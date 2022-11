US-Wirtschaftsjournalist Jens Korte als Gastreferent in Wil

Wil «Aggressive Zinsschritte bringen die Finanzmärkte und die reale Welt ins Schwanken»: Jens Korte referierte in Wil zum Thema Zinswende An zwei Abenden Anfang November veranstaltete die Raiffeisenbank Wil und Umgebung Foren rund um die Themen Inflation und Zinsen. Interne und externe Referenten hielten verschiedenste Vorträge. Noémi Sutter 09.11.2022, 16.00 Uhr

Referent Jens Korte, zwischen Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung (links), und Raphael Eigenmann, Leiter Anlagekundenberatung der Raiffeisenbank Wil und Umgebung. Bild: Christin Stieger

Es lag Finanzluft im Stadtsaal Wil. Die Raiffeisenbank Wil lud an zwei Abenden zum diesjährigen Finanz-Forum zum Thema «Zinswende» ein. Vor dem Hauptreferat konnten sich die Gäste durch interne Referenten der Bank wahlweise zu den Themen Anlegen, Vorsorgen, zu Fragen rund ums Eigenheim und KMU eServices informieren. Zu Gast war am 2. November Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisen-Gruppe und am 8. November Jens Korte, Wirtschaftsjournalist und USA-Experte.

Die Neugestaltung des Raiffeisen-Forums mit zwei Durchführungen und vorgängigen internen Fachreferaten stiess auf grosse Beachtung. «Insgesamt meldeten sich knapp 700 Kundinnen und Kunden für die zwei Foren an», freute sich der Bankleiter Beat Bollinger.

Anlegen ist alternativlos

Momentan stellt sich die Frage, ob es sich in der jetzigen Situation lohnt, Geld in Wertschriften zu investieren. Raffael Eigenmann, Leiter Anlagenkundenberatung, zeigte anhand unterschiedlicher Grafiken auf, wie sich die Finanzmärkte, über einen längeren Anlagehorizont betrachtet, immer wieder erholten. «Angesichts der zu erwartenden Entwicklung ist Anlegen nach wie vor alternativlos», so Eigenmanns klare Aussage.

Gute wirtschaftliche Lage in den USA

Für das Hauptreferat vom 8. November reiste der aus Radio und Fernsehen bekannte Korrespondent Jens Korte aus New York nach Wil. Die USA zeichneten sich durch starke Kapitalmärkte aus und verfügten über viel und günstige Energie, sagte er. Weiter hätten die USA viel investiert, um Industriezweige ins eigene Land zurückzuholen und so unabhängiger von globalen Lieferketten zu werden. Im Land herrsche Vollbeschäftigung und der Konsum habe sich dadurch selbst nach Corona rasch erholt.

Die USA hätten aber enorm mit der Teuerung zu kämpfen, der mit acht Prozent stärksten seit den 80er-Jahren. Doch im Gegensatz zu Europa seien nicht die Energiekosten Haupttreiber, sondern neben gestiegenen Lohn- und Gesundheitskosten die teilweise überrissenen Preiserhöhungen auf Konsumgüter. Unternehmen würden so «die Gunst der Stunde» zur Optimierung ihrer Gewinne nutzen.

Zu spät auf Teuerung reagiert

Mit der Teuerung habe Amerika nicht erst seit kurzem zu kämpfen. Die Notenbank habe dies anfangs als temporäres Phänomen bezeichnet und viel zu spät etwas dagegen unternommen. Folglich mussten die Zinsen nun aggressiv angehoben werden. Der versierte Wirtschaftsjournalist sagte: «Diese aggressiven Zinsschritte setzen die Finanzmärkte und die reale Welt ins Schwanken.» Aufgrund dieser ruckartigen Veränderungen frage sich die Wall Street gar, ob eine zweite Finanzkrise bevorstehe.