Wil Allseits geschätzt, aber trotzdem abgewählt: Rückblick auf die Amtszeit des Wiler Stadtrats Daniel Meili Vor acht Jahren wurde Daniel Meili in den Wiler Stadtrat gewählt. Nun endet die Zeit des FDP-Politikers als Mitglied der Wiler Regierung. Gianni Amstutz 20.12.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Meili war acht Jahre Stadtrat in Wil, jetzt muss er sich eine neue Aufgabe suchen. Bild: PD

Wenn man Daniel Meili bei Anlässen in Wil sah oder im Stadtparlament traf, hatte er stets ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Es schien, als verstehe er sich mit jeder und mit jedem gut. Auch deshalb kam seine Abwahl im November für viele überraschend.

Während der Debatten im Parlament hinterliess er jeweils einen sehr sicheren Eindruck. Wenn er es für nötig erachtete, stellte er Aussagen von Parlamentsmitgliedern auch einmal richtig, ohne dabei jedoch einen belehrenden Eindruck zu hinterlassen.

Die Zigarette, die er in der Pause der Sitzung gerne qualmte, hat er kaum aus Nervosität oder Ärger über die Debatte genossen. Denn aus der Ruhe brachte ihn nichts – oder er liess sich das nicht anmerken.

Gute Ergebnisse in seinem Departement erzielt

Als Stadtrat des Departements Versorgung und Sicherheit stand er den Technischen Betrieben Wil (TBW) vor. In dieser Rolle hatte er denn auch selten Grund, nervös zu werden. Seine Vorlagen sowie das Budget brachte er jeweils relativ problemlos durchs Parlament.

Auch in finanziell schwierigen Zeiten waren die TBW Garant für gute Rechnungsabschlüsse und trugen somit zur Stabilisierung der städtischen Finanzen bei. Offene Kritik an Meilis Departementsführung kam kaum auf.

Sogar die Grünen Prowil – wenn auch inhaltlich nicht immer auf der gleichen Linie – stellten ihm ein gutes Zeugnis aus, besonders was das Engagement der TBW in der Klimathematik betrifft. Es ist kein Geheimnis, dass sie lieber Meili als Shitsetsang als Vertreter der FDP im Stadtrat gesehen hätten.

TBW ein Selbstläufer?

Skeptische Bemerkungen beschränkten sich meist darauf, dass einige Parlamentarier die Führung von Meilis Departement hinter vorgehaltener Hand als Selbstläufer bezeichneten. Ein Vorwurf, gegen den sich Meili stets zur Wehr setzte. Rückblickend habe es einige wichtige Projekte gegeben, die in seiner Zeit realisiert worden seien, sagt Meili.

Er hebt dabei den Neubau des Feuerwehrgebäudes an der Bronschhoferstrasse, die Biogasreform und damit den Start des Nachhaltigkeitsprojekts im Bereich Gasversorgung, das Energiekonzept 2017 und das Projekt Glasfasererschliessung der Stadt besonders hervor.

Als besondere Herausforderungen, die in den nächsten Jahren in seinem Departement anstehen, nennt Meili die kommenden Liberalisierungen der Märkte Strom und Gas. Aber auch das Projekt Wärme Wil mit seinen nachhaltigen Zielen und relativ hohen Investitionen. Zudem stünden organisatorische Anpassungen und Erweiterungen innerhalb der TBW an, um die Kompetenzen und den Dienstleistungsgrad beibehalten zu können.

Interimspräsidium als Höhepunkt

Im letzten halben Jahr übernahm Daniel Meili interimistisch das Stadtpräsidium, nachdem Susanne Hartmann in die Kantonsregierung gewählt worden war. Eine Aufgabe, die er als weiteren Höhepunkt seiner Amtszeit betrachtet. Gerne hätte er die 3. Bauetappe des Hof zu Wil sowie das Projekt Wärmeversorgung noch zu Ende begleitet. Doch die Wählerinnen und Wähler hatten einen anderen Plan.

Mehr noch als die Projekte wird Meili aber die Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern und den anderen Stadträten vermissen. Er sagt:

«Es durfte gestritten, gelacht und gemeinsam viel Neues erarbeitet werden.»

Die Vielfalt der Themenstellungen sei kaum zu überbieten gewesen. Die vielen Menschen und Organisationen, die man kennen lernen durfte. Und jeden Tag etwas Neues, das einen herausgefordert hat: Das habe für ihn den Reiz an der Arbeit als Stadtrat ausgemacht.

Ungerechtfertigte Vorwürfe störten ihn

Meili verhehlt aber nicht, dass die Arbeit als Stadtrat nicht immer einfach war. Gestört habe ihn beispielsweise, wenn gute Ideen verteufelt oder verpolitisiert wurden, anstatt die gute Sache zu sehen. Auch ungerechtfertigte Kritik von aussen, auf die man nicht reagieren durfte oder wollte, habe ihm manchmal zu schaffen gemacht.

Trotzdem zieht er eine positive Bilanz. Dies auch deshalb, weil er den Kontakt mit der Bevölkerung stets sehr geschätzt habe. Zudem sagt er: «Die Arbeit im Stadtrat war sehr anspruchsvoll, extrem herausfordernd, aber auch sehr befriedigend, wenn man Arbeiten zum Erfolg führen durfte.»

Wie es für ihn persönlich weitergeht, ist noch offen. Es sei im Moment noch etwas gar früh, schon sehr konkrete Pläne zu haben.