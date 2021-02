Wil Arztvisite direkt im Pflegeheim: Thurvita schafft ein neues Angebot Neu steht den Bewohnern der Thurvita-Altersheime ein Heimarzt zur Verfügung. Dies erspart ihnen einige Umstände. Gerade in Zeiten, in denen herausgehen schwierig ist. 05.02.2021, 08.20 Uhr

Dr. Christian K. Schweiger betreut die Bewohner der Thurvita-Altersheime auf Wunsch an Ort. Bild: PD

(red) Das zusätzliche Angebot bei Thurvita gilt ab Februar 2021. Die Bewohnenden haben neu die Möglichkeit, sich für die Visite durch den Heimarzt anzumelden. Selbstverständlich könnten sich die Heimbewohner auch weiterhin an den Hausarzt wende, heisst es in einer Medienmitteilung der Thurvita.

Der Heimarzt führt seine Visite in den Zimmern der angemeldeten Bewohnenden durch. Damit erweise das Heimarzt-Angebot einen wertvollen Dienst – gerade in Zeiten, in denen herausgehen umständlich sei, heisst es weiter.

Erster Einsatz: Impfen gegen Covid-19

Für das Heimarzt-Angebot hat Thurvita eine Vereinbarung mit der Mobilen Heimarztpraxis (HAP) der Firma Medaxo getroffen. Medaxo konnte für die Aufgabe als Heimarzt Dr. Christian K. Schweiger, praktischer Arzt und Notfallarzt, gewinnen.

Der Einsatz des Heimarztes bei Thurvita begann bereits gestern. Er begleitete das Impfen gegen das Coronavirus. Der Impfstart sei somit geglückt, schreibt die Thurvita. Die Bewohnenden und Mitarbeitenden, welche sich für die Covid-19-Impfung anmeldeten, hätten die erste Impfdosis erhalten.