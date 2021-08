WIL An einem prächtigen Sommerabend: 1000 Fans schauen «Weltklasse Eishockey» im Bergholz Zum Abschluss der Höhepunkt: Im vierten und letzten Spiel des diesjährigen Vorsaison-Turniers «Weltklasse Eishockey» gewinnt Schwenningen in Wil gegen den HC Davos im Penaltyschiessen. Sehr zur Freude der vielen Deutschen Fans. Christoph Heer 22.08.2021, 00.36 Uhr

Das Bergholz fest in Schwenninger Hand: Fast 1000 Fans waren für das Eishockey-Testspiel gegen den HC Davos angereist. Bild: Christoph Heer

Das diesjährige Sommerturnier «Weltklasse Eishockey» im Bergholz ist Geschichte. 1000 Fans wohnten am Samstagabend dem letzten Spiel HC Davos gegen die Schwenninger Wild Wings bei. Die Bergholz-Halle war fest in der Hand der Schwenninger Fans. Wie schon am ersten Spiel am Mittwoch sorgten sie für eine turniergerechte Stimmung. «Von uns aus kommen wir gerne wieder. Eine kleine, dafür charmante Eishalle, eine tolle Organisation und gutes Bier, was will man mehr», sagten die Fanklubmitglieder des Teams aus Villingen-Schwenningen.

Roger Dietschweiler, OK-Präsident Bild: Kevin Roth

Davos-Fans? Ganz, ganz wenige. Warum das so ist, konnte sich Roger Dietschweiler, Präsident des organisierenden EC-Wil, nicht erklären. Er sagt:

«Die Davoser Fans sind doch hier im Unterland so zahlreich vertreten. Auch ZSC-Lions-Anhänger waren an den beiden Spielen der Zürcher kaum im Bergholz auszumachen. Schade.»

Hoher ZSC-Sieg am Freitag

Trotzdem fällt das Fazit über die vier Turniertage positiv aus. Von den Organisatoren war im Vorfeld zu vernehmen, dass man mit 2000 Besuchern über alle vier Spiele rechnet. Dass dieses Ziel erreicht wurde, liegt fast gänzlich an den Gästen aus Schwenningen. 500 von ihnen waren am Mittwoch bei der knappen Niederlage gegen die ZSC Lions dabei. Knapp 1000 waren es am Samstagabend.

Und an diesem letzten Spiel bejubeln sie auch den ersten Sieg: 3:2 nach Penaltyschiessen gegen den HC Davos. Den Bündnern reichte eine zweimalige Führung nicht zum Sieg. Diese Davoser hatten zudem am Donnerstagabend gegen die Dornbirn Bulldogs vor 330 Zuschauern 4:2 gewonnen. Und am Freitag waren die ZSC Lions im Vergleich mit Dornbirn vor 357 Zuschauern zu einen 6:0-Sieg gekommen.