frauen stark untervertreten Der Frauenanteil im Wiler Stadtparlament beträgt 25 Prozent – und ist damit deutlich zu tief. Das zumindest finden fast alle Wiler Parlamentarierinnen in einer Umfrage dieser Zeitung. Lara Wüest 27.02.2021, 12.00 Uhr

Diese Wiler Parlamentarierinnen machten an der Umfrage mit (von oben links, im Uhrzeigersinn): Valeska Stolz (SP), Meret Grob (Junge Grüne), Sandra Lusti (CVP), Susanne Gähwiler (SP), Brigitte Gübeli (CVP), Susanne Hartmann (CVP-Regierungsrätin), Dora Luginbühl (SP), Christine Hasler (CVP), Christina Rüdiger (SVP), Silvia Ammann (SP), Manuela Ebneter (FDP), Barbara Gysi (SP-Nationalrätin). Christina Brunner

50 Jahre ist es her, seit die Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Seither hat sich einiges getan: Im Schweizer Parlament sind die Frauen heute so gut vertreten wie noch nie. Allerdings ist ihr Anteil nach wie vor noch nicht gleich hoch wie jener in der Gesamtbevölkerung. Im Stadtparlament Wil sind die Frauen noch deutlicher untervertreten. Drei von vier Politisierenden sind männlich, der Frauenanteil beträgt 25 Prozent. Zum Vergleich: Im Nationalrat politisieren 84 Frauen, das sind 42 Prozent.

Der Frauenanteil in der Wiler Lokalpolitik ist also vergleichsweise klein. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass gleich mehrere kantonal und national erfolgreiche Politikerinnen aus Wil stammen. So etwa die ehemalige CVP-Stadtpräsidentin Susanne Hartmann, heute Regierungsrätin des Kantons St.Gallen. Oder die Nationalrätin und SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi und die ehemalige grüne Nationalrätin Yvonne Gilli, die heute den Ärzteverband FMH präsidiert. Und allen voran natürlich FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Warum ist der Frauenanteil im Wiler Stadtparlament so tief? Diese Frage beschäftigt auch die Wiler Parlamentarierinnen. Die meisten von ihnen sagen, dass es im Wiler Parlament mehr Frauen braucht.

Elf Frauen, eine Meinung

Die «Wiler Zeitung» hat alle zehn weiblichen Politikerinnen des Stadtparlaments gefragt, warum der Frauenanteil so tief ist, was geschehen müsste, damit sich das ändert und ob sie sich wohlfühlen im Parlament. Alle zehn Politikerinnen haben geantwortet. Vier von ihnen sind in der SP, drei in der CVP und je eine bei den Jungen Grünen, in der FDP und in der SVP. Zudem haben auch die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann und die Nationalrätin Barbara Gysi an der Umfrage teilgenommen. Die Anfänge ihrer politischen Karriere sind stark mit dem Wiler Parlament verknüpft.

Quer durch fast alle Parteien sind sich die Frauen einig, dass sie im Parlament untervertreten sind. So antwortet etwa Brigitte Gübeli von der CVP auf die Frage, ob es mehr Frauen im Parlament bräuchte:

«Unbedingt, idealerweise ist das Parlament ein Abbild der Bevölkerung.»

In der Bevölkerung beträgt der Frauenanteil gemäss dem Bundesamt für Statistik 50,4 Prozent. Auch die St.Galler CVP-Regierungsrätin Susanne Hartmann hält einen höheren Frauenanteil für «klar wünschenswert».

Insgesamt sprechen sich elf der zwölf befragten Frauen für einen höheren Frauenanteil aus. Einzig Christina Rüdiger von der SVP sagt, dass für sie ein höherer Frauenanteil nicht wichtig ist. Sie findet: Im Parlament sollten jene Personen sitzen, die das «nötige Engagement und spezifische Kompetenzen für gewisse Bereiche» mitbrächten - «unabhängig von Geschlecht, Alter oder Hautfarbe».

Schlechte Vereinbarkeit, mangelndes Selbstvertrauen

Fast alle Frauen sind sich also einig, dass es im Wiler Parlament zu wenig Frauen hat. Beim «Warum» nennen sie aber verschiedene Gründe. Viele Parlamentarierinnen sprechen die schlechte Vereinbarkeit von politischer Karriere, Beruf und Familie an. Andere nennen – trotz der lokalen Politprominenz – fehlende Vorbilder. Und fünf Frauen, mehrheitlich von der SP, erwähnen auch mangelndes Selbstvertrauen als Grund.

Einige der Befragten sehen auch ein Problem bei den Männern. Sandra Lusti von der CVP etwa sagt: «Ich denke, dass sich viele Frauen in männlich geprägten Gremien weniger gern exponieren.» Silvia Ammann von der SP thematisiert eine geringe Frauenförderung von Seiten der Männer: «Männer sprechen Männer an und suchen in ihren Kreisen nach Personen.»

Für Dora Luginbühl von der SP fehlt zum Teil auch der Support aus der Bevölkerung. Sie sagt:

«Manchmal werden Frauen zu wenig gewählt, auch von Frauen.»

Und die SP-Nationalrätin Barbara Gysi kritisiert die Parteien. Sie sagt: Die bürgerlichen Parteien hätten es verpasst, Frauenförderung zu betreiben, sie hätten höchstens einzelne Frauen auf den Listen und in den Räten.

Mehr Frauen auf die Liste!

Obwohl sie in der Minderzahl sind, fühlen sich aber die Frauen im Wiler Stadtparlament wohl und mehrheitlich von ihren männlichen Amtskollegen respektiert. Nur vereinzelt geben sie an, auch schon belächelt worden zu sein. Trotzdem ist für die meisten Frauen klar, dass sich einiges ändern muss, damit der Frauenanteil höher wird.

Einige fordern ein Umdenken in der Bevölkerung oder bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Für acht der zwölf befragten Politikerinnen müssen sich aber vor allem die Parteien mehr ins Zeug legen. Etwa, indem sie mehr Frauen auf die Wahllisten setzten. Das fordern alle SP-Frauen und auch zwei aus der CVP.

Je grösser die Stadt, desto mehr Frauen

Lukas Golder, Co-Leiter GFS in Bern Bild: PD

Einer, der sich mit dem Thema «Frauen in der Politik» auskennt, ist Lukas Golder. Golder ist Co-Leiter des Meinungsforschungsinstituts GFS in Bern und so etwas wie der neue Claude Longchamp. An Abstimmungssonntagen erklärt er der Schweiz die Politik. Auch er sagt, dass die Parteien einen zentralen Einfluss darauf haben, wie viele Frauen in einem Parlament sind. Die SP zum Beispiel, so Golder, habe die Frauen bereits in den 80er-Jahren systematisch mit Frauenlisten gefördert. Und das wirkt bis heute nach. Der Politologe sagt: «Je höher der Anteil der SP in einem Parlament, desto höher ist auch der Frauenanteil.» Ein Blick auf das Wiler Stadtparlament zeigt: Auch dort ist die SP jene Partei mit dem höchsten Frauenanteil.

Neben den Parteien gibt es aber noch einen anderen wichtigen Faktor, der sich auf die Anzahl der Frauen auswirkt: die Urbanität. Golder sagt:

«Je städtischer der Ort, desto mehr Frauen sind im Parlament.»

Ein Vergleich des Wiler Parlaments mit anderen Parlamenten in der Region scheint das zu bestätigen. Im Stadtparlament St.Gallen politisieren rund 43 Prozent Frauen. Im Parlament Gossau sind es 23 Prozent. St.Gallen ist mit knapp 80'000 Einwohnern deutlich grösser als Wil mit knapp 24'000. Und Gossau mit knapp 18'000 Einwohnern etwas kleiner.

Doch warum politisieren in ländlicheren Gebieten oft weniger Frauen als Männer? Gemäss dem Politologen lässt sich ein Muster erkennen. Er sagt: In Gemeinden und kleineren Städten würden oft Personen mit «linearen Karrieren» für politische Ämter bevorzugt. Und das würden viele Frauen nicht erfüllen. Etwa weil sie Teilzeit arbeiteten.