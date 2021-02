Wil Alles wird neu: So verändert sich der Bahnhof Wil Der Stadtrat beantragt drei Kredite über 6,15 Millionen Franken für drei Bauprojekte. Doch nicht nur die Stadt, sondern auch die SBB und Mettler2Invest wollen tiefgreifende Veränderungen am Bahnhof umsetzen. Gianni Amstutz Aktualisiert 15.02.2021, 17.32 Uhr

So soll die Hauptunterführung dereinst aussehen. Rechts im Bild ist der umgebaute Posttunnel zu erahnen, der neu die Querung für Velofahrer ermöglichen soll. Visualisierung: PD

Der Bahnhof Wil bekommt ein neues Gesicht. Die Drehscheibe für über vier Millionen Pendelnde pro Jahr steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Neben der Umgestaltung des Bahnhofplatzes und der Allee hat der Stadtrat gleich drei Projekte zur Beratung ins Stadtparlament gegeben. Der Gesamtkredit dafür beläuft sich auf 6,15 Millionen Franken.

Konkret geht es dabei um eine Veloabstellanlage (4,3 Millionen Franken), das Auflageprojekt zum Neubau der Unterführung Hubstrasse (1,05 Millionen Franken) sowie ein Vorprojekt zur Veloquerung Posttunnel (0,8 Millionen Franken).

Das Landhausareal wird neu gestaltet. Die SBB verlängern die Perrons und bauen barrierefreie Zugänge. Visualisierung: PD

Hinzu kommt der geplante Umbau der SBB. Sie werden den Bahnhof barrierefrei umbauen und im Zuge dessen die Unterführungen neu gestalten sowie die Perrons verlängern und erhöhen. Kostenpunkt: rund 40 Millionen Franken. Ein weiteres Puzzlestück bildet die Überbauung des Landhausareals an der Unteren Bahnhofstrasse 1 bis 11, die von Mettler2Invest realisiert wird. Hier sollen über 100 Wohnungen sowie Gewerbeflächen entstehen. Dafür investiert Mettler2Invest rund 70 Millionen Franken.

Stadtpräsident Hans Mäder erklärte, dass die verschiedenen Projekte zwar zusammenhingen, jedoch auch unabhängig voneinander realisiert werden könnten. Er verglich dies mit einem Balanceakt:

«Jedes Teilchen ist für das Gleichgewicht wichtig, aber anders als bei einem Puzzle, verunmöglicht das Fehlen eines einzelnen nicht die Vollständigkeit des Gesamtbilds.»

Dies ist ein Paradigmenwechsel in der Kommunikation. Der ehemalige Stadtrat hatte die Abhängigkeit der verschiedenen Projekte noch deutlich stärker betont.

Dass die Stadt nun gleich mit drei Projekten ans Stadtparlament gelangt und die Entwicklung im Bereich Bahnhof derart forciert, hat einen einfachen Grund, wie Stadträtin Ursula Egli, Vorsteherin des Departements für Bau, Umwelt und Verkehr, ausführte: «Die Projekte sind Teil des Aggloprogramms, weshalb das Zeitfenster begrenzt ist.»

Denn damit der Bund die Beiträge ausschüttet, die im Idealfall rund einen Drittel der Kosten betragen, muss die Stadt bei der Eingabe der Gesuche mindestens Vorprojekte vorweisen können. Der Kanton würde dann einen ebenso hohen Teil der Gesamtkosten übernehmen.

Ein weiterer Grund, wieso es den Zeitpunkt zu nutzen gilt, sind die Umbauarbeiten der SBB. Da am Bahnhof ohnehin gebaut wird, entstehen Synergien. Diese will der Stadtrat nutzen.

Die Veloabstellanlage wird unterirdisch erstellt und soll Platz für rund 600 Velos bieten. Von den drei ans Stadtparlament überwiesenen Projekte ist es am weitesten fortgeschritten. Spricht das Stadtparlament den Kredit, kann schon bald mit dem Bau begonnen werden.

Soll die Rampe von der Veloabstellanlage wie geplant gebaut werden, muss das Avec-Rondell weg. Bild: Dinah Hauser

Das grösste Fragezeichen steht derzeit noch hinter der Rampe, welche die Anlage erschliessen soll. Damit sie nicht zu steil wird, braucht sie eine gewisse Länge. Das Avec-Rondell ist jedoch im Weg. Im Idealfall – aus Sicht der

Stadt – würde das Rondell abgebrochen. Dies sei auch im Hinblick auf die Neugestaltung des Bahnhofplatzes «wünschenswert», wie Stadtplanerin Beatrice Aebi sagte.

Noch konnte mit den SBB aber keine Einigung erzielt werden. Vorläufig wird die Veloabstellanlage deshalb durch eine provisorische Rampe erschlossen. Die Anlage wird zudem auch über die neue Überbauung von Mettler2Invest zugänglich sein.

Ab dem Baustart der SBB werden Velos in der Wiler Hauptunterführung nicht mehr geduldet. Bild: PD

Die Veloquerung Posttunnel wurde erst im Status eines Vorprojekts an das Stadtparlament überwiesen. Bis zum Bau dürften noch mehrere Jahre verstreichen. Nötig wird sie, weil die heutige Unterführung Ost künftig nicht mehr für Velofahrer vorgesehen ist. In der Zeit ab dem Baustart in der Unterführung bis zur Realisierung der Veloquerung Posttunnel müssen Velofahrer auf die Hubstrasse ausweichen – oder ihr Velo durch die Bahnhofunterführung schieben. «Das ist natürlich nicht unser angestrebter Zustand, aber für eine gewisse Zeit wird das die einzige Möglichkeit sein», sagte Stadträtin Ursula Egli.

Ein Vertrag mit der Post, der die Stadt zum Kauf des Posttunnels berechtigt, wurde unterzeichnet. Nun hängt es vom Stadtparlament ab, ob das Projekt weiter ausgearbeitet wird.

Die Unterführung Hubstrasse entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Ein Neubau sei die sinnvollste Lösung, wie Abklärungen gezeigt hätten, sagte Beatrice Aebi. Dies auch wegen des nahe gelegenen Churfirstenparks, der ein Schutzobjekt ist.

Beim Neubau soll ein asymmetrischer Querschnitt realisiert werden. In der Mitte wird die Fahrbahn gebaut. In Richtung Süden führen ein Fussgänger- sowie ein Veloweg, gegen Norden eine weitere Fahrradspur. Damit schafft die Stadt einen zweiten, sicheren Weg für Velofahrer auf der Nord-Süd-Achse in Wil.